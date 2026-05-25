مسقط، سلطنة عمان – تواصل مختبرات عمانتل للابتكار جهودها في دعم منظومة الأمن السيبراني وريادة الأعمال التقنية من خلال تمكين الشركات التقنية الناشئة والمبتكرين، وذلك عبر مبادرات وبرامج متخصصة تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تواكب متطلبات التحول الرقمي في سلطنة عمان.

وفي هذا الإطار، نظمت مختبرات عمانتل للابتكار" معسكر الأمن السيبراني للشركات التقنية الناشئة" بمشاركة أكثر من 80 مشاركًا يمثلون 32 فريقًا، من بينها أكثر من 10 شركات تقنية ناشئة في مراحلها المبكرة، وذلك في إطار جهود عمانتل لدعم تطوير مشاريع تقنية مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، قابلة للنمو والتوسع والاستثمار في سلطنة عمان.

وتضمّن البرنامج مجموعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل التطبيقية في مجالات الأمن السيبراني وتطوير الشركات التقنية الناشئة، إلى جانب برامج الإرشاد والتوجيه التي قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما ساهم في تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. كما أتاح المعسكر فرصًا للتواصل وبناء العلاقات المهنية، والمشاركة في أنشطة هدفت إلى تعزيز منظومة الابتكار الرقمي والأمن السيبراني في السلطنة.

ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن جهود مختبرات عمانتل للابتكار في دعم نمو الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني، من خلال تمكين المؤسسين بالمعرفة التقنية والمهارات الريادية اللازمة، وتشجيع تطوير حلول رقمية مبتكرة تواكب احتياجات السوق والقطاع، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية.

وفي هذا السياق، قالت صاحبة السمو السيدة غادة بنت جيفر آل سعيد، مدير عام مختبرات عمانتل للابتكار: "يشهد قطاع الأمن السيبراني اليوم نموًا متسارعًا، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى دعم المواهب والأفكار القادرة على تطوير حلول رقمية مبتكرة وموثوقة. ومن خلال هذا المعسكر، حرصت مختبرات الابتكار في عمانتل على توفير بيئة عملية تمكّن الفرق والشركات التقنية الناشئة من تطوير أفكارها والاستفادة من الخبرات والإرشاد المتخصص، بما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040".

وتُعد مختبرات عمانتل للابتكار الذراع الاستراتيجية للابتكار في الشركة، حيث تُعنى بدعم ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي. وتركّز المختبرات على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحلول المستقبلية، لتكون منصة انطلاق للشركات التقنية الناشئة والمبتكرين، بما يدعم مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.

وقد نجحت عمانتل، من خلال تكامل عملياتها وخبراتها الواسعة في مجال الاتصالات والتقنية الرقمية، في ترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة للاتصالات في سلطنة عُمان والمنطقة. وأسهمت حلولها المبتكرة في تقديم خدمات متقدمة لمختلف فئات المشتركين وذلك ضمن سعيها إلى تقديم تجربة استثنائية لمشتركيها وتجاوز توقعاتهم. تعمل الشركة على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، وتوفير حلول متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، والأمن السيبراني، وغيرها، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية لتعزيز الابتكار والريادة في التقنيات الحديثة والمتقدمة.

