أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، عقدت اللجنة التوجيهية ومجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعها الدوري يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 برئاسة السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات.

خلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة على التزام مجموعة مستخدمي سويفت بدعم التحول الرقمي وتطوير المدفوعات تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وبرنامج تحوّل البنية التحتية المالية من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية كمركزاً رائداً للصناعة المالية والمصرفية والتجارة العالمية.

وبحث الاجتماع الخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي "سويفت" في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية ضمن جهودها لضمان التحسين المستمر لعمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية والاستفادة من الأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحفيز الابتكار بما يعزز حلول دفع مبتكرة وآمنة.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات وجهوده التي توّجت باختيار دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" (المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"). وأكدوا التزام اللجنة التوجيهية ومجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالعمل بشكل وثيق مع اتحاد مصارف الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي بما يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات ودورها في صياغة مستقبل المدفوعات والخدمات المالية، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المصرفي، وبالتعاون مع شركاء الاتحاد في إستضافة "سايبوس 2029" وهم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات: "تقوم اللجنة التوجيهية منذ تأسيسها ومجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بدور حيوي في تطوير المدفوعات، بما يتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تركز على تسريع التحول الرقمي وترسيخ مكانتها كحلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية".

وأضاف: "يعمل أعضائنا تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتطوير المدفوعات وتحسين وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية.

وأشار السيد/جمال صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل مبادراته لبناء وتطوير الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.

ويذكر أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات هي أول لجنة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقوم منذ تأسيسها في عام 2021 بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهي تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة "سويفت" العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.

وتتيح "سويفت" التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.

كذلك يُعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات (القائم أيضاً تحت مظلة الاتحاد) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بالتنسيق لدورات تدريبية لإعتماد موظفي المصارف المستخدمين للمنظومة من بين أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت في البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.

عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 64 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما يشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد.

