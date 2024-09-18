تستضيف المجموعة فعاليتين للتوظيف تمتد كل واحدة لمدة نصف يوم في 20 و21 سبتمبر

دبي: أعلنت مجموعة متروبوليتان، المجموعة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاقها حملة توظيف تهدف من خلالها إلى جذب أكثر من 100 وكيل عقاري موهوب للعمل في وكالاتها المختلفة، بما في ذلك متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز، ومتروبوليتان هومز، وPenthouse.ae، ومتروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي.

وتهدف حملة التوظيف الجديدة هذه إلى دعم نمو المجموعة وتوسعها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤكد التزامها بتحديد أفضل الوكلاء العقاريين واستقطابهم، وبناء قادة الغد في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كجهة عمل مفضلة في الإمارات.

وكانت مجموعة متروبوليتان حققت مؤخراً إنجازاً مهماً بتسميتها واحدة من بين أفضل أماكن للعمل في آسيا من قبل مؤسسة غريت بليس تو وورك، إذ حصلت على المركز السابع عشر كأفضل مكان عمل في آسيا لعام 2024 ضمن فئة الشركات الكبيرة. كما تم تصنيفها في المركز السادس في فئة الشركات الكبيرة ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024. وكانت المجموعة قد احتلت في وقت سابق من هذا العام المركز الثالث على قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الشركات الكبيرة، والمركز الأول كأفضل مكان عمل للنساء في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2022.

وفي سياق التزامها باستقطاب أفضل المواهب، تستضيف المجموعة فعاليتين للتوظيف تستمر كل واحدة منهما لمدة نصف يوم في 20 و21 سبتمبر، بين الساعة 11 صباحاً و3 عصراً، في مكتبها الجديد في برج السلام بدبي. وستوفر الفعاليتان للمشاركين والموظفين الجدد المحتملين رؤى قيمة حول الأدوات والاستراتيجيات التي يستخدمها وكلاء متروبوليتان لتحقيق التميز والنجاح في المبيعات. ويمكن للمهتمين بالانضمام إلى هاتين الفعاليتين التسجيل من خلال https://metropolitan-event.ae/.

وفي تعليق له، قال مايك فليت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة متروبوليتان: "نحن نبحث دوماً عن أفراد لا يتمتعون بالمهارة فحسب، بل ويمتلكون أيضاً شغفاً بتحقيق نتائج استثنائية لعملائنا. ونقدم من خلال فعاليات التوظيف عرضاً جذاباً للأفراد الموهوبين والطموحين الذين يسعون إلى بناء مسيرة مهنية مجزية في مجال العقارات. وتوفر مجموعة متروبوليتان منصة مثالية للأفراد الطموحين لتحقيق أهدافهم المهنية والتفوق في مجال العقارات، وذلك لما تتمتع به من تركيز قوي على النمو والتطوير والمزايا الرائدة في هذا القطاع".

وأضاف فليت: "نحن نرى في أي شخص منظم للغاية ويركز على العملاء، ويسعى إلى تحقيق النتائج ويهتم بالتحسين المستمر، مرشحاً مثالياً بالنسبة لنا. كما أننا نلتزم بتوفير الموارد والتدريب اللازمين لنجاح جميع الوكلاء الذين ينضمون إلينا. ويوفر برنامجنا التدريبي الشامل للوكلاء العقاريين المهارات التي يحتاجون إليها ليحققوا النجاح في قطاع العقارات. ونحن نعمل من خلال الاستثمار في تطوير موظفينا وتوفير مسارات وظيفية واضحة لهم، على بناء وتعزيز ثقافة النمو والفرص. ويعود هذا النهج بالنفع على موظفينا فضلاً عن أنه يساهم في نجاح شركتنا بشكل عام. ونحن في مجموعة متروبوليتان، لا نقوم فقط بالبحث عمّن يشغل منصب شاغر هنا أو هناك، بل نتطلع إلى إيجاد الوكلاء الذين سيصبحون في الغد نجوماً متألقة في قطاع العقارات".

وتولي حملة التوظيف الجديدة أهمية خاصة لعامل الجودة والكيف على حساب الكمّ، حيث تبحث المجموعة عن أفراد يتمتعون بسجل حافل في مجال العقارات ولديهم خبرة في قيادة فرق العمل. كما تسعى المجموعة لتوظيف وكلاء متمرسين، وتعتزم الترحيب قريباً بموظفين جدد يتمتعون بإمكانات رفيعة المستوى، وسوف تقوم في هذا السياق بتقديم عملية توجيه وإرشاد منظمة، ودعم قوي من الإدارة الخلفية لضمان أن يتمكن الوكلاء من التركيز على شغفهم في البيع.

وإدراكاً منها لأهمية توفير كافة الأدوات اللازمة لنجاح وكلائها، تقدم مجموعة متروبوليتان أكاديمية مخصصة للمبيعات والتدريب، تلعب دوراً مهماً في تعزيز مهارات الوكلاء وتضمن أن يتمتعوا بأعلى معايير خدمة العملاء. وتقدم الأكاديمية نهجاً منظماً لتعزيز مهارات الموظفين من خلال منهاج تدريبي شامل مصمم خصيصاً للتعامل مع مستويات مختلفة من الخبرة، مما يضمن إعداد الوكلاء العقاريين بشكل جيد لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق العقارات.

إلى ذلك، توفر مجموعة متروبوليتان بيئة عمل ديناميكية مع مزايا استثنائية وفرص مميزة للنمو، إذ يمكن للوكلاء الذين ينضمون إلى المجموعة بناء مسيرة مهنية مجزية في واحدة من أكثر شركات العقارات شهرة في المنطقة. وتوفر المجموعة بيئات مكتبية حديثة وواسعة في خمسة مواقع في الإمارات العربية المتحدة، بمساحة إجمالية تزيد عن 100,000 قدم مربع، كما أنها تقدم لموظفيها الفرصة للانغماس في ثقافة عمل رائدة حائزة على الجوائز. ويستفيد الوكلاء أيضاً من جهود تسويق قوية، بما في ذلك فعاليات ترويجية بلغات متعددة تجوب دول مختلفة وتغطي جميع الأسواق المستهدفة الرئيسية، مما يؤدي إلى توليد عملاء مؤسسيين محتملين في قطاع العقارات، فضلاً عن جذب آلاف العملاء المحتملين أسبوعياً.

وتقدم المجموعة نظام دعم غير مسبوق يتيح لوكلائها التركيز على المبيعات، بينما يتولى قادة الفرق وموظفو المكتب الخلفي إنجاز المهام الإدارية. كما يحصل الوكلاء على دورة عمولة أسرع، إذ تتم الدفعات مرتين أسبوعياً. وبالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعة متروبوليتان فرصاً قوية للتقدم الوظيفي لوكلائها الموهوبين، مما يضمن لهم النمو والنجاح. وسيكون الوكلاء الجدد جزءاً من شركة متعددة الجنسيات بكل ما للكلمة من معنى، إذ سيعملون جنباً إلى جنب مع زملاء ينحدرون من 66 جنسية ويتحدثون 41 لغة مختلفة.

وعلاوة على الحوافز النقدية، تكافئ المجموعة وكلائها ممن يقدمون أداءً أفضل من خلال مبادرات رائدة كبرنامج "نجوم ميتروبوليتان"، الذي يعترف بالأداء المتميز والاستثنائي للوكلاء من خلال جوائز وفرص مميزة، مثل تناول الغداء مع الرئيس التنفيذي. وتشمل فئات التقدير، أعلى عدد من الإدراجات التي تم التحقق منها، والإدراجات النشطة الجديدة، وإنجازات قائد الفريق. ولا تساهم هذه الجوائز بتحفيز الوكلاء فحسب، بل تؤكد أيضاً على أهمية تجربة العملاء الاستثنائية في مجموعة متروبوليتان.

لمزيد من المعلومات، والتقديم للانضمام إلى مجموعة متروبوليتان، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: https://metropolitan.realestate/join/.

حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وأسست المجموعة في عام 2022، قسم متروبوليتان هومز، وهي عبارة عن وكالة عقارية تقدم خدمات وساطة عقارية متكاملة للباعة والمشترين في سوق العقارات الثانوية بدبي. وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإمارات، وقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

حول متروبوليتان هومز

متروبوليتان هومز هو قسم تابع لمجموعة متروبوليتان، يركز حصرياً على سوق العقارات الثانوية في دبي للمستخدمين النهائيين والمستثمرين ومالكي الأصول من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويقدم هذا القسم خدمات البيع والتأجير وإدارة الممتلكات لأنواع متعددة من الأصول، بما في ذلك الشقق والفيلات والمنازل أو القصور في جميع أنحاء دبي.

حول Penthouse.ae

Penthouse.ae هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان. تم تأسيس هذا القسم في عام 2022 لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعامل القسم بشكل حصري مع العقارات التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي، وهو يقدم خدمات شاملة لعملائه، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

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