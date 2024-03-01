دبي: أعلنت مجموعة مابي الإيطالية العالمية الرائدة في تصنيع منتجات كيماويات البناء عن استحواذها على الملكية الكاملة لشركة بيتومات الرائدة في إنتاج حلول عزل المياه في المملكة العربية السعودية، يشكّل هذا الاستحواذ علامة فارقة وإنجازًا هامًا للمجموعة لا سيّما أنّه يدعم خططها التوسّعية لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

و في معرض حديثها عن عملية الاستحواذ، قالت فيرونيكا سكوينزي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مابي: "سيسمح هذا الاستحواذ لمجموعة مابي بترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقًا من أكبر أسواق النمو بالنسبة لنا، فقد شهدت المجموعة زيادة في إيراداتها بنسبة تفوق 37% في العام 2022 كما وأنجزنا استثمارات إقليمية مهمة خلال السنوات الأخيرة".

تتمتع شركة بيتومات المملوكة والمطورة بالكامل من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار بحضور واسع و مكثف في عدد من الأسواق الرئيسية و سيساعد الاستحواذ مجموعة مابي على الدخول لهذه الأسواق بما يتماشى مع استراتيجيات المجموعة لتوسيع حضورها في المنطقة.

وتشمل البنية التحتية للشركة مصنعها الرئيسي الممتد على أكثر من 10,000 متر مربع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام في المملكة العربية السعودية ومصنعًا آخر في البحرين، ومكاتب ومستودعات في كل من الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكاتب مبيعات في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وجديرٌ بالذكر أنّ منتجات العزل المائي التي تصنّعها بيتومات تُستخدم بنجاح في عدد كبير من مواقع البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا السياق، صرّح ستيفانو إياناكون، المدير التنفيذي الإقليمي لمجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثّل الاستحواذ على شركة بيتومات أوّل استثمار صناعي مباشر تقوم به مجموعة مابي في المملكة العربية السعودية وهو قرار استراتيجي يركز على تعزيز إنتاجنا الصناعي بما يتناغم مع هدف رؤية 2030 لاستخدام المواد المصنعة محليًا لدعم التطوّر المذهل الذي تشهده المملكة، و نحن مستعدون لتعزيز الحلول التي نقدّمها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتطوير والبنية التحتية المستدامة في المنطقة من خلال الاستفادة من خبرة المجموعة العالمية ومن منتجات بيتومات المتخصّصة. وتأكيدًا على مساعيها نحو تحقيق نمو هادف، تلتزم مجموعة مابي بتلبية احتياجات صناعة البناء والمساهمة في تشكيل مستقبل المنطقة. ولا بدّ من القول إنّ استراتيجيتنا التوسّعية تعتمد على التزامنا بالابتكار والتميّز في قطاع البناء والتشييد".

زوّدت مجموعة مابي عددًا كبيرًا من المشاريع في المملكة العربية السعودية بحلولها الفنية ومنتجاتها الحديثة، بما في ذلك منطقة نيوم المستقبلية والعاصمة الرياض (الموقع المخصّص لمعرض إكسبو 2030) ومشروع تطوير ساحل البحر الأحمر السياحي، بالإضافة إلى مشروع الحفاظ على التراث التاريخي لموقع الحِجر الأثري. و استثمرت مجموعة مابي في المنطقة خاصة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير مصنعًا لأنتاج كيماويات البناء إلى جانب حضورها البارز في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مابي السعودية التي تشغّل 40 موظفًا وعاملًا.

سيؤدي الاستحواذ على شركة بيتومات إلى تعزيز محفظة مابي من حلول عزل المياه وسيزيد القدرة التنافسية للمجموعة الإيطالية العالمية في الأسواق الإقليمية و يوسّع نطاق حضورها الى 102 شركة تابعة في 57 دولة و90 مصنعاً في 35 دولة حول العالم، مع قوة عاملة قوية تضم أكثر من 11,900 موظف

نبذة عن مجموعة مابي

تأسّست مجموعة مابي في ميلان في العام 1937، و أصبحت واحدة من أكثر المجموعات والشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المنتجات الكيماوية الخاصة بقطاع البناء والتشييد، و ساهمت في أعمال بعض من أهم المشاريع المعمارية ومشاريع البنية التحتية حول العالم. وتتألف المجموعة من 102 شركة تابعة تعمل في 57 دولة، و90 مصنعًا في 35 دولة مختلفة، وتضم أكثر من 11,900 موظف حول العالم. وكانت إيرادات مجموعة مابي المجمعة قد وصلت في العام 2022 إلى حوالى 4 مليارات يورو. أمّا ركائز نجاحها فهي التخصّص والعالمية والبحث والتطوير والاستدامة.

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