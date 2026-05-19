رسمياً ولأول مرة بمصر..

Toyota bZ4X و Lexus RZ: انطلاقة عصر جديد من الحلول التنقلية الكهربائية المعتمدة على منصة e-TNGA المتطورة

البطارية والسيارة مصنعة في اليابان بالكامل: الاعتماد الكلي على الخبرة اليابانية الأصيلة لضمان أعلى معايير الدقة والجودة والاعتمادية التاريخية

القاهرة- كتبت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت مرحلةً استثنائياً في تاريخها الممتد منذ اكثر من ٤٥ عام، إذ أعلنت رسمياً عن دخولها عالم السيارات الكهربائية في السوق المصري للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بإطلاق السيارتين الكهربائيتين Toyota bZ4X تحت علامة تويوتا العريقة، وLexus RZ تحت مظلة لكزس الفاخرة.

وتؤكد مجموعة شركات تويوتا إيجيبت بهذه الخطوة دورها كشريك في رؤية الدولة للتحول الأخضر، وتدعم التوجه الوطني لخفض الانبعاثات عبر تعزيز مستقبل السيارات الكهربائية في مصر.

وصرح السيد الأستاذ أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت قائلًا: "نشعر بفخر بالغ ونحن نعلن الدخول الرسمي لمجموعتنا إلى قطاع السيارات الكهربائية بمصر، من خلال طرازين يمثلان ذروة التطور من تويوتا ولكزس. إن ما يميز هذه الانطلاقة هو اعتمادها الكلي على 'الخبرة اليابانية' الأصيلة، وهي الركيزة التي تجعل من سياراتنا الكهربائية نموذجاً فريداً في الدقة والجودة والابتكار التقني. إن ريادتنا التاريخية الممتدة لأكثر من 45 عاماً تتعزز اليوم بتقديم حلول مستقبلية تعكس تفوق الهندسة اليابانية وقدرتها على صياغة معايير جديدة للتميز في السوق المصري."

وأعرب سعادة السفير فوميو إيواي، سفير اليابان في مصر، "إن العلاقات بين اليابان ومصر تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو التقدم والابتكار. وعلى مدار السنوات، شهدنا نماذج عديدة لهذا التعاون المثمر في مجالات متعددة، من بينها المشروعات الثقافية والتنموية الكبرى، وصولًا إلى التكنولوجيا والصناعة والاستدامة. واليوم، يأتي إطلاق هذه الطرازات الكهربائية من قلب المتحف المصري الكبير، كرمز يجسد هذا التقاطع بين عراقة التاريخ ورؤية المستقبل. ونحن نثمن الدور الذي تقوم به مجموعة شركات تويوتا إيجيبت في تقديم حلول تنقل متطورة ومستدامة للسوق المصري، بما يعكس الفلسفة اليابانية القائمة على التطوير المستمر والابتكار. "

ومواكبةً لهذا الإطلاق، تلتزم مجموعة شركات تويوتا إيجيبت بنقل ذات مستويات التميز والجودة إلى قطاع السيارات الكهربائية الجديد، معتمدةً على منظومة خدمات متكاملة تضمن تقديم تجربة عملاء استثنائية في خدمات ما بعد البيع.

وتضع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت بين يدي عملائها تفاصيل أحدث ابتكاراتها الكهربائية:

منظومة الطاقة والبطارية: اعتمادية يابانية 100% وحلول شحن متكاملة

تعتمد كل من Toyota bZ4X و Lexus RZ على منصة e-TNGA العالمية، مع منظومة بطارية متطورة توفر راحة مطلقة وحلولاً ذكية للشحن.

Toyota bZ4X: تجسيد لرؤية "Beyond Zero"

تقدم Toyota bZ4X رؤية تويوتا المستقبلية التي تتجاوز مجرد تقديم سيارات عديمة الانبعاثات، لتشمل توفير تجربة امتلاك متكاملة تدمج متعة القيادة بالأداء المتميز والاعتمادية التي تعكس فلسفة تويوتا العريقة.

تتوفر bZ4X بفئتين؛ bZ4X Sport FWD (دفع أمامي)، وbZ4X Premier AWD (دفع رباعي). تأتي السيارتان ببطارية سعة 73 كيلووات/ساعة، نتاج تعاون بين Toyota وPanasonic في اليابان وفق أعلى معايير الجودة.

يدعم الطراز الشحن السريع DC خلال 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن من 20% إلى 80% نحو أربع ساعات ونصف تقريباً. وتنفرد السيارة بمدى قيادة استثنائي يصل إلى 567 كم وفق معيار WLTP، وأثبتت التجارب الفعلية قدرتها على تحقيق مدى قريب جداً من الأرقام المعلنة، مما يمنح العملاء حرية الحركة داخل المدن وفي السفر بين المحافظات.

وتتسارع فئة Sport FWD من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.4 ثانية بمحرك يولد 224 حصاناً وعزماً يبلغ 268.6 نيوتن متر. أما فئة Premier AWD فتتسارع خلال 5.1 ثانية فقط، بقوة إجمالية تبلغ 343 حصاناً (محرك أمامي بعزم 268.6 نيوتن متر ومحرك خلفي بعزم 169.8 نيوتن متر).

كما يعزز نظام X-MODE قدرات السيارة على الطرق غير الممهدة عبر نظامي Multi-Terrain Select وGRIP Control Mode، مستفيداً من خبرة تويوتا في عالم الـ Off-Roading، وهو ما حظي بإشادات عالمية كواحدة من أبرز السيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي ثباتاً وأداءً.

زودت السيارة بمنظومة Toyota Safety Sense 3.0 التي تشمل أنظمة متقدمة لمساعدة السائق والفرامل لتعزيز الثقة. وتأتي فئة Sport بجنوط 18 بوصة، بينما تزود فئة Premier بجنوط 20 بوصة لتعزيز الحضور العصري.

تضمن Toyota الحفاظ على كفاءة البطارية بنسبة لا تقل عن 70% حتى بعد 10 سنوات من الاستخدام، مما يعكس الثقة في جودة التقنيات اليابانية ويمنح العملاء قيمة حقيقية تميزها عن المنافسين.

LEXUS RZ: ذروة الفخامة والأداء التفاعلي

تأتي Lexus RZ بفئتين؛ Executive e350 (دفع أمامي) التي تدمج الفخامة بالكفاءة، وF Sport e550 (دفع رباعي) التي تتميز بتصميم رياضي وأداء ديناميكي يحافظ على مستويات الراحة المعهودة عن لكزس.

تتميز ببطارية يابانية سعة 77 كيلو وات/ساعة تلائم احتياجات السيارات الفاخرة. ويصل مدى القيادة لفئة الدفع الرباعي إلى 450 كم و508 كم لفئة الدفع الأمامي (WLTP). تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC حتى 22 كيلو وات، مما يقلل زمن الشحن المنزلي لقرابة 3 ساعات، بينما يصل زمن الشحن السريع DC إلى 30 دقيقة تقريباً.

تعد فئة RZ 550e F Sport الأقوى بقوة 408 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية. أما فئة Executive فتتقدم بقوة 224 حصاناً وتسارع خلال 7.5 ثانية، مما يوفر توازناً بين الكفاءة والراحة.

ركزت لكزس على التحكم عبر تقنية Steer-by-Wire في فئة الدفع الرباعي، مع عجلة قيادة Yoke المستوحاة من الفورميولا. كما تقدم السيارة نظام Interactive Manual Drive لمحاكاة إحساس تغيير السرعات اليدوي عبر الـ Paddle Controls، ونظام DIRECT4 للتوزيع الذكي للقوة بين المحركين الأمامي والخلفي لتعزيز الثبات.

زودت فئة F Sport بجنوط 20 بوصة وإطارات خلفية أعرض من الأمامية لتحسين التحكم. وتجمع المقصورة بين الهدوء وخامات الجلد والـ Alcantara، مع نظام إضاءة Dynamic Ambient Light وشاشة رئيسية قياس 14 بوصة. كما يتوفر نظام 3D Digital Panoramic monitor system لرؤية أوضح في المناورات الدقيقة والطرق الوعرة.

تضع لكزس السلامة كجزء أساسي من تجربة القيادة عبر أنظمة تشمل: تتبع المسار (Lane Tracing Assist)، التنبيه عند المغادرة (Lane Departure Alert)، نظام مثبت السرعة التفاعلي (Dynamic Radar Cruise Control)، الإضاءة العالية التكيفية (AHS)، مراقبة النقاط العمياء (BSM)، المساعدة على الخروج الآمن (Safe Exit Assist)، التنبيه بحركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام ما قبل التصادم (PCS).

ولا يقتصر الهدف من هذه الأنظمة على حماية الركاب فقط، بل يمتد أيضًا إلى تقليل الضغط والإرهاق على السائق، خصوصًا أثناء القيادة في الازدحام، وعلى الطرق السريعة، وخلال الاستخدام اليومي.

تجهيزات الطوارئ والخدمة

تأتي الطرازات الجديدة من تويوتا و لكزس مجهزة بـ طقم إصلاح الإطارات (التي تشمل كمبروسر هواء ومادة لاصقة للطوارئ)، بالإضافة لشاحن Type2 وشاحن Type1، كما يقدمان لفترة محدودة وحدة شحن منزلي مع السيارة لضمان تجربة شحن متكاملة.

وتؤكد مجموعة شركات تويوتا إيجيبت التزامها بتقديم ضمان- لكل من تويوتا ولكزس- 8 سنوات أو 160,000 كم على البطارية، والمحركات الكهربائية، ووحدة الطاقة الرئيسية، وهي الأجزاء التي تمثل القيمة الأساسية للسيارة. بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم على باقي مكونات السيارة وذلك لكل من تويوتا ولكزس.

نبذة عن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت:

تفخر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت والتي تأسست عام 1979، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في مجال السيارات بمصر ، أنها استمرت خلال هذه الفترة في النمو والتطوير لترسخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 1000 عامل وموظف. تُعد مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الوكيل الحصري لعلامتي تويوتا ولكزس في مصر، وتقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال شبكة واسعة من الفروع والموزعين المعتمدين تشمل: مبيعات السيارات الجديدة، خدمات ما بعد البيع، بيع قطع الغيار الأصلية، والمعدات الصناعية، والإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي وبالمعدات الصناعية. هذا بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل خدمة أوتومارك لبيع واستبدال السيارات المستعملة المعتمدة، وخدمات التقسيط والتأمين داخل صالات العرض. كما تلتزم الشركة بتوفير زيت تويوتا الأصلي وزيت لكزس الأصلي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أفضل حماية لسيارات تويوتا ولكزس.

والجدير بالذكر أن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت تمتلك مركز تدريب ضخم وهو مركز معتمد من تويوتا العالمية ليخدم دول أفريقيا، وهو مجهز بأحدث أدوات التدريب والأجهزة والمعدات المتطورة، ما يعزز من مكانة المجموعة كمركز إقليمي للمعرفة والتطوير.

كما تواصل تويوتا إيجيبت توسيع شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز خدمات ما بعد البيع، حيث أعلنت مؤخرًا عن اتفاقية شراكة مع شركة VT Batteries SL الإسبانية، الموزع العالمي الحصري لبطاريات Girling عالية الجودة والمعتمدة عالميًا، في خطوة تؤكد ثقة كبرى العلامات العالمية في مكانة المجموعة وريادتها. وفي خطوة استراتيجية تدعم خطتها الطموحة لتوفير حلول صناعية متكاملة، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة Kardex Remstar السويسرية، الرائدة عالميًا في مجال أنظمة التخزين والاسترجاع الآلي (Vertical Lift Modules – VLM)، وكذلك توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Continental كونتيننتال الألمانية كموزع وحيد لإطارات المعدات الصناعية في مصر.

