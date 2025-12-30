دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة، بنجاح زيارة استراتيجية رفيعة المستوى إلى جيبوتي وإثيوبيا، وذلك تأكيداً على التزام مجموعة اينوك بتطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة في شرق أفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الإقليمية المستدامة وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي المنشود.

وخلال زيارته إلى جيبوتي، اجتمع حسين سلطان لوتاه مع فخامة إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي، حيث أشاد بالوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية في جيبوتي، وأجرى مناقشات تركّزت حول تسريع التوسّع في البنية التحتية الحيوية للتخزين. ورافق الرئيس التنفيذي بالإنابة خلال الزيارة وفد ضم أعضاء من الإدارة التنفيذية، من بينهم فهد عسكر، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون للتخزين؛ وعمر كاسو، المدير العام لشركة هورايزون جيبوتي للتخزين.

كما عقد الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك مباحثات مع معالي الدكتور يونس علي جيدي، وزير الطاقة الجيبوتي، وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، مؤكداً دعم اينوك الراسخ لدفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد من خلال شركة هورايزون جيبوتي للتخزين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. كما تركّزت المباحثات على مشاريع شركة هورايزون الاستراتيجية، بما في ذلك زيادة سعة التخزين، ومشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة.

وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتمع الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك مع وزير الطاقة الجيبوتي، ووزير المالية الإثيوبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية (EPSE)؛ ورئيس الشركة القابضة الإثيوبية للاستثمار؛ وإدارة مؤسسة إمدادات البترول الإثيوبية؛ والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية.

وكان من أهم النتائج التي أسفر عنها الاجتماع تشكيل فريق عمل متخصص واعتماد آلية لتحديد الأسعار. واتفقت الأطراف المعنية في الاجتماع على ضرورة انعقاد فريق العمل بشكل دوري.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "بالاستفادة من خبرة مجموعة اينوك وشركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة في إدارة منشآت التخزين في منطقة شرق أفريقيا، تعزز هذه الزيارة الاستراتيجية التزام مجموعة اينوك بتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة وقدرات تخزين الوقود في المنطقة. وقد تركّزت مناقشاتنا في جيبوتي وأديس أبابا على تعميق العلاقات لتحسين الخدمات اللوجستية الإقليمية ودعم النمو الاقتصادي. كما يؤكد دعم مجموعة اينوك بالمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، ويعكس دورنا المتنامي في إحداث التأثير الاجتماعي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة."

كما زار وفد من اينوك مصنع "إيه إم جي" القابضة (Affiliated Managers Group) بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد إثيوبيا-جيبوتي. وقد أتاحت الجولة التعريفية فرصة للاطلاع على عمليات تشغيل المرافق المتصلة بالسكك الحديدية ذات الصلة بمشروع تحميل السكك الحديدية التابع لشركة هورايزون جيبوتي للتخزين المحدودة.

