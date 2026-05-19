دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الشايع، الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية في قطاع التجزئة؛ وهيلتون، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الضيافة، عن شراكة استراتيجية تجمع بين برنامجي الولاء الحائزين على الجوائز أورا وهيلتون أونرز.

ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية على تقديم منظومة متكاملة للمكافآت فحسب، بل تعكس أيضاً التزاماً راسخاً من الطرفين بالارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز القيمة المقدمة لهم عبر مختلف نقاط التواصل.

بهذه المناسبة قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "تمثل هذه الشراكة مع هيلتون خطوة مهمة نحو توسيع القيمة التي يقدمها برنامج أورا لأعضائه. ومن خلال إطلاق ميزة مطابقة مستويات العضوية بين البرنامجين، إلى جانب عرض حصري لأعضاء أورا، نواصل مكافأة العملاء على ولائهم ومنحهم مزايا إضافية تعزز تجربتهم أثناء السفر، بما يوسّع حضور برنامج أورا وتأثيره الإيجابي في حياتهم اليومية".

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع أنماط الحياة المتغيرة للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يتنقلون بسلاسة بين تجارب التسوق وتناول الطعام والسفر. وتجمع الشراكة بين علامتين تحظيان بحضور واسع في الحياة اليومية للأعضاء، من خلال إطلاق ميزة مطابقة مستويات العضوية بين البرنامجين، إلى جانب عرض حصري لأعضاء أورا عند الإقامة في فنادق هيلتون عبر جميع الأسواق التي يتوفر فيها البرنامج، والتي تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين.

من جانبه قال غاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تمثل هذه الشراكة امتداداً لعلاقتنا الراسخة مع مجموعة الشايع، وتجمع بين حضورها القوي في قطاعي التجزئة والمطاعم وانتشار هيلتون الواسع في قطاع الضيافة حول العالم. ومع أكثر من 9,200 فندق حول العالم، نتطلع إلى استقبال أعضاء أورا للاستمتاع بتجارب إقامة مميزة ومعايير الضيافة الاستثنائية التي ارتبطت باسم هيلتون عالمياً".

وسيتمكن أعضاء "أورا" المؤهلون من استخدام رمز الاستفادة لمرة واحدة لتسريع ترقية مستوى عضويتهم في برنامج هيلتون أونرز إلى الفئة الفضية أو الذهبية، بحسب مستوى عضويتهم الحالي، علماً بأن الفئة الذهبية في هيلتون أونرز تُعد من أكثر مستويات العضوية المتوسطة قيمة. كما يمكن للأعضاء الاستفادة لفترة محدودة من خصم بنسبة 20% على الإقامة متضمناً وجبة الإفطار، إلى جانب كسب ضعف نقاط هيلتون أونرز في الفنادق المشاركة التابعة لهيلتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمحيط الهندي.

وبالمقابل، يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز استخدام الرمز المخصص لمرة واحدة للاستفادة الفورية من مزايا أورا والانتقال إلى درجتي عضوية ستار وVIP في البرنامج، بما يمنحهم إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة واسعة من المكافآت الحصرية في قطاعي التجزئة والمطاعم عبر أكثر من 50 علامة تابعة لمجموعة الشايع، تشمل أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، بي. إف. تشانغز، باث&بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، برايمارك وألتا بيوتي، وغيرها. كما يستفيد أعضاء درجتي عضوية ستار وVIP في أورا من تسريع وتيرة كسب النقاط، إلى جانب عروض ومزايا حصرية تشمل أولوية الوصول إلى التخفيضات، وخدمة التوصيل المجاني، والدعوات الحصرية، وغيرها الكثير.

ويحظى برنامج هيلتون أونرز بثقة أكثر من 250 مليون عضو حول العالم خلال رحلاتهم. ومع مجموعة واسعة من العلامات الفندقية التابعة لهيلتون التي تلبي مختلف المناسبات والميزانيات، يمنح البرنامج الأعضاء تجربة إقامة أكثر مرونة وتخصيصاً. كما يتيح لهم الاستفادة من مزايا حصرية، ومستويات عضوية متميزة، ونقاط يمكن استبدالها بإقامات فندقية وتجارب استثنائية وغيرها من المكافآت المتنوعة.

ونجح برنامج "أورا" منذ إطلاقه في عام 2022 في ترسيخ مكانته كأحد أبرز برامج المكافآت في المنطقة، مع أكثر من 8 ملايين عضو. وبفضل مستويات التفاعل المرتفعة والتصميم الذي يركز على احتياجات العملاء، تجاوز عدد مرات تحميل التطبيق 7 ملايين، فيما حافظ على معدل استرداد للمكافآت بلغ 80% وتقييم مرتفع وصل إلى 4.9. كما حصد البرنامج مؤخراً، وللعام الثالث على التوالي، جائزة أفضل برنامج ولاء دولي في الشرق الأوسط ضمن جوائز الولاء الدولية.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

نبذة عن برنامج هيلتون أونرز

هيلتون أونرز هو برنامج ولاء الضيوف الحاصل على الجوائز لعلامات هيلتون الفندقية التي تضم أكثر من 9,200 فندق ومنتجع في 144 دولة وإقليمًا حول العالم. ويمكن لأعضاء البرنامج الذين يحجزون إقامتهم مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الاستمتاع بمزايا فورية عديدة، ومنها خيارات الدفع المرنة التي تسمح لهم باختيار الدمج بين النقاط والنقود عند حجز الإقامة، والخصومات الحصرية للضيوف واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني. كما يحظى الضيوف بإمكانية الاستفادة من التقنيات بدون ملامسة حصريًا من خلال تطبيق هيلتون أونرز الرائد، وذلك لتسجيل الوصول أو دخول غرفهم باستخدام المفتاح الرقمي. يبلغ عدد أعضاء البرنامج أكثر من 235 مليون عضو، يقدم لهم مئات الطرق لكسب واستخدام النقاط، بما فيها بطاقات الائتمان المختارة للعلامات التجارية المشتركة، بالإضافة إلى استبدال النقاط بالليالي المجانية والمشتريات على امازون والتجارب الحصرية والمساهمات الخيرية وغيرها. البرنامج مجاني ويمكن للمسافرين الاشتراك عبر الرابط hiltonhonors.com. اعرف المزيد عن برنامج هيلتون أونرز من خلال stories.hilton.com/hiltonhonors، وتابع البرنامج على فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

