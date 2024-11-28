دبي، الإمارات العربية المتحدة: تأسست دولة الإمارات على مبادئ تمكين أصحاب الهمم وحققت تقدماً كبيراً في دمجهم في المجتمع. وفي إطار سعيها المستمر لتحقيق الشمولية المجتمعية، أعلنت مجموعة إم تي آر عن شراكتها مع مركز راشد لأصحاب الهمم لتقديم حلول تعليمية مبتكرة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المبادرة تعكس التزام الشركة برؤية الإمارات وتعزيز قيمها الوطنية التي تركز على تمكين الأفراد من أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً فاعلاً في تقدم الدولة.

يعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجية مجموعة إم تي آر لدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تحقيق بيئة تعليمية شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم. الشراكة تتضمن تقديم دعم مالي لدراسة بعض الأطفال في مركز راشد لمدة عام كامل، بما يساهم في تحسين جودة التعليم المقدم لهم باستخدام التقنيات الحديثة. كما تهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية في المركز بوسائل وأدوات مبتكرة تهدف إلى تيسير الوصول إلى التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

صرح تارلان موسايف، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة إم تي آر، قائلًا:" تلهمنا رؤية الإمارات لتمكين أصحاب الهمم لتقديم دعم فعّال لهذه الفئة الغالية، مما يعزز دور التعليم كأداة أساسية لبناء مجتمع شامل. فمن خلال هذه المبادرة، نساهم اليوم في توفير فرص متساوية لجميع الأفراد للمشاركة في التنمية المستدامة، مما يعكس التزامنا بتعزيز الشمولية من أجل تحقيق أهداف الدولة."

بدورها، أكدت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم: "التعليم يشكل حجر الزاوية لتمكين الأطفال من أصحاب الهمم، والشراكة مع مجموعة إم تي آر تعزز قدرة المركز على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومشجعة. هذه المبادرة تفتح أمامهم آفاقًا جديدة وتوفر لهم الأدوات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بالكامل."

الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي:

في إطار الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، نظم المركز بالتعاون مع مجموعة إم تي آر فعالية خاصة في مركز راشد لأصحاب الهمم بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد.

وشكلت هذه الفعالية مناسبة قيمة للاحتفال بالإرث الثقافي الإماراتي، وشملت أنشطة تفاعلية لتعزيز الفخر الوطني والهوية الإماراتية لدى الأطفال من أصحاب الهمم. تم تسليط الضوء على التزام مجموعة إم تي آر بالمسؤولية الاجتماعية من خلال هذه الفعالية التي جسدت القيم الإماراتية الرفيعة مثل الوحدة والتسامح والابتكار.

دعم رؤية الإمارات لعام 2071

تعتبر الإمارات دولة رائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية المستقبلية 2071 التي تركز على الابتكار والشمولية في كافة المجالات. يُظهر هذا التعاون التزام القطاع الخاص بتعزيز مسيرة الدولة في تقديم بيئة تعليمية مهيأة لكافة فئات المجتمع، بما يتماشى مع السياسات الوطنية مثل سياسة تمكين أصحاب الهمم.

عن مجموعة إم تي آر:

مجموعة إم تي آر هي مجموعة شركات متعددة المجالات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والبيع والتأجير لليخوت الفاخرة، والاستشارات التجارية، وصناعة الأزياء. تهدف المجموعة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة الشركات والمجتمعات.

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