دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إفكو العالمية عن اعتمادها مجدداً كأفضل بيئة عمل في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من المؤسسة العالمية "غريت بليس تو وورك®".

يعكس هذا التكريم التزام إيفكو المتواصل ببناء بيئة عمل عالمية المستوى تمكّن كوادرها من خلال تقديم فرص مبتكرة ومحفّزة على النمو، وتحتفي بالقيم والمواهب المتنوعة التي يقدّمها كل فرد في مختلف مواقع العمل حول العالم

وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو: "بصفتنا مجموعة متعددة الجنسيات، نواصل التزامنا برفاهية ونمو ونجاح الأفراد والمجتمعات المتنوعة التي تشكل جزءاً أساسياً من رحلتنا عبر فرقنا وفي مختلف مراحل سلسلة القيمة. إن إعادة اعتمادنا كأفضل بيئة عمل يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها موظفونا فينا، ونحن نعتز بدعمهم المستمر. في إفكو، تمثل قيمنا الأساسية بوصلة أعمالنا، نحن نسعى للتميّز، نتحلى بالنزاهة، وندعم روح ريادة الأعمال، ونضع عملاءنا ومستهلكينا في صدارة أولوياتنا، وقبل كل شيء، نستثمر في موظفينا."

ومن جانبه، قال محمد الشاعر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غريت بليس تو وورك® في منطقة الشرق الأوسط: "كل التقدير لمجموعة إفكو على نيلها اعتماد "غريت بليس تو وورك®" في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. يُجسّد هذا التكريم المتجدد مدى التزام المجموعة العميق بترسيخ بيئة عمل إيجابية ومحفّزة، ويعكس تقدير إدارتها المستمر لكوادر العمل وحرصهم على الارتقاء بتجربتهم المهنية وتعزيز رفاههم المؤسسي.

تُعد "غريت بليس تو وورك®" الجهة العالمية المعتمدة في تقييم ثقافة بيئة العمل، وتحتفي بالمؤسسات التي تنجح في بناء بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين والدافع للنمو والتطوّر.

ويستند هذا التصنيف بشكل أساسي على آراء الموظفين، التي يتم جمعها من خلال استبيانات سرية متخصصة تقيس مدى رضاهم عن تجربتهم اليومية في بيئة العمل. وقد أظهرت النتائج مستويات عالية من الثقة والانتماء والمشاركة، ما يعكس متانة الثقافة المؤسسية في مجموعة إفكو، وقدرتها على توفير تجارب مهنية إيجابية وملهمة لكوادرها.

نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

مجموعة عالمية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" "حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة يعمل فيها حوالي 15000 موظف، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق.

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