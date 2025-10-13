الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تُجسّد التعاون بين روّاد التطوير العقاري والضيافة في المنطقة، أعلنت مجموعة ألف، المطوّر العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن شراكتها مع مجموعة إعمار للضيافة لإطلاق مشروع "بلاس ريزيدنس الممشى" في منطقة الممشى سيرة. والذي يمثل الإطلاق الأول لعلامة «بلاس ريزيدنس» المرموقة في الشارقة.

تم توقيع الاتفاقية بين رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، ونيكولا بيلاتون، رئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة، وبحضور أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية وعبدلله الحريمل، عضو مجلس إدارة مجموعة ألف، بما يُعد خطوة مهمة لترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة للمشاريع السكنية المتكاملة ونمط الحياة العصري.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يُشكّل هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة القطاع العقاري في إمارة الشارقة. فمن خلال تقديم علامة «بلاس ريزيدنس» في مشروع الممشى سيرة، نطرح مفهوماً يُجسّد أرقى معايير الضيافة العالمية ويعكس في الوقت ذاته القيم الثقافية والمجتمعية للإمارة. رؤيتنا تتجاوز حدود إنشاء مشروع متميز؛ إذ نهدف إلى ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة للمعيشة الحضرية الراقية، ومساهم رئيسي في نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولا يقتصر تفرّد المشروع على تصميمه المذهل فحسب، بل يمتد ليقدم أسلوب حياة استثنائي يوازن بين الرفاهية الشخصية والراحة المطلقة. حيث يوفر المشروع مرافق مصممة بعناية تشمل الشرفات السماوية، والساحات الخضراء، وأحواض السباحة المخصصة للأطفال والكبار، والحدائق المجتمعية، إلى جانب مجموعة مختارة بعناية من المتاجر والمطاعم الراقية، بما يعزز روح الانتماء ويكرّس أسلوب حياة متوازن يجمع بين الخصوصية والتواصل الاجتماعي.

وبدوره قال نيكولا بيلاتون، رئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة: "يسعدنا التعاون مع مجموعة ألف في إطلاق مشروع « بلاس ريزيدنس الممشى» في الشارقة، هذا الصرح السكني الذي يجسّد ثراء الإرث العربي وأناقة الأسلوب الأندلسي الأصيل. ويُعد هذا الإطلاق محطة فارقة في مسيرة هذه العلامة، إذ نوسّع حضورنا في إمارة الشارقة لنقدّم للمقيمين تجربة سكنية لا مثيل لها، تمزج بين روعة التصميم الراقي، وعمق الثقافة، وجمال التقاليد العريقة التي لا يحدها زمن."

وسيستمتع قاطنو المشروع بخدمات فندقية عالمية المستوى مستوحاة من تجربة فنادق القصور الفاخرة التابعة لإعمار، ليعيشوا حياة تتّسم بالأناقة والراحة والتخصيص. ويُجسد المشروع جوهر علامة «قصور» التي عُرفت بتقديم تجارب راقية تُلهم الحواس وتُعزز الارتباط بالثقافة المحلية.

-انتهى-

#بياناتشركات