أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، عن تواجد السفينة السياحية العالمية «سيليستيال ديسكفري» لتوفير تجربة إقامة فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم للمشاركين في الدورة الثانية من تحدي صير بني ياس الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والذي تنظمه المجموعة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتشالينج فاميلي، في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2026 بجزيرة صير بني ياس .

ويأتي اختيار السفينة السياحية «سيليستيال ديسكفري» في إطار حرص مجموعة أدنيك على تطوير التجربة الشاملة للحدث، وتقديم حلول إقامة مبتكرة تلبي احتياجات الرياضيين وعائلاتهم، وتعزز مكانة تحدي صير بني ياس كأحد أبرز سباقات الترايثلون طويل المسافة والمتوسط والأولمبي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتوفر أدنيك من خلال السفينة «سيليستيال ديسكفري» إقامة بحرية استثنائية لأول مرة في سباقات الترايثلون على مستوي العالم ،حيث تضم السفينة ما يزيد عن 650 كابينة عصرية، وخمسة مطاعم عالمية، ومرافق ترفيهية متكاملة تشمل مسبحًا، وسبا، وأحواض جاكوزي، مع سهولة الوصول إلى جزيرة صير بني ياس،كما يتواجد على متنها فريق من الخبراء الفنيين؛ لتلبية احتياجات الرياضيين وضمان جاهزيتهم للسباق بما يوفر بيئة مثالية للمشاركين في التحدي وعائلاتهم وداعميهم، ويمنحهم تجربة متكاملة تجمع بين المنافسة الرياضية والراحة والرفاهية.

ومن المقرر أن تنطلق السفينة من ميناء زايد في أبوظبي يوم 30 يناير 2026، متجهة إلى جزيرة صير بني ياس، حيث ستتواجد على شواطئ الجزيرة حتى 1 فبراير 2026، لتشكل جزءاً أساسياً من تجربة الحدث، وتسهّل تنقل المشاركين وتواجدهم بالقرب من مواقع السباقات والأنشطة المصاحبة.

ويُقام تحدي صير بني ياس في نسخته الثانية خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2026 في منطقة الظفرة، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى مطلع عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,000 رياضي من أكثر من 40 دولة. وتشمل منافسات الحدث عدة مسافات، من بينها الترايثلون طويل المسافة، والمتوسط، والأولمبي، إلى جانب برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والعائلية.

وأكدت مجموعة أدنيك أن اختيار السفينة «سيليستيال ديسكفري» يعكس التزامها بوضع معايير جديدة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتقديم تجربة استثنائية ومتكاملة تعزز من جاذبية أبوظبي وجزيرة صير بني ياس كوجهة عالمية للسياحة الرياضية والفعاليات النوعية.

ويحتفظ الحدث بطابعه الاحتفالي الممتد لعدة أيام، مع باقة متنوعة من الأنشطة المصاحبة، تشمل المغامرات العائلية والفعاليات الترفيهية وقرية مشجعين نابضة بالحياة، بما يضمن تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين والزوار.

وتؤكد مجموعة أدنيك التزامها بترسيخ موقع أبوظبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية المتميزة، ومن خلال تنظيمها لتحدي صير بني ياس في العام 2026، توسع المجموعة محفظتها من المعارض والفعاليات الدولية الكبرى، بما يواكب أولويات استراتيجية أوسع مثل "عام الأسرة"، وتنمية السياحة، وتعزيز رفاهية المجتمع، ويعكس تركيز أدنيك على تقديم فعاليات عالية الجودة وجاذبة على المستوى الدولي؛ دورها في ترسيخ سمعة أبوظبي كوجهة رائدة في مجالات الأعمال والترفيه والسياحة العائلية.

يأتي تحدي صير بني ياس 2026؛ ليبرز جمال جزيرة صير بني ياس ويكرّس مكانتها كوجهة رائدة لعشاق الرياضة والمغامرة. وسيستمتع المشاركون والزوار بمشاهدة مناظر طبيعية خلابة، إلى جانب استكشاف فرص المغامرة الفريدة التي تقدمها الجزيرة.

ويشكل الدمج بين سباقات التحمل العالمية والطبيعة الساحرة عامل جذب رئيسي للسياحة الرياضية الدولية. ويدعو الحدث الزوار لاكتشاف الجزيرة بكل تفاصيلها المبهرة، إذ يجمع الحدث بين المنافسة الرياضية والسياحة البيئية والثقافة والاسترخاء، ليقدم تجربة متكاملة لا تُنسى.

ولا يقتصر تحدي صير بني ياس 2026 على كونه حدثًا رياضيًا للتحمل، بل يقدم عطلة نهاية أسبوع نابضة بالحياة تجمع العائلات في أجواء مليئة بالمغامرة والمرح.. ويوفر الحدث أنشطة تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، من رحلات السفاري لمشاهدة الحياة البرية، إلى التجديف، والغطس، والرحلات الشاطئية، سواء للمشاركين في السباقات أو للزوار. وبفضل هذه التجارب المتنوعة، يتحول تحدي صير بني ياس إلى حدث شامل يحتفي بالرياضة والطبيعة والمغامرة، ليمنح العائلات والضيوف من مختلف أنحاء العالم تجربة لا تُنسى.

انتهى-

#بياناتشركات