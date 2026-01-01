وتأسست فورايفر نيو في مدينة ملبورن الأسترالية، وتُعرف بتصاميمها النسائية العصرية التي تحتفي بالثقة والأناقة والتفرّد. وتقدّم العلامة مجموعات متجددة تشمل أزياء المناسبات، والقطع اليومية الأساسية، والتصاميم اللافتة، وكلها مصممة بعناية لتواكب أسلوب حياة المرأة العصرية ولحظاتها المهمة.

ويعكس التوسع المتواصل لعلامة فورايفر نيو في المنطقة الطلب المتزايد على الأزياء النسائية الراقية ذات الأسعار المميزة، والتي تجمع بين الصيحات العالمية والطابع الكلاسيكي. ومن خلال مجموعات مختارة بعناية واهتمام واضح بالتفاصيل، تلقى العلامة صدى واسعاً لدى النساء الباحثات عن قصّات أنيقة، وخامات راقية، وقطع متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الأوقات.

وفي هذا السياق، قال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "تُعد فورايفر نيو علامة تفهم المرأة المعاصرة ونمط حياتها بشكل حقيقي. تركيزها على الأنوثة العصرية، وجودة التفاصيل، والأناقة العملية القابلة للارتداء يجعلها إضافة قوية إلى مجموعة علاماتنا التجارية. ونرى فرصاً كبيرة لنمو العلامة في المنطقة، حيث يبحث عشّاق الموضة باستمرار عن تصاميم تجمع بين الطموح والملاءمة لأسلوب حياتهم."

من جانبه، قال ديبيندرا غوينكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة فورايفر نيو: "كان لشراكتنا مع مجموعة أباريل دور محوري في نمو فورايفر نيو في منطقة الخليج. خبرتهم العميقة في فهم المستهلك المحلي، إلى جانب قدراتهم القوية في قطاع التجزئة وسجلهم الحافل في بناء علامات أزياء عالمية، مكّنتنا من التوسع بثقة ونجاح. ونتطلع معاً إلى مواصلة توسيع حضور فورايفر نيو في دول الخليج، وتقديم تجارب تسوق راقية ومجموعات تلائم ذوق المرأة في المنطقة."

وفي إطار مسيرتها التوسعية، عززت فورايفر نيو حضورها الإقليمي بافتتاح ثلاثة متاجر خلال هذا الشهر. وشمل ذلك افتتاح متجرين جديدين في البحرين في اليوم نفسه، في كل من سيتي سنتر البحرين و مُجَمَّع مراسي جاليريا، إلى جانب افتتاح سابق خلال الشهر ذاته في ريم مول بأبوظبي.

واستكمالاً لهذا الزخم، تستعد فورايفر نيو لافتتاح أربعة متاجر إضافية خلال الشهر المقبل في كل من جاليريا مول أبوظبي، ونخلة جميرا دبي، ومول قطر في دولة قطر، ورياض بارك في المملكة العربية السعودية.

ومع هذه الخطة التوسعية، من المتوقع أن تختتم فورايفر نيو عام 2026 بوجود 17 متجراً في مختلف أنحاء منطقة الخليج، مما يعكس وتيرة نمو قوية والتزاماً طويل الأمد بالسوق، بالشراكة مع مجموعة أباريل.

لمحة عن فورايفر نيو:

علامة الأزياء النسائية العصرية، تأسست في ميلبورن في استراليا، وقد عُرفت علامة فورايفر نيو بتصاميم الملابس سهلة الارتداء والمناسبة لجميع الأوقات كما تعزز الأنوثة بشكلها المعاصر الحديث. تقدم مجموعات واسعة من التصاميم للملابس والإكسسوارات والتي تجمع بين صيحات الموضة الرائجة وبين تفاصيل تحاكي جوهر الأنوثة بطابع عصري أنيق. وإلى جانب ذلك، ترعي العلامة التجارية الاستدامة والجودة والشمولية في تصاميمها وخاماتها، لذلك أصبحت في العالم من إحدى العلامات التجارية المفضلة بأكثر من 400 متجراً متميزاً حول العالم.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

