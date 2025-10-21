دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك مجمع دبي للاستثمار أنغولا، في بعثة الأعمال الأنغولية السعودية التي نظّمت مؤخراً في الرياض، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الأنغولية – السعودية (CCIAAS)، معززاً حضوره الاستراتيجي في الأسواق الأفريقية. ضمّت البعثة وفداً رفيع المستوى من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في أنغولا، وأتاحت لمجمع دبي للاستثمار في أنغولا فرصة التواصل المباشر مع الجهات الحكومية السعودية، وصناديق الاستثمار، وممثلي القطاعات الصناعية المتنوعة. ساهمت هذه اللقاءات في ترسيخ الشراكات، واستكشاف فرص استثمارية واعدة، والتأكيد على المكانة الريادية للمجمع في توفير بيئة مناسبة تتيح للشركات السعودية القدرة على الاستثمار في أنغولا وأفريقيا وتوسيع نطاق أعمالها في هذه الأسواق الرائدة.

وتعليقاً على المشاركة، أكد عمر المسمار، عضو مجلس إدارة دبي للاستثمار الدولية - أنغولا، على الأهمية الاستراتيجية لمجمع دبي للاستثمار في أنغولا، مشيراً إلى دوره كمنصة متكاملة توفر للمستثمرين السعوديين فرصة الدخول إلى السوق الأنغولية وتوسيع نطاق أعمالها في أفريقيا.

وأضاف أن مجمع دبي للاستثمار في أنغولا يجري مناقشات مستمرة مع عدد من الجهات الاستثمارية الراغبة في إضفاء الطابع الرسمي على استثماراتها في المجمع، بالإضافة إلى توفير منصة استراتيجية تتيح للشركات السعودية فرصة الاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة وصناعة الأدوية والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، بالتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الحضور السعودي في القارة الأفريقية.

يتمتع مجمع دبي للاستثمار في أنغولا بموقع استراتيجي في مقاطعة داندي على بُعد 50 كيلومتراً من العاصمة لواندا ، ويمتد على مساحة 2,000 هكتار مستفيداً من التجربة الناجحة لمجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد هذا المشروع بمثابة منطقة اقتصادية متكاملة، إذ يوفر منظومة استثنائية من البنى التحتية الصناعية واللوجستية المتوافقة مع أرقى المعايير العالمية، إلى جانب وحدات تجارية ومرافق الخدمات، لتمكين المستثمرين العالميين من دخول السوق الأنغولي في إطار تجربة سلسة وفعالة. وقد بدأ المشروع في جذب عدد متزايد من المستأجرين، في دلالة على ثقة السوق بإمكاناته وتعزيز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في أفريقيا.

يعد مجمع دبي للاستثمار في أنغولا بمثابة منطقة جذب استثماري، تساهم في تسهيل دخول المصنعين والمستثمرين السعوديين إلى السوق الأنغولية، عبر تعزيز التجارة الثنائية بين أنغولا والمملكة العربية السعودية، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المتنامية في البلاد. كما يؤدي المجمع دوراً لوجستياً محورياً كمركز لعمليات إعادة التصدير وتسهّيل التبادل التجاري في المنطقة، بفضل ارتباطه بأسواق مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) ومنطقة وسط أفريقيا، ما يعزّز موقع أنغولا كممر تجاري واستثماري رئيسي ومتكامل في القارة.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15854 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22.7 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار

المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ واتفاقيات الامتياز وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.

نبذة حول مجمع دبي للاستثمار- أنغولا

مجمع دبي للاستثمار – أنغولا، مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يتميز بطابع استثنائي، أطلقته شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)والتي تمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الاستثمار. ويمثل استمراراً ناجحاً لنموذج مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أثبت فعاليته ونجاحه على مدى 25 عاماً. يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 2000 هكتار، وصمم ليشكل منظومة متكاملة تجمع بين المساحات الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية، لبناء مجتمع نابض بالحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في أنغولا.

