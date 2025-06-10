الشارقة – في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دمج الاستدامة في الابتكار العلمي والطبي، أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRT IPark) بالتعاون مع شركة روش للتشخيصات في الشرق الأوسط، عن إطلاق مبادرة شهادة المختبر الأخضر (My Green Lab) بالشراكة مع جامعة الشارقة.

وتُعد هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال الممارسات المستدامة داخل المختبرات البحثية والطبية، حيث سيتم تطبيق الشهادة العالمية لأول مرة في مختبرات جامعة الشارقة، مما يرسخ موقع الإمارة كمركز رائد للاستدامة العلمية في المنطقة.

وتعتبر شهادة "مختبر أخضر" هي المعيار العالمي الأول المعتمد من قبل حملة "سباق إلى الصفر" المدعومة من الأمم المتحدة، وتُعد المعيار الذهبي لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في قطاعي علوم الحياة والرعاية الصحية.

وحول هذا المشروع، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: " يمثل هذا المشروع التزام الشارقة الراسخ بتقديم حلول ابتكارية تخدم الأهداف البيئية العالمية، وتعزز في الوقت ذاته القدرات البحثية والتطبيقية المحلية. إن ما نطلقه اليوم يتجاوز مجرد شهادة اعتماد، بل هو بداية لحركة إقليمية رائدة نحو ممارسات علمية مستدامة. وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا فعّالًا للتعاون الثلاثي بين القطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية، وهو النموذج الذي نعتبره في المجمع جوهر رؤيتنا ورسالتنا. فإحداث التغيير الحقيقي في مجالات مثل الاستدامة الصحية يتطلب تكامل الأدوار بين المعرفة العلمية، والخبرة الصناعية، والدعم المؤسسي والتشريعي."

مضيفا: "ومن خلال شراكتنا مع جامعة الشارقة وشركة روش، نُرسّخ هذا المفهوم بشكل عملي، ونضع معايير إقليمية جديدة للابتكار المسؤول، بما يرسّخ مكانة الشارقة مركزًا دوليًا للبحث العلمي المستدام وتقنيات المستقبل".

هذا وتمثل المبادرة شراكة استراتيجية بين منصة بحثية حكومية وشركة عالمية رائدة في علوم الحياة، تهدف إلى تقليل البصمة البيئية للأبحاث المخبرية من خلال تحسينات قابلة للقياس ومستندة إلى العلم. كما تشمل الشراكة أيضًا معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية في جامعة الشارقة، والذي يلعب دورًا محوريًا في الربط بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات السريرية، خاصة في مجالات المناعة والأورام والأمراض المزمنة.

دور روش في تعزيز الاستدامة في التشخيص والعلوم الحيوية

أكدت روش للتشخيصات في الشرق الأوسط أن هذه المبادرة هي جزء من رؤيتها الأوسع لدمج الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وتفعيل ممارسات خضراء قابلة للقياس داخل المختبرات بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات.

وقال ممثل روش: "إن دمج الاستدامة في الرعاية الصحية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة. هذا التعاون يوضح كيف يمكن للقطاعين الصناعي والأكاديمي إحداث تغيير حقيقي وواسع النطاق."

التمهيد لتحوّل أوسع نحو الاستدامة في منظومة الصحة

وعقب التوقيع، صرح سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة قائلا: " يسعدنا في جامعة الشارقة أن نكون في طليعة المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة التي تتبنى مبادرات الاستدامة البيئية في مجال البحث العلمي، وإن شراكتنا مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة روش لإطلاق مبادرة “مختبري الأخضر" يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الجامعة في ترسيخ مفهوم البحث العلمي المسؤول بيئيًا.

وأوضح سعادة مدير الجامعة، أن معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية في الجامعة، يضم مختبرات متطورة تعمل في مجالات حيوية كالسرطان والمناعة والطب، وسيكون المنصة المثالية لتطبيق المرحلة الأولى من معايير الاستدامة البيئية العالمية في الجامعة.

كما أكد سعادته، أن التميز البحثي يجب أن يقترن بالمسؤولية البيئية، وأن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية جامعة الشارقة الشاملة لتعزيز البحث العلمي النوعي الذي يخدم المجتمع ويحافظ على البيئة في آن واحد، ومن خلال هذا التعاون تسعى الجامعة إلى إعداد جيل جديد من الباحثين والعلماء الذين يجمعون بين مهارات البحث العلمي المتطورة والوعي البيئي، ليكونوا قادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة.

واختتم مدير الجامعة قائلا "إن حصولنا على شهادة 'مختبري الأخضر' المعتمدة ليس مجرد إنجاز أكاديمي، بل هو التزام مؤسسي بأن نكون جامعة المستقبل التي تُخرّج علماء مسؤولين بيئيًا ومبدعين علميًا، مما يُعزز من مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للابتكار المستدام في منطقة الشرق الأوسط."

أضاف محمد العمري، رئيس قسم التشخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة روش:

"تمثل هذه المبادرة ثمرة هامة لمذكرة التفاهم التي وقعناها مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وتعكس التزامنا ببناء نظام رعاية صحية مستدام وجاهز للمستقبل. إن الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية لم تعد خياراً... بل أصبحت ضرورة. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا في المنظومة، بما في ذلك مجمع الشارقة والمجتمع الأكاديمي، نحن نساهم في ابتكار حلول قابلة للتنفيذ وقابلة للتوسع يمكن أن تُحدث أثراً حقيقياً. كما نفخر بتمكين هذا المشروع من خلال شريكنا الاستراتيجي في التنفيذ بدولة الإمارات، فارما تريد.

صرّح جهاد الحسامي (المدير التنفيذي الأول) في شركة فارما تريد ذ.م.م قائلاً: تفخر شركة فارما تريد بدعم التنفيذ السلس لهذا المبادرة المهمة، بالتعاون مع شركة روش وجامعة الشارقة. نعمل معًا على دمج حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، تتماشى مع رؤيتنا المشتركة لبناء نظام رعاية صحية أكثر استدامة وكفاءة ومرونة في المستقبل.

وأشارت الدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى أن هذه المبادرة هي تعبير واضح عن التزام المجمع ببناء اقتصاد ابتكاري أخضر، وتفتح الباب لتعميم ممارسات المختبرات المستدامة عبر البنية التحتية البحثية في الإمارة، بدعم من شركاء مثل مؤسسة القلب الكبير، هيئة الشارقة الصحية وشراع.

ويتزامن هذا التوجه مع مشاريع كبرى مثل منطقة جواهر الطبية بالتعاون مع بوسطن، مما يعزز من مكانة الشارقة كمركز إقليمي للبحث الصحي المستدام.

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

يُعد المجمع أحد أسرع مراكز الابتكار نموًا في الشرق الأوسط، ويُسهم في دعم الأبحاث التطبيقية وريادة الأعمال بالتعاون مع القطاعين الأكاديمي والصناعي، لتحقيق أهداف الاستدامة واقتصاد المعرفة.

جامعة الشارقة ومعهد البحوث الطبية والصحية

تُعتبر جامعة الشارقة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في المنطقة، وتسعى من خلال معهد البحوث الطبية والصحية إلى تعزيز أبحاث الطب الحيوي والانتقال بالتقنيات إلى التطبيقات السريرية، في مجالات مثل السرطان والأمراض المناعية والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

شركة روش

تأسست عام 1896 في سويسرا، وتُعد روش أكبر شركة أدوية وتقنيات حيوية في العالم، وقد صنفت لعدة سنوات كواحدة من أكثر الشركات التزامًا بالاستدامة عالميًا وفقًا لمؤشرات داو جونز.

شهادة My Green Lab

هي شهادة غير ربحية تعتبر المعيار العالمي لممارسات المختبرات المستدامة، وتحظى بدعم حملة "Race to Zero" العالمية، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل كبرى شركات علوم الحياة.

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