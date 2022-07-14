تتوقع الوكالة العقارية الرائدة مضاعفة عدد مكاتبها بحلول نهاية عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة : في إطار مساعيها لمواكبة النمو الهائل في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي، عن عزمها افتتاح مكاتب جديدة في كلٍّ من الشارقة ورأس الخيمة خلال الربع الأخير من هذا العام.

وتأتي هذه المكاتب الجديدة لتشكل إضافة إلى المكاتب التي افتتحتها الشركة في وقت سابق من هذا العام في منطقة الخليج التجاري ومجمع إعمار للأعمال بدبي، بمساحة إجمالية تبلغ 30 ألف قدم مربع. كما تعتزم الوكالة العقارية الرائدة افتتاح مكتبٍ مبيعات في وقت لاحق من هذا العام في نخلة جميرا، للتعامل مع الطلب على العقارات فائقة الفخامة، أي العقارات التي تتجاوز أسعارها 20 مليون درهم إماراتي.

هذا وكانت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز قد حققت نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام، حيث تمكنت في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 من تجاوز إجمالي إيراداتها لعام 2021. كما تم تصنيف الشركة بشكل متكرر خلال النصف الأول من العام ضمن أفضل ثلاث وكالات عقارية من حيث الأداء، حيث جاءت إلى جانب شركة سيليكت جروب التي احتلت المركز الأول في النصف الأول من العام، وشركة شوبا التي احتلت المركز الأول في الربع الثاني، وإلى جانب شركة سيرينيا التي جاءت في المركز الأول، وشركة داماك التي احتلت المركز الثاني في النصف الأول من العام، وإلى جانب شركة إعمار التي احتلت المركز الثاني خلال الربع الأول من العام، ومع دبي القابضة ومراس كأفضل ثلاث شركات عقارية أداءً في النصف الأول، ومع شركة نخيل ضمن قائمة أفضل عشر وكالات في النصف الأول من العام.

وفي معرض تعليقه على أداء الشركة، قال نيكيتا كوزنيتسوف، الشريك في مجموعة متروبوليتان والرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "مع استمرار ازدهار سوق العقارات في المنطقة، فإن توسيع حضورنا في الإمارات العربية المتحدة من خلال افتتاح مكاتب جديدة في دبي حالياً، وفي الإمارات الشمالية في وقت لاحق من هذا العام هو خطوة منطقية. ونحن نتطلع إلى تقديم خبرتنا التسويقية العريقة والمستوى وأفضل الخدمات والحلول لعملائنا بالتزامن مع استمرارنا بتعزيز هذا القطاع الحيوي".

إلى ذلك، قامت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز بتعزيز فريق عملها، وذلك باستقطاب المزيد من المختصين في مجال التسويق العقاري، لمواكبة طموحاتها المتزايدة وتوسعها في السوق. وقد انضم بالفعل ستة رؤساء أقسام إلى الشركة حتى الآن خلال عام 2022، كما تعتزم الشركة تعيين ثلاثة آخرين قبل نهاية العام. وتنوي الشركة الوصول بعدد موظفيها إلى 450 بحلول نهاية هذا العام، مع تركيزها على توظيف وكلاء عقاريين من ذوي الخبرة في قطاع العقارات الفاخرة.

ونظراً لأنها أول شركة وساطة عقارية تدخل قائمة أفضل 50 مكان للعمل في الإمارات العربية المتحدة، تستثمر متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دعم أداء موظفيها بدلاً من تزويدهم بالتدريب التقليدي، وذلك لبناء بيئة تشغيلية تتسم بالشمول وتقدم الدعم لموظفيها. هذا وكانت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز وفرت لموظفيها الجدد ومنذ أول يوم لهم في الشركة، تجربة تعريفية شاملة مدعومة ببرامج تدريب مستمرة تزودهم بالخبرات العملية والأدوات الداعمة لمسيرتهم المهنية والتي تستند إلى رؤى خاصة بتعزيز الأداء العالي. ومن هذه البرامج التدريبية برنامج First Contact، وبرنامج Sales Process، ويركز كلا البرنامجين على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وتعزيز الأداء التشغيلي.

وساهمت هذه البرامج التدريبية والتزام فريق الإدارة العليا بتعزيز ثقافة موظفي الشركة إلى تحقيق معدل استبقاء موظفين بلغ 96٪ في عام 2021، وهو أعلى بكثير من المعدل السائد في هذا القطاع. كما أصبحت الشركة أول وكالة عقارية في الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى قائمة أفضل مكان للعمل، وواحدة من بين أفضل 10 جهات توظيف في عام 2022 في الإمارات، فضلاً عن فوزها بلقب أفضل جهة توظيف لجيل الألفية في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي. وإلى جانب شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضًا شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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