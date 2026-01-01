المنامة، مملكة البحرين: أعلنت مبرة راشد الزياني الخيرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجمع ريادات لتنظيم النسخة السابعة من حملة "إعادة الاستخدام". وقد تم توقيع مذكرة التفاهم يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 من قبل السيد عمر أيوب، مدير مبرة راشد الزياني الخيرية، والسيد ياسر مظفر، الرئيس التنفيذي للموارد المالية في بنك البحرين للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق المستفيدين هذا العام وتعزيز الجهود المجتمعية في دعم الأسر المتعففة. وتأتي المبادرة تحت شعار "أعط، فالعطاء لا يُخزن على الرفوف" الذي يعكس رسالة الحملة ودورها في نشر ثقافة إعادة الاستخدام وتشجيع المجتمع على تبني أساليب استهلاكية أكثر استدامة.

وتتضمن فعاليات هذا العام إقامة معرضين متزامنين مخصصين لاستقبال الأسر المتعففة، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الأطفال، بما في ذلك الملابس، والألعاب، والأدوات المدرسية، والمستلزمات الأساسية. ويُقام المعرض الثاني في مجمع ريادات مع تخصيص ثلاثة محلات تجارية لاستقبال هذه العوائل.

ويأتي هذا التعاون ليعزز الدور المؤسسي والاجتماعي للطرفين، ويوفّر آلية أكثر شمولية لتنظيم عمليات التوزيع وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر. وقد أسهمت الحملة خلال السنوات الماضية في دعم أكثر من 3850 مستفيدًا في مختلف محافظات مملكة البحرين، بما يعكس تأثيرها المتواصل وأهميتها في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وتواصل مبرة راشد الزياني الخيرية تعزيز هدفها في دعم الأسر المتعففة من خلال مبادرات مستدامة تتمحور حول خدمة المجتمع. ومن خلال تعاونها وبرامجها التي تعزز الكرامة وتوفر الفرص وترسخ قيم التكافل الاجتماعي، تجدد المبرة التزامها بإحداث أثر إيجابي ومستدام في مملكة البحرين.

