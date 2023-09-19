"إنتو" تفوز بجائزة 2023-2024 Microsoft Business Applications Inner Circle

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إنتو"، الشركة العالمية المزودة للخدمة السحابية الكاملة لتقنية "مايكروسوفت"، عن فوزها بجائزة "مايكروسوفت بزنس أبلكيشنز إنر سيركل 2023- 2024" (2023-2024 Microsoft Business Applications Inner Circle). تعتمد العضوية في هذه الفئة على المبيعات المحققة التي تمنح "إنتو" الرتبة العليا في شبكة شركاء "مايكروسوفت بزنس أبلكيشنز" العالمية. بالإضافة الى ذلك، حقق أعضاء "إنر سيركل" أداءً مميزاً من حيث تقديم حلول قيمة تساعد المنظمات في تحقيق المزيد من النجاحات.

لقد تم دعوة أعضاء "إنر سيركل 2023-2024" إلى قمة "إنر سيركل" في ربيع عام 2024، الى جانب حضور اجتماعات افتراضية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، حيث سيحظون بفرصة فريدة لمناقشة استراتيجية أبرز قادة "مايكروسوفت"، وزملاء ""إنر سيركل" الشركاء، بينما يتعرفون أكثر على الخطط المستقبلية للشركة، ويبنون علاقات تنفيذية متينة، ويتعاونون لتنفيذ أفضل الممارسات.

قال "أنيلش كومار"، نائب رئيس "بزنس أبلكيشنز" التنفيذي في "إنتو": "يسرنا اكتسابنا مكانًا في "مايكروسوفت بزنس أبلكيشنز إنر سيركل" لموسم 2023- 2024، وللمرة الخامسة مع "مايكروسوفت". وتساعدنا مشاركتنا ضمن هذه الفئة المميزة في التوفيق استراتيجيًا مع "مايكروسوفت" بشأن أفضل الممارسات وخطط كل من "مايكروسوفت داينامكس 365"، و"مايكروسوفت باور بلاتفورم" لتطوير المنتجات. ويؤكد هذا الإنجاز على التزامنا بتحقيق التميز في كل جانب من تعاوننا مع "مايكروسوفت"، ويعكس القيمة التي نمنحها لعملائنا باستمرار".

وأضاف "بيرند جان معانن"، المدير التنفيذي لشركة "إنتو": "نعرب عن خالص تقديرنا لشركة "مايكروسوفت" لإشادتها بتفانينا أمام عملائنا المشتركين، وبالتزامنا المشترك للتميز في العمل. يدل هذا الإنجاز على عمل فريقنا الجاد، وشغفه، وسعيه المستمر ليفوق التوقعات".

قال "بيتر جنسن"، مدير استراتيجية الشركاء لـ"مايكروسوفت بزنس أبلكيشن": "مع التميز الذي حققناه في تطبيق "إنر سيركل"، نقدر جهود مجموعة من الشركاء الذين برعوا في تسريع التحول الرقمي لعملائهم مع "داينامكس 365" وحلول "باور آبس". يمثل شركاء "إنر سيركل" بعضًا من أفضل الملكيات الفكرية، وخبرات الصناعة، والإمكانات التقنية في "داينامكس 365" ومنصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم". وقد أثبتوا تميزهم في إصرارهم على نجاح العملاء و"مايكروسوفت كلاود"، ويشرفنا تقدير إنجازات شركة "إنتو" وعضويتها في "إنر سيركل 2023-2024".

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نبذة عن "إنتو":

تعد "إنتو" شركة عالمية مزودة للخدمات سحابية، ومتخصص في تقديم حلول تقنية لصناعات متعددة مستخدمةً تقنيات "مايكروسوفت" مثل "أزور"، و"داينامكس 365"، و"مودرن وورك بليس"، و"داتا آند إي آي" (البيانات والذكاء الاصطناعي)، و"سايبر سكيوريتي" (الأمن السبراني). وبعد 25 سنة من الخبرة، نصب تركيزنا على 6 صناعات أساسية وهي: التصنيع، والبناء، والعقارات، والبيع بالتجزئة، والتوزيع والخدمات المهنية. حققت "إنتو" نجاجًا ملحوظًا في التصدي إلى التحديات التجارية بحلول تقنية شاملة لأكثر من ألف عميل في 40 دولة. تساعد "إنتو" العملاء في تحقيق مستويات أعلى من النجاح في تجارتهم من خلال مواءمة استراتيجيات عملهم مع التنفيذ الرقمي. صممت حلول "إنتو" التقنية خصيصًا لتلبية احتياجات العمل من خلال الجمع بين خبرة مهنييها وأفضل تقنيات "مايكروسوفت". تقدم "إنتو" مجموعة من الخدمات، بما فيها تحديد استراتيجيات العمل والحلول التقنية، ودمج الأنظمة التقنية المعزولة في الأدوات الذكية، وتحسين إنتاجية الموظفين من خلال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز مصادر البيانات للمساعدة في الحصول على رؤى فعلية وعملية صنع القرار. تعد "إنتو" الشركة المزودة للحلول السحابية الخاصة بـ"مايكروسوفت"، حازت على تصنيفات "مايكروسوفت سولوشنز بارتنز" الكاملة، وتتميز بـ"ويندوز سيرفر" من "أزور"، و"ويندوز"، و"إس كيو إل سيرفر" لخدمات الترحيل المتقدمة، و"أزور فيرتشوال ديسك توب المتقدم". علاوة على ذلك، تشارك "إنتو" بفعالية في إعداد برامج "مايكروسوفت" الحصرية مثل مجموعة "أزور إيليت"، و"أزور إكسبرت أم أس بي"، ومجموعة "داينامكس إنر سيركل".تعتبر "إنتو" شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل "شنايدر إليكتريك" و"ريب سوفتوير" المتداولة علنًا.

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