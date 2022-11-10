هونغ كونغ: أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال اليوم أنها ستدير فندقًا فخمًا في الكويت ومن المتوقع افتتاحه عام 2028. ويقع الفندق في قلب المنطقة المالية، حيث سيُرسي معايير جديدة من الفخامة والأناقة في المدينة.

سيكون فندق ماندارين أورينتال، الكويت جزءا مرتكزًا من برج جديد يعتبر تحفه معمارية مكوناً من 80 طابقًا، صمّمه المهندسون المعماريون الحائزون على العـديد من الجوائز العالمية Foster & Partners ، وبالإضافة إلى الفندق الفاخر، سيَضمّ المبنى منصة تحوي مجموعة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة والترفيه العالمية، فضلاً عن مساحات مكاتب استثمارية متميزة. كما أنه سيحتضن المقر الرئيسي لمجموعة بوخمسين القابضة التي تعمل على تطوير المشروع بشكل عام. وسيحتوي الفندق على 159 غرفة شاملة ل 33 جناح و 10 شقق فندقية واسعة وعصرية توفر إطلالات رائعة على وسط مدينة الكويت.

سيوفر الفندق مجموعة واسعة من المطاعم والردهات التي تضم تجارب طعام مميزة بما فيها مكان لتناول الطعام طوال اليوم ومقهى ومطعمًا بجانب المسبح وبهو إستقبال كبير يحتوي على متجر ماندارين أورينتال كيك شوب ونادي كلوب لاونج، وسيكون هناك أيضًا قاعات واسعة للاحتفالات والاجتماعات لاستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات.

كما سيوفر المنتجع الصحي في ماندرين أورينتال تشكيلة واسعة من خدمات السبا والصحة والجمال، فسيضم ثماني غرف علاجية خاصة ومركزًا للّياقة البدنية ومسبحًا داخليًا وآخر خارجيًا.

وقال جيمس رايلي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال: "نحن سعداء بهذه الفرصة لتوسع أعمال مركز مجموعة فنادق ماندارين أورينتال في الشرق الأوسط من خلال هذا المعلم الهام في الكويت ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة بوخمسين القابضة لإنشاء عقار متميز بالفخامة ونشاركهم في الحرص على أن يكون المبنى يلبي أعلى معايير الإستدامة العالمية".

وقال السيد/ جواد بوخمسين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة: "يسعدنا أن نتشارك مع ماندارين أورينتال لإنشاء أكثر الفنادق فخامة وتطوراً في دولة الكويت ، كما أننا نتطلع إلى تقديم الخدمة العريقة التي يشتهر بها ماندارين أورينتال في هذه الوجهة المهمة حيث يقع الفندق في موقع جيد للوصول إلى المؤسسات المالية والتجارية والحكومية في المدينة وعلى بعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار الكويت الدولي “.

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عن / شركة مجموعة بوخمسين القابضة

إن مجموعة بوخمسين بشركاتها المتنوعة والمتعددة قد انطلقت منذ أكثر من نصف قرن عبر رؤية السيد/ جواد بوخمسين رجل الأعمال وذلك من خلال مؤسسة جواد بوخمسين التجارية في عام1957 ، وتحت قيادته نمت هذه المؤسسة المتواضعة من مجال الأعمال العقارية والسياحة إلى مؤسسة متكاملة متقدمة في قطاع السياحة والضيافة.

دخلت مجموعة بوخمسين في مجال الضيافة في السبعينات حيث افتتحت أول فندق هوليدي إن في الشرق الأوسط. واليوم تحت أسطولها، تمتلك المجموعة عقارات فندقية مثل كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتى وهوليداي إن السالمية وانتركونتيننتال الفروانية ، بالاضافة الى البنوك وسلاسل المطاعم الشهيرة مثلاً وليس حصرًا مطعم فوشون.

عن / مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

تعتبر مجموعة فنادق ماندرين اورينتال هي المالك والمشغل الحائز على جوائز لبعض أفخم الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية حول العالم ثم نمت من جذورها من خلال الدول الآسيوية لترتقي إلى علامة تجارية عالمية ، حيث تدير المجموعة الآن 36 فندقًا وثمانية مراكز شقق الفندقية في 24 دولة وإقليم . ويعكس كل عقار تراث المجموعة الشرقي والثقافة المحلية والتصميم الفريد ، ولدى ماندرين اورينتال مجموعة قوية من الفنادق ومراكز الشقق الفندقية قيد التطوير والانشاء وهي عضو في مجموعة جارين ماثيسون.