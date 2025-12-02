الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ماستركارد حصول منصتها «ماستركارد غيتواي» (Mastercard Gateway) على التصريح الفني من البنك المركزي السعودي لتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية عبر الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي السعودي.

ويتيح هذا التصريح الفني لمنصة "ماستركارد غيتواي" توفير خدمات معالجة عمليات التجارة الإلكترونية بشكل آمن وفعّال محلياً. وتشمل هذه الخدمات التوجيه المحلي للمدفوعات، وتقنيات التشفير، والحماية من الاحتيال، والتكامل المباشر مع شبكة "مدى" الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية العالمي نمواً متسارعاً، حيث ستوفر المنصة خدمات معالجة عمليات التجارة الإلكترونية بسرعة وكفاءة عالية للتجار والبنوك المُكتسِبة داخل المملكة، مما يعزز من تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع ودعم ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية.

وتمثل هذا التصريح الفني خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في السعودية، وترسيخ مكانة ماستركارد كأحد أبرز مزودي حلول التجارة الإلكترونية المبتكرة في المملكة والمنطقة.

وقال سعود سوار، مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "تلتزم ماستركارد بدعم الاقتصادات وتمكين الأفراد، ونحن ندرك أهمية البنية التحتية القوية، والتقنية الآمنة، والتكامل الذكي، والتعاون لتحقيق اقتصاد رقمي مزدهر. مع هذا التصريح الفني، نحن سعداء بدورنا في تحقيق إمكانات التجارة الإلكترونية الكبيرة في المملكة".

وسيسهم هذا التكامل بين منصة «ماستركارد غيتواي» والواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية في تسريع نمو المدفوعات الرقمية، ومساعدة التجار على تطوير أعمالهم عبر تسهيل إجراءات الدخول إلى السوق، بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.

وتُعد منصة «ماستركارد غيتواي» نقطة اتصال واحدة توفر حلول الدفع الرقمي في الأسواق والقنوات المحلية والعالمية، حيث تدعم أكثر من 35 وسيلة دفع مختلفة، وتوفر للعملاء حماية متقدمة من الجرائم الإلكترونية عبر تقنيات التشفير، والتعرف البيومتري، والمصادقة الثلاثية الأبعاد (3D Secure).

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لإطلاق المنصة رسمياً في السعودية في أكتوبر 2024، مما يعكس التزام ماستركارد المتزايد بدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة. وبفضل شبكة عالمية تضم أكثر من 250 مستحوذاً، توفر المنصة خدماتها لأكثر من نصف مليون تاجر وتتيح الوصول إلى أكثر من 150 مليون موقع قبول حول العالم.

وفي عام 2024، عالجت منصة «ماستركارد غيتواي» أكثر من مليار معاملة داخل المملكة عبر مختلف وسائل الدفع، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة الرقمية في السوق السعودي.

