التابعة لـ”ماجد الفطيم» في قطاعات التجزئة والترفيه ونمط الحياة، وذلك من خلال تجربة رقمية موحّدة وسلسة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج المكافآت الرائد "شير" SHARE في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعزز حضورها في واحدة من أكثر الأسواق حيوية وترابطًا رقميًا في المنطقة.

ويُعد "شير" منظومة تجارية رقمية متكاملة للتجارة والمكافآت تربط بين تجارب التسوق والمطاعم والترفيه ونمط الحياة ضمن رحلة سلسة وموحدة. ومن خلال تطبيق "شير"، يمكن للأعضاء كسب النقاط واستبدالها، والاستفادة من العروض الحصرية ، والحصول على مكافآت وتجارب متعددة عبر محفظة علامات ووجهات المجموعة.

ومع إطلاق البرنامج في المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من SHARE عبر مجموعة من العلامات التابعة لـ"ماجد الفطيم"، بما في ذلك "كارفور"، و"ڤوكس سينما"، و"ماجيك بلانيت"، و"أول سينتس"، و"لولوليمون"، و"ذات كونسبت ستور"، و"أبركرومبي آند فيتش"، و"هوليستر"، و"كريت اند باريل"، إلى جانب مجموعة إضافية من العلامات التجارية المتخصصة في أسلوب الحياة. وعند الإطلاق، سيتمكن الأعضاء من كسب النقاط واستبدالها عبر أكثر من 65 علامة تجارية وما يزيد على 15 وجهة تسوق مشاركة في البرنامج.

وتعليقًا على الإطلاق، قال دارين تايلور، نائب الرئيس الأول لبرنامج SHARE للمكافآت وحلول العملاء، لشركة ماجد الفطيم: " تطور SHARE ليصبح أكثر بكثير من مجرد برنامج مكافآت، بل أصبح وجهتنا الرقمية للعملاء، حيث يجمع علاماتنا التجارية وتجاربنا وخدماتنا ضمن منظومة مترابطة ومتكاملة. ويُشكّل إطلاق SHARE في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة في كيفية تقديم قيمة يومية، وتعزيز التخصيص، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا. ومع استمرار نمو SHARE، سيوفّر المزيد من الطرق التي تمكّن الناس من كسب النقاط واستبدالها والاستمتاع بتجارب ذات معنى عبر محفظتنا المتنوعة".

ويمكن للعملاء استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببرنامج SHARE لكسب النقاط بشكل فوري لدى المواقع المشاركة، وتسجيل فواتير الشراء من آلاف المتاجر والمطاعم عبر وجهات "ماجد الفطيم"، إلى جانب الاستفادة من عروض حصرية مصممة وفق تفضيلاتهم واهتماماتهم. ولا يتطلب البرنامج استخدام بطاقة فعلية، إذ يوفّر التطبيق وسيلة سهلة ومريحة لإدارة النقاط والعروض ومعلومات الحساب من مكان واحد.

كما يشهد إطلاق البرنامج في المملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من المزايا المصممة لتعزيز تجربة العملاء، خيارات دفع مرنة مثل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" عبر "تابي".

ومن المقرر طرح مزايا إضافية على مدار عام 2026، تشمل السحوبات والجوائز، ومزايا العضوية متعددة الفئات، وإمكانية تبادل النقاط بين الأسواق المختلفة، وشراكات مع جهات تابعة، وبطاقات الهدايا، إلى جانب إطلاق بطاقة ائتمانية مشتركة تحمل علامة البرنامج التجارية.

ويعكس إطلاق برنامج SHARE مواصلة "ماجد الفطيم" استثماراتها في الابتكار الرقمي وتطوير تجربة العملاء، بما يعزز قدرتها على ربط العملاء بتجارب أكثر قيمة ومكافأة عبر مختلف نقاط التواصل والتفاعل.

ويخدم برنامج "شير" اليوم ملايين الأعضاء في مختلف أنحاء المنطقة، ويواصل تطوره ليصبح منظومة تجارية متكاملة تجمع بين برامج الولاء، وخيارات الدفع، والعروض، واكتشاف التجارب والخدمات ضمن منصة رقمية موحّدة وسهلة الاستخدام. ويمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق SHARE عبر متجري App Store وGoogle Play Store، والبدء فورًا في كسب المكافآت والاستفادة من مزايا البرنامج.

