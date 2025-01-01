بدعم الحلول التقنية من " Alipay+ Wallet Tech " يجمع " SuperQi " بين كونه تطبيقا فائقا لأسلوب حياة رقمي وبنك رقمي متكامل.

" يجمع " " بين كونه تطبيقا فائقا لأسلوب حياة رقمي وبنك رقمي متكامل. تهدف كي إلى تسريع التحول نحو مجتمع غير نقدي.

يهدف تطبيق SuperQi ، المتوفر باللغات العربية والإنجليزية والكردية، إلى خدمة ملايين العراقيين.

، المتوفر باللغات العربية والإنجليزية والكردية، إلى خدمة ملايين العراقيين. يمكن SuperQi المستخدمين من الدفع عن طريق المسح الضوئي، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والحصول على القروض، وإعادة شحن الهواتف المحمولة، وغيرها من حلول الدفع.

المستخدمين من الدفع عن طريق المسح الضوئي، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والحصول على القروض، وإعادة شحن الهواتف المحمولة، وغيرها من حلول الدفع. يمثل SuperQi نقلة نوعية في كيفية تلبية احتياجات نمط الحياة والاحتياجات اليومية.

نقلة نوعية في كيفية تلبية احتياجات نمط الحياة والاحتياجات اليومية. بأكثر من 11 مليون حامل بطاقة و5 ملايين مستخدم لتطبيقها على الهواتف المحمولة، تخطط Qi ، للوصول إلى أكثر من 15 مليون مستخدم خلال السنوات الثلاث القادمة.

(دبي، الإمارات العربية المتحدة): كشفت شركة Qi Card، الرائدة بقطاع التكنولوجيا المالية في العراق، عن تطبيقها المبتكر من الجيل الثالث، SuperQi، بالتعاون مع Ant International.

يعمل تطبيق SuperQi بتقنية "Alipay+ Wallet Tech" ليدمج بين أسلوب حياة رقمي وإمكانيات البنك الرقمي المتكاملة، في تطبيق فائق، وليقدم حقبة جديدة من الشمول المالي والخدمات الرقمية إلى العراق.

منذ إطلاقه في يوليو 2024، صهر SuperQi بسلاسة بين نماذج الخدمات المصرفية الرقمية في الغرب، وأفضل الممارسات من آسيا، ما أدى إلى تطبيق فائق.

وصرح بهاء عبد الحسين، رئيس مجلس إدارة كي ، قائلا: "رؤيتنا في كي ، هي بناء عراق غير نقدي من خلال توفير الخدمات المالية في كل ركن من أركان مجتمعنا. وSuperQi هو دليل على هذا الالتزام بتبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر لجميع العراقيين".

وأضاف: "لا يقتصر تعاوننا مع Ant International على تطوير التمويل الرقمي فحسب؛ بل يمثل قفزة نوعية نحو إنشاء نظام رقمي أوسع يلبي احتياجات السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك".

يهدف تطبيق SuperQi، المتوفر باللغات العربية والإنجليزية والكردية، إلى خدمة ملايين العراقيين، حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الدفع عن طريق المسح الضوئي، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والقروض، والأقساط، وإعادة شحن الهواتف المحمولة، والتسوق، والسفر، وغيرها من حلول الدفع.

يدعم SuperQi أيضا البنية التحتية المالية المتنامية في العراق، مع أكثر من 20,000 تاجر لديهم نقاط بيع و 10,000 وكيل لسحب النقود.

تم تصميم سهولة الوصول إلى التطبيق لتلبية الاحتياجات المالية واحتياجات نمط الحياة المتطورة للمستخدمين، حيث يستهدف أكثر من 30 بالمائة من سكان العراق بحلول عام 2026.

حققت كي بالفعل خطوات كبيرة في تحسين الشمول المالي في العراق. فارتفعت نسبة الأفراد الذين يتعاملون مع البنوك في البلاد من 5 بالمائة فقط إلى ما يقرب من 50 بالمائة في السنوات الأخيرة.

من خلال تمكين الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر SuperQi، تهدف شركة التكنولوجيا المالية إلى زيادة تسريع التحول نحو مجتمع غير نقدي.

وقال عبد الحسين: "من خلال SuperQi، نمكن ملايين العراقيين من حلول يسهل الوصول إليها وتتميز بالفعالية والآمن، ما يمهد الطريق لأمة أكثر ترابطا وشمولا وتقدما من الناحية التكنولوجية".

كي تركز على خطة توسع طموحة

مع وجود أكثر من 11 مليون حامل بطاقة وخمسة ملايين مستخدم لتطبيقها على الهواتف المحمولة، تخطط Qi للوصول إلى أكثر من 15 مليون مستخدم للتطبيق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يتماشى ذلك مع مهمتها لإعادة تشكيل الطريقة التي تتم بها المعاملات المالية في العراق، حيث تقدم راحة لا مثيل لها للمستخدمين للتحكم في شؤونهم المالية.

يتجاوز تأثير SuperQi المستخدمين الأفراد – فهو مصمم لخلق نظام بيئي مزدهر بالنسبة للشركات أيضا، حيث يقدم التطبيق حلول دفع آمنة ومرنة، ما يمكن الشركات من التواصل مع العملاء بطرق جديدة ومبتكرة.

وقال علي منعم، الرئيس التنفيذي لشركة كي: "يمثل إطلاق SuperQi علامة فارقة في رحلة العراق نحو مجتمع غير نقدي. وذلك من خلال سد تلك الفجوة لصالح ملايين الأشخاص الذين لا يزالون يعتمدون على المعاملات النقدية. SuperQi لا يعد مجرد حلا ماليا، بل خطوة رئيسية في تحديث اقتصاد أمتنا".

وأكد لؤي العبيدي، رئيس قسم المُنتجات في SuperQi، على القبول الواسع للتطبيق بقوله: "يُمثل SuperQi نقلة نوعية في كيفية تلبية احتياجات نمط الحياة والاحتياجات اليومية لقاعدة عملائنا المتنوعة. ونحن ندعو الشركات في جميع أنحاء العراق إلى الاستفادة من SuperQi كمنصة لتقديم خدماتها بسلاسة وفعالية".

وتقدم ميزات التطبيق المتكاملة كل شيء بداية من الخدمات المصرفية الرقمية إلى التجارة الإلكترونية، ما يرسخ مكانته كمنصة مركزية لمستقبل العراق الرقمي.

وقد أتاح التعاون بين كي مع Ant International إطلاق نظام بيئي مالي قوي، ومهيأ لإطلاق فرص اقتصادية جديدة في المشهد الرقمي المتنامي في العراق.

الالتزام بمستقبل غير نقدي ورقمي مُتقدم

حملت كي ، منذ إنشائها في عام 2007 وحتى إطلاق SuperQi، شعلة الابتكار والقيادة والاستدامة. ويشير SuperQi إلى تحول هائل في رؤية كي لدور التكنولوجيا المالية في إدارة الشؤون المالية اليومية. وجاء حصولها على جائزة أفضل مقدم لحلول الائتمان في العراق، بعد تقديم تطبيق فائق يناسب أسلوب الحياة، ويوفر لمستخدميه تجربة سلسة طوال اليوم، وكل يوم، وفي جميع مدفوعاتهم.

ويعكس ذلك التزام كي بمستقبل جريء غير نقدي، ومتقدم رقميا، بما يتماشى مع الرؤية والأهداف الطموحة التي وضعها بهاء عبد الحسين.

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