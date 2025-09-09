دبي، الإمارات العربية المتحدة –-تحتفل شركة "كيوليس ام اتش اي" لإدارة القطارات وتشغيلها بالذكرى السنوية الرابعة على تسلمها مهام عمليات تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في 8 سبتمبر من العام 2021 عن ترسية عقد التشغيل والصيانة على شركة "كيوليس ام اتش اي" التي تم تأسيسها بموجب تحالف شركات كيوليس الفرنسية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية ، لتعزيز حضورهم كأحد أهم رواد الصناعة في قطاع إدارة القطارات وتشغيلها على المستوى الإقليمي.

ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة، أبدت شركة "كيوليس ام اتش اي" استعدادها الكامل لتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة وتقديم خدمات جديدة تدعم تحقيق رؤية هيئة الطرق والمواصلات في أن تصبح مؤسسة حكومية رائدة في تقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة. وشملت هذه الالتزامات تعزيز العمليات التشغيلية لمترو وترام دبي وتقديم حلول ذكية وكل ما يضمن سلامة الركاب مع الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية وتوافر خدمة القطارات والالتزام بالمواعيد بنسبة تقارب 100٪.

وبموجب عقد لمدة 15 سنة (9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد)، ساهمت شركة "كيوليس ام اتش اي" في إنجاح جهود الهيئة الهادفة الى تلبية احتياجات الركاب لوسائل نقل فعّالة خلال الفعاليات الضخمة مثل اكسبو 2020 دبي، وإدارة العديد من الفعاليات الكبيرة مثل تحدي دبي للجري واحتفالات رأس السنة، كما قدمت منصة مبتكرة لتبادل الأفكار ووضع تصورات خاصة بكيفية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع في مجال النقل العام.

بهذه المناسبة، عبر فيكاس سردانا، المدير العام بالإنابة لشركة " كيوليس ام اتش اي"عن سعادته قائلا: "بينما نحتفل بمرور أربع سنوات على انطلاق عملياتنا، نفخر بما حققناه خلال هذه الفترة. لقد كانت شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية، ونحن ممتنون للاعتراف بجهودنا من خلال الجوائز المرموقة التي تعكس التزامنا بالتميز والتأثير الإيجابي".

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، حصلت "كيوليس ام اتش اي" على العديد من الجوائز المرموقة التي تعكس ريادتها والتزامها بالتميز، الابتكار والاستدامة. ومن أبرز هذه الجوائز، "جائزة رؤية العام " ضمن فئة المشغل العالمي من "Global Light Rail Awards"، مما يؤكد الدور الريادي للشركة في مجال النقل الحضري، والمركز الثاني في جائزة دبي للنقل المستدام (DAST) عن مبادراتها الفعالة في مجال الاستدامة، و جائزتا "نافس" المرموقة لعامين متتاليين، تقديرا لجهودها في تحقيق مستهدفات خطة التوطين الخمسية للقطاع الخاص خلال 3 أشهر فقط. ."

كما حصلت الشركة على شهادة أيزو 55001 لإدارة الأصول، إلى جانب العديد من شهادات الأيزو في مجالات السلامة والجودة والبيئة، وأيزو 27001 لأمن المعلومات، مما يؤكد على مرونتها التشغيلية. وإضافة إلى هذه الإنجازات، تفخر "كيوليس ام اتش اي" بحصولها على شهادة EFQM المرموقة من فئة الأربع نجوم، التي تُعد معياراً للتميز التنظيمي. والأبرز من ذلك، حصولها على علامة كاملة بنسبة 100% في تقييم المعيار الدولي لتجربة العملاء (ICXS) للعام 2025، في تطور لافت بعد أن سجلت 92.2% في عام 2023 و96% في عام 2024، مما يؤكد التزامها بتقديم تجربة ركاب عالمية المستوى.

إضافةً إلى التميز في العمليات التشغيلية، تعكس أنشطة الشركة المجتمعية التزامها القوي تجاه المجتمع، حيث أطلقت العديد من المبادرات مثل توزيع 1,000 وجبة يومياً خلال رمضان، وتنظيم احتفالات العيد للأيتام، وإطلاق حملات التبرع بالدم بالتعاون مع دبي الصحية. كما لعبت دوراً مجتمعياً هادفاً ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات الرامية الى تحقيق مسؤوليتها المجتمعية من خلال المساهمة في مبادرة كسوة خير والعودة للمدارس.

نبذة عن شركة" كيوليس ام اتش اي"

فازت شركة" كيوليس ام اتش أي" لإدارة القطارات وتشغيلها وهي شركة مكونة من تحالف شركات كيوليس الفرنسية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، بعقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمدة 15 سنة: /9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين، تتولى خلاله توفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي وتشغيل ترام دبي بداية من 8 سبتمبر 2021.

وتعمل شركة "كيوليس ام اتش اي" من خلال أكثر من 1850 موظفًا مدرباً وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، على تعزيز تجربة الركاب ورفع سقف توقعاتهم لاسيما فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة وجودة الخدمة والأداء والابتكار والرقمنة، لتمكين مترو وترام دبي من تقديم خدمات نقل عالمية المستوى.

