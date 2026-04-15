تقدم كيا استراتيجيتها متوسطة إلى طويلة الأجل لعام 2030، مع تسليط الضوء على خططها للنمو المتسارع الخاصة بكل نوع من المركبات وكل منطقة

تستهدف الشركة تحقيق مبيعات عالمية تبلغ 4.13 مليون وحدة سنويًا بحلول عام 2030، مع هدف حصة سوقية عالمية قدرها 4.5%؛ كما تستهدف مبيعات تبلغ 3.35 مليون وحدة في عام 2026

توسّع كيا مجموعة سياراتها الكهربائية لتصبح 14 طرازًا، مع استهداف تحقيق مبيعات سنوية تبلغ مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030

تستهدف تحقيق مبيعات سنوية من السيارات الهجينة ( HEV ) تبلغ 1.1 مليون وحدة، من خلال توسيع تشكيلتها لتشمل 13 طرازًا هجينًا بحلول عام 2030

تكشف كيا عن خارطة طريق تنفيذية للمركبات المعرفة بالبرمجيات (SDVs)، والقيادة الذاتية (AV)، والروبوتات، بما يسرّع من وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المستقبلية للأعمال

توسيع نطاق نشر تقنيات القيادة الذاتية ( AV )، مع إكمال تطوير أول طراز من المركبات المعرفة بالبرمجيات ( SDV ) بحلول أواخر عام 2027، وبدء إطلاق أنظمة القيادة الذاتية الحضرية (المستوى 2++) اعتبارًا من أوائل عام 2029

تخطط كيا لاستثمار إجمالي قدره 49 تريليون وون كوري خلال السنوات الخمس القادمة (2026–2030)، بما في ذلك 21 تريليون وون مخصص للأعمال المستقبلية

تحدد أهدافها المالية لعام 2030 بتحقيق إيرادات تبلغ 170 تريليون وون كوري، وهوامش ربح تشغيلية بنسبة 10%، وأرباح تشغيلية تصل إلى 17 تريليون وون كوري

قال هو سونغ سونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا: "ستكون السيارات الكهربائية (EVs)، والسيارات الهجينة (HEVs)، والقيادة الذاتية، والروبوتات، بمثابة المحركات الرئيسية لأسرع نمو تشهده كيا حتى الآن".

دبي، الإمارات العربية المتحدة، شاركت شركة كيا اليوم استراتيجياتها متوسطة إلى طويلة الأجل وأهدافها المالية خلال فعالية "يوم المستثمرين للرئيس التنفيذي 2026" التي عُقدت في سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

ركّزت فعالية هذا العام على استعراض التقدم المُحرز خلال خمس سنوات في مبادرة كيا "التحول الشامل (Total Transformation)"، وذلك عقب إعادة إطلاق العلامة التجارية للشركة في عام 2021. كما استعرضت كيا خارطة طريق نموها متوسطة إلى طويلة الأجل عبر جميع قطاعات أعمالها.

وقال هو سونغ سونغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا: "استنادًا إلى إنجازات الابتكار في جميع المجالات خلال السنوات الخمس الماضية — بما في ذلك العلامة التجارية، والمركبات الكهربائية (EVs)، وPBV، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) — ستشكّل السيارات الكهربائية (EVs)، والسيارات الهجينة (HEVs)، والقيادة الذاتية، والروبوتات، المحركات الرئيسية لأسرع نمو تشهده كيا حتى الآن. وحتى في ظل البيئة العالمية المتغيرة، ستواصل كيا الاستجابة بشكل استباقي لتغيرات السوق من خلال استراتيجيات متميزة".

استراتيجية كيا للأعمال متوسطة إلى طويلة الأجل حتى عام 2030

تسعى كيا إلى تنفيذ استراتيجية تستهدف تسريع النمو المتسارع، مع تحقيق مبيعات عالمية تبلغ 4.13 مليون وحدة بحلول عام 2030، وحصة سوقية قدرها 4.5%.. ويُقارن ذلك بهدف مبيعات يبلغ 3.35 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 3.8% في عام 2026.

كما تضع كيا العملاء في صميم استراتيجيتها للأعمال، وعلى المدى المتوسط إلى الطويل تعتزم الشركة توسيع منظومة التنقل الخاصة بها من خلال التركيز الاستراتيجي على PBV، والقيادة الذاتية، والروبوتات، بما يربط بين الأشخاص والبنية التحتية، بهدف تعزيز خلق القيمة لكل من العملاء والمجتمع على نطاق أوسع.

نظرة عامة على أبرز الإعلانات في يوم المستثمرين للرئيس التنفيذي لشركة كيا 2026

[1] استراتيجية محركات الاحتراق الداخلي (ICE) والسيارات الهجينة (HEV)

تخطط كيا لمواصلة توسيع تشكيلتها من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) والسيارات الهجينة (HEV)، بما يعكس التفاوت في وتيرة التحول نحو الكهرباء عبر الأسواق العالمية. وبحلول عام 2030، تستهدف الشركة إنشاء محفظة متنوعة من أنظمة الدفع من خلال إطلاق تسعة طرازات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب توسيع مجموعة السيارات الهجينة لتصل إلى 13 طرازًا. كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 1.98 مليون وحدة من سيارات محركات الاحتراق الداخلي، و1.15 مليون وحدة من سيارات xHEV، بما يشمل السيارات الهجينة (HEV) والهجينة القابلة للشحن (PHEV) والمزودة بمدى ممتد (EREV)، وذلك بحلول عام 2030.

بالنسبة للمركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)، ستعمل كيا على تعزيز تشكيلتها من خلال طرح طرازات رئيسية، بما في ذلك سياراتي الدفع الرباعي تيلورايد وسيلتوس التي تم إطلاقها هذا العام. وبالتوازي مع ذلك، ستستجيب كيا بشكل فاعل لطلب السوق على السيارات الهجينة (HEV)، بدءًا من هذا العام مع إطلاق نسختي تيلورايد الهجينة وسيلتوس الهجينة، يلي ذلك طرح متتابع لعدد من الطرازات الهجينة الإضافية، مثل سيارة K4 الهجينة.

كما ستعمل كيا على تعزيز تشكيلة شاحنات البيك أب لديها بشكل أكبر بحلول عام 2030، وذلك عقب دخولها إلى أسواق النمو العالمية من خلال إطلاق سيارة "تاسمان" العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الشركة لتوسيع مجموعة البيك أب لديها عبر إضافة شاحنة بيك أب بهيكل منفصل "Body-on-Frame" مع نسخ هجينة (HEV) ومركبات بمدى ممتد (EREV) بحلول عام 2030، مستهدفةً الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية.

واستنادًا إلى سمعتها العالمية القوية في مجال السيارات الهجينة الحائزة على جوائز، عززت كيا أيضًا بشكل كبير القدرة التنافسية لطرازاتها الهجينة (HEV). وقد حققت الشركة تحسينات في كفاءة استهلاك الوقود والأداء بنسبة تتجاوز 4% تقريبًا من خلال تقديم نظام الهجين من الجيل الجديد في وقت سابق من هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق ميزات متقدمة على مستوى السيارات الكهربائية الفاخرة — مثل وضعية البقاء في وضع الثبات (Stay Mode) ووظيفة شحن الأجهزة الخارجية (V2L) — على الطرازات الهجينة، مما يعزز من تنافسية سيارات كيا الهجينة بشكل أكبر.

وبالنظر إلى المستقبل، تستهدف كيا زيادة مبيعاتها من السيارات الهجينة (HEV) من 690,000 وحدة في عام 2026 إلى 1.1 مليون وحدة سنويًا بحلول عام 2030، مع تأمين طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400,000 وحدة من السيارات الهجينة على المدى المتوسط إلى الطويل. ولدعم الطلب المتزايد على طرازات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) والسيارات الهجينة (HEV) في الأسواق الناشئة، ستعتمد كيا على منشآتها الإنتاجية في كوريا والصين والهند والمكسيك كمراكز إمداد رئيسية، بما يعزز مرونة عملياتها التصنيعية العالمية.

[٢] استراتيجية السيارات الكهربائية

تهدف كيا إلى تحقيق مبيعات سنوية من السيارات الكهربائية تصل إلى مليون وحدة، وحصة سوقية تبلغ 3.8% من سوق السيارات الكهربائية العالمي بحلول عام 2030، مما يعزز ريادتها في تبني السيارات الكهربائية عالميًا.

ولتحقيق هذا الهدف، تركز كيا على ثلاثة محاور استراتيجية:

① تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات السيارات الكهربائية

② تحسين إمكانية الوصول إلى السيارات الكهربائية

③ تعزيز سلسلة توريد السيارات الكهربائية

تخطط كيا لتوسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية من 11 طرازًا في عام 2026 إلى 14 طرازًا بحلول عام 2030، تشمل سيارتين للركاب، وتسع سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وثلاث سيارات من PBV.

وابتداءً من هذا العام، ومع إطلاق كيا EV2 وسيروس الكهربائية، ستواصل الشركة طرح طرازات السيارات الكهربائية ذات المبيعات العالية، إلى جانب منتجات جديدة مثل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية من الفئة C، وتوسيع تشكيلة PBV، وذلك لتوفير خيارات أوسع للعملاء في مختلف قطاعات السوق الرئيسية.

كما تعمل الشركة على تطوير منصة الجيل القادم من السيارات الكهربائية لتحسين أداء المنتج وقدرته التنافسية من حيث التكلفة بشكل ملحوظ.

تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

زيادة في سعة البطارية تصل إلى 40%

تحسين في قوة المحرك بنسبة 9%

طرح بطاريات من الجيل الخامس، توفر كثافة طاقة أعلى بنسبة تصل إلى 15%

بالإضافة إلى ذلك، تخطط كيا لدمج تقنيات متطورة ومتقدمة في جميع سياراتها الكهربائية، بما في ذلك نظام ترفيه ومعلوماتي جديد وقدرات القيادة الذاتية من المستوى الثاني المتقدم (2++)، مما يعزز بشكل أكبر القدرة التنافسية الشاملة لمنتجاتها.

② تحسين إتاحة السيارات الكهربائية (EV)

تُعطي كيا أولوية لتوسيع نطاق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. ومن خلال شراكات استراتيجية مع تحالفات الشحن الكبرى في الأسواق الرئيسية — بما في ذلك Electrify America وIONNA وIONITY — ستواصل الشركة التوسع في شبكات الشحن فائق السرعة.

وفي كوريا، ستعمل كيا بشكل نشط على توسيع نطاق العلامة التجارية للشحن فائق السرعة "E-pit" التابعة لمجموعة هيونداي موتور (المجموعة). وعبر مختلف المناطق الرئيسية، نجحت كيا في تأمين بنية تحتية واسعة للشحن، تصل إلى نحو 240 ألف جهاز شحن في أمريكا الشمالية، ومليون جهاز في أوروبا، و480 ألف جهاز شحن في كوريا، بما يشمل أجهزة الشحن السريعة والبطيئة.

كما ستعمل كيا على تعزيز راحة العملاء من خلال حلول رقمية مثل تطبيق Kia One وخدمة Plug & Charge 2.0، بما يسهم في تحسين تجربة امتلاك السيارات الكهربائية بشكل أكبر.

③ تعزيز سلسلة إمداد السيارات الكهربائية (EV)

ستكون كوريا مركز كيا العالمي لتطوير وإنتاج السيارات الكهربائية، حيث سيتم تصنيع مركبات كهربائية ضمن جميع الفئات لتوزيعها على الأسواق العالمية. وعلى وجه الخصوص، ستعمل كيا على تعظيم كفاءة الإنتاج في مصنعي Gwangmyeong وHwaseong EVO، بما يعزز القدرة التنافسية من حيث التكلفة لطرازات السيارات الكهربائية EV ذات الإنتاج الضخم.

وبالتوازي مع ذلك، ستطبق كيا استراتيجية إنتاج محلية تتماشى مع الطلب الإقليمي والسياسات التنظيمية. ويشمل ذلك إنتاج طرازات EV2 وEV4 في أوروبا، وEV6 وEV9 في الولايات المتحدة، إضافة إلى طرازات كهربائية محسّنة محليًا (سيروس وكارينز EV) للأسواق الناشئة في الهند، بما يعزز مرونة سلسلة الإمداد وسرعة استجابة الشركة لمتطلبات السوق.

[3] الاستراتيجية الخاصة بPBV

تعمل كيا على توسيع أعمالها في مجال PBV باعتبارها مجالًا جديدًا للتنقل، بهدف تقديم حلول تركز على العملاء لمعالجة التحديات الرئيسية في سوق المركبات التجارية الخفيفة التقليدية (LCV)، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التحويل، والأثر البيئي، وتزايد تنوع احتياجات المستخدمين. وقد نجحت الشركة في تأسيس إطار عمل ومنظومة متكاملة لأعمال PBV بشكل منهجي.

تم إطلاق أول طراز من PBV لدى كيا، وهو PV5، في العام الماضي، وسجل مبيعات بلغت نحو 8,500 وحدة بنهاية العام. وفي هذا العام، تهدف كيا إلى تسريع الطرح العالمي لطراز PV5، مع استهداف مبيعات سنوية عالمية تبلغ 54,000 وحدة.

وبناءً على نجاح طراز PV5، تخطط كيا لإطلاق PV7 في عام 2027 وPV9 في عام 2029، بما يكتمل معه تشكيل مجموعة متكاملة من مركبات PBV. ومن خلال أكثر من 40 نوعًا مختلفًا من الهياكل، ستوفر الشركة حلول تنقل قابلة للتخصيص بدرجة عالية، بما يلبي احتياجات العملاء والأعمال المتنوعة.

وبالنظر إلى المستقبل، تستهدف كيا تحقيق مبيعات سنوية من مركبات PBV تبلغ 232,000 وحدة بحلول عام 2030، مع تحديد أوروبا وكوريا كأسواق رئيسية لهذا القطاع.

تستند استراتيجية مبيعات مركبات PBV لدى كيا إلى أربعة ركائز استراتيجية:

المنتج

منظومة التصنيع

الحلول

القنوات

وسيتم طرح طراز PV5 بثلاث فئات أساسية، وهي: فئة الركاب (بتكوينات خمسة وستة وسبعة مقاعد، بالإضافة إلى مركبة مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة)، وفئة نقل الشحنات (بسقف قياسي وسقف طويل وسقف مرتفع)، إضافة إلى مختلف فئات مركبات الكابينة الشاسية (Chassis Cab).

كما ستوفر كيا سبعة طرازات معدّلة من PV5، تشمل Prime وLight Camper وCrew وDrop Side وBox Van وFreezer Box. ويتيح هذا التنوع الواسع في الطرازات تقديم حلول مخصصة للعملاء عبر مجموعة متنوعة من الاستخدامات. وسيتم طرح كل من الطرازات الأساسية والمعدّلة تدريجيًا في الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وكوريا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بدءًا من العام الحالي.

ومن ناحية التصنيع، ستقوم كيا بتشغيل مصنع هواسونغ إيفو Hwaseong EVO كمرفق إنتاج مخصص لمركبات PBV. ومن خلال دمج مراكز التحويل القريبة والتعاون مع شركاء تحويل عالميين موثوقين، ستتمكن الشركة من الاستجابة بمرونة لمجموعة واسعة من متطلبات إنتاج المركبات التجارية الخفيفة (LCV).

وستوفر كيا أيضًا حلولًا متكاملة لقطاع الأعمال (B2B)، تشمل تطبيقات مُحسّنة للشركات تعتمد على نظام معلومات وترفيه داخل المركبة (IVI) بشاشة كبيرة قياس 12.9 بوصة، ونظام إدارة الأسطول (FMS) الذي يتيح المراقبة الفورية للمركبات، إضافة إلى منصة فوترة موحدة (One-Billing) تدمج خدمات التمويل والصيانة والتأمين والشحن في نظام واحد متكامل.

ومن منظور قنوات التوزيع، تخطط كيا لتشغيل صالات عرض مخصصة لمركبات PBV، ونقاط تواصل رقمية، وكوادر متخصصة — بما في ذلك خبراء PBV وأساتذة PBV — لدعم العملاء طوال رحلة امتلاك المركبة بالكامل. كما ستوفر الشركة خدمات دعم عملاء وصيانة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يعزز نهجها الذي يضع العميل في صميم الاهتمام بدءًا من الشراء وحتى الاستخدام اليومي.

[4] استراتيجية النمو الإقليمي المتسارع

لتحقيق هدف مبيعاتها العالمية البالغ 4.13 مليون وحدة بحلول عام 2030، وضعت كيا استراتيجيات نمو متباينة مصممة خصيصًا للولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة.

الولايات المتحدة

بالنسبة للسوق الأمريكي، تستهدف كيا تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 1.02 مليون وحدة وحصة سوقية قدرها 6.2% بحلول عام 2030. وتتركز استراتيجية الشركة على:

توسيع مجموعة السيارات الهجينة ( HEV ) من أربعة طرازات إلى ثمانية طرازات

تعزيز النمو من خلال تشكيلة متكاملة من سيارات الـ SUV

دخول قطاع شاحنات البيك أب

وتخطط كيا لترسيخ طراز سبورتاج من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات Sportage SUV كأول طراز فردي في الشركة يتجاوز 200,000 وحدة مبيعات سنويًا، مع تعزيز حضور العلامة التجارية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لطراز Telluride SUV الجديد لتصل إلى 180,000 وحدة، إلى جانب طرح نسخ هجينة (HEV) ومركبات بمدى ممتد (EREV).

كما تستهدف مركبات سيلتوس الرياضية متعددة الاستخدامات Seltos SUV تلبية الطلب على سيارات الـSUV الاقتصادية، من خلال إطلاق نسخة هجينة في عام 2026، بهدف الوصول بإجمالي مبيعات طراز Seltos إلى 100,000 وحدة سنويًا.

أوروبا

في أوروبا، تستهدف كيا تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 746,000 وحدة وحصة سوقية قدرها 4.8% بحلول عام 2030، مدعومةً بـ:

توسيع مجموعة السيارات الكهربائية ( EV ) بشكل كامل

نمو أعمال PBV

تعزيز إضافي لعروض السيارات الهجينة ( HEV )

تخطط الشركة لأن تمثل السيارات الكهربائية 66% من إجمالي مبيعاتها في أوروبا، متجاوزةً بذلك متوسط ​​السوق المتوقع بنسبة 23 نقطة مئوية، مما يعزز ريادتها في مجال السيارات الكهربائية.

وعلى مستوى الفئات، ستلبي كيا الطلب على سيارات الركاب الكهربائية من خلال سيارة EV4 وأول سيارة هاتشباك (B-HB) كهربائية قائمة على المركبات المعرفة بالبرمجيات (SDV)، كما ستدفع باتجاه تبني واسع النطاق في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال سيارتي EV2 وEV3، وستستهدف فئة الـSUV الأكثر مبيعًا من خلال سيارة EV5 وسيارة SUV كهربائية جديدة من الفئة C، إضافة إلى التوسع في سوق المركبات التجارية الكهربائية الخفيفة (eLCV) من خلال سيارات PV5 وPV7 وPV9.

وعلى المدى القصير، ستعمل كيا على تخفيف مرحلة الانتقال نحو السيارات الكهربائية عبر توسيع مجموعة السيارات الهجينة (HEV)، وتعزيز مرونة الإمداد من خلال ثلاثة مراكز إنتاج رئيسية في المكسيك وكوريا وسلوفاكيا. كما ستزيد الشركة من حصة مبيعات قنوات الأساطيل بما يتماشى مع متوسطات القطاع.

الأسواق الناشئة

في الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند والمكسيك وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ورابطة الدول المستقلة (CIS)، تستهدف كيا زيادة مبيعاتها السنوية إلى 1.48 مليون وحدة، مقارنةً بـ1 مليون وحدة في عام 2025، مع تحقيق حصة سوقية تبلغ 6.6% بحلول عام 2030.

وفي الهند، وهي إحدى الأسواق الناشئة الرئيسية لكيا، تستهدف الشركة تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 410,000 وحدة وحصة سوقية قدرها 7.6% بحلول عام 2030. وتشمل الاستراتيجية توسيع التشكيلة لتصل إلى 10 طرازات، مع تقديم 8 سيارات كهربائية وهجينة (xEVs) — بما في ذلك سيروس Syros EV و سورينتو Sorento HEV و كارنيفالCarnival HEV — إلى جانب توسيع شبكة الموزعين لتصل إلى 800 موقع.

وفي قطاع سيارات الدفع الرباعي المدمجة (B SUV) كبير الحجم، والتي تُمثل الفئة الأكبر حجما في الأسواق الناشئة، ستركز كيا على تعزيز وتوسيع مبيعات طرازي سيلتوس Seltos وسونيت Sonet، مستهدفة تحقيق مبيعات سنوية تتجاوز 200,000 وحدة لكل طراز بحلول عام 2030. كما ستعمل الشركة على تعزيز مرونة الإمداد من خلال التصنيع المحلي وتوسيع عمليات التجميع شبه الكامل (CKD)، بما في ذلك في المكسيك والهند والصين.

استراتيجية الأعمال المستقبلية

[1] القيادة الذاتية

مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشهد مجال القيادة الذاتية تطورًا سريعًا أيضًا — حيث لم يعد التميز يقتصر على تفوق التقنيات الفردية، بل يمتد ليشمل حجم وهيكلية جمع البيانات واستخدامها.

واستجابةً لذلك، اعتمدت مجموعة هيونداي موتور توحيد أجهزة الاستشعار كأولوية استراتيجية أساسية. وبالاستفادة من شراكتها مع شركة إنفيديا NVIDIA، تعمل المجموعة على إنشاء إطار عمل اتحاد البيانات "Data Union"، مستفيدةً من حجم مبيعاتها العالمية السنوية التي تصل إلى عدة ملايين من المركبات لجمع كميات ضخمة من بيانات القيادة في العالم الحقيقي. ومن خلال هذا النهج، تهدف مجموعة هيونداي موتور إلى إنشاء دولاب البيانات (Data Flywheel)، بما يتيح دورة مستمرة تشمل جمع البيانات، والتعلّم، وتحسين الأداء، وتطبيق ذلك على المنتجات.

تتبنى مجموعة هيونداي موتور نهجين استراتيجيين لتطوير تقنيات القيادة الذاتية، بهدف تسريع طرحها في السوق بالتوازي مع ترسيخ ريادتها التقنية الداخلية على المدى الطويل:

الاستفادة من الشراكات العالمية

تعزيز القدرات التقنية الداخلية

تركز الاستراتيجية الأولى على التوحيد القياسي الاستباقي لأجهزة الاستشعار والأنظمة من خلال التعاون مع شركاء عالميين معتمدين، مما يتيح نشر تقنيات القيادة الذاتية بشكل أسرع في المركبات المنتجة بكميات كبيرة. وتهدف المجموعة من خلال هذا النهج إلى تقديم قيمة فورية لعملائها.

أما الاستراتيجية الثانية، فتتمحور حول التركيز على الاستفادة من البيانات المتراكمة من المركبات المنتجة بكميات كبيرة لتطوير نماذج القيادة الذاتية الشاملة (E2E) الخاصة بالمجموعة بشكل متواصل. وفي نهاية المطاب، يهدف هذا النهج إلى توطين تقنيات القيادة الذاتية المُحسّنة من حيث الاستقرار والموثوقية للإنتاج بكميات كبيرة، وتعزيز الريادة التكنولوجية من خلال القدرات الاستفادة من القدرات الداخلية.

ويتم تنفيذ هاتين الاستراتيجيتين معًا بشكل متكامل، ضمن دورة تحسين مستمرة، حيث تُسهم الشراكات والتعاونات الخارجية في تسريع الوصول إلى السوق، بينما تُستخدم البيانات الواقعية والخبرات التشغيلية المستمدة من المركبات المنتجة بكميات كبيرة في تعزيز وتطوير التقنيات الداخلية.

ومن خلال هذا النهج، تهدف المجموعة إلى تحقيق دخول سريع إلى السوق على المدى القريب، وضمان ريادة مستدامة في تقنيات القيادة الذاتية على المدى المتوسط ​​والطويل.

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، تخطط كيا لإتمام تطوير أول طراز من سياراتها المحددة بالبرمجيات (SDV) القيادة بحلول نهاية عام 2027، على أن يتم تزويد هذا الطراز بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثاني المتقدم (Level 2+) للطرق السريعة. سيتبع ذلك تطبيق تقنية القيادة الذاتية من المستوى الثاني المتقدم (Level 2++) - القادرة على العمل ليس فقط على الطرق السريعة، بل أيضاً في بيئات القيادة الحضرية - في أوائل عام 2029.

وسيتضمن أول طرازSDV من كيا دمج تقنيات السيارات المُحددة بالبرمجيات (SDV) الخاصة بمجموعة هيونداي موتور، بما في ذلك:

CODA (بنية الحوسبة والإدخال/الإخراج القائمة على المجال)، وهي البنية الخاصة بمجموعة هيونداي موتور لمركبات SDV

وأكدت مجموعة هيونداي موتور أن تقنيات القيادة الذاتية لديها ليست مجرد أدوات تجريبية، بل حلول عملية مصممة لتلبية المعايير التنظيمية ومعايير السلامة العالمية، مع توفير قيمة حقيقية وآمنة وذكية في الاستخدام اليومي للعملاء.

[٢] الروبوتات

تتحرك مجموعة هيونداي موتور بخطى حاسمة لتعزيز ريادتها في سوق الروبوتات.

وقد وضعت شركة بوسطن داينامكس Boston Dynamics رؤيتها لانتشار الروبوتات متعددة الأغراض على نطاق واسع خلال العقد القادم، مع التركيز على تطوير تقنيات تمكّن الروبوتات من "الوصول إلى أي مكان"، و"فهم البيئة المحيطة"، و"التعامل مع مختلف الأشياء".

ولتحقيق هذه الرؤية، تتبنى كيا وبوسطن داينامكس ثلاث استراتيجيات رئيسية متميزة:

تأمين الطلب وجمع البيانات من خلال دمج الروبوتات في جميع مرافق التصنيع العالمية التابعة لمجموعة هيونداي موتور

تعزيز القدرات في مجالي الذكاء الاصطناعي الفيزيائي ( Physical AI ) ونماذج الرؤية واللغة والحركة ( VLA ) من خلال استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع شركات تقنية رائدة، مثل جوجل ديب مايند Google DeepMind وإنفيديا NVIDIA

ولتعزيز أوجه التكامل مع مجموعة هيونداي موتور، تخطط Boston Dynamics لتسريع وتيرة التسويق في مجالين رئيسيين.

أولاً، في مجال ابتكار الخدمات اللوجستية، تسعى مجموعة هيونداي موتور إلى ريادة سوق جديد لخدمات التوصيل حتى الميل الأخير، من خلال طرح حل متكامل يجمع بين روبوتي Stretch® وSpot® مع PBV من كيا، بما في ذلك PV7 وPV9.

أما بالنسبة لنشر روبوت أطلس Atlas، فسيتم ذلك وفق نهج مرحلي، يبدأ بالتقنيات المُثبتة حاليًا ثم يتوسع تدريجيًا نحو تطبيقات ذات قيمة أعلى من خلال التعلم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات.

وتخطط Boston Dynamics لبدء النشر واسع النطاق لروبوت Atlas في مصنع هيونداي موتور جروب ميتابلانت أمريكا (HMGMA) عام 2028، مع توسع تدريجي ليشمل مصنع كيا أوتولاند جورجيا (KaGA) في النصف الثاني من عام 2029، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج العالمية الأخرى التابعة للمجموعة حول العالم.

وبالتوازي مع ذلك، ستُسرّع كيا من تطبيق مبادرة "المصنع المُعرّف بالبرمجيات" (SDF) في جميع عملياتها التصنيعية بالولايات المتحدة لدعم النشر المُسرع لروبوت أطلس.

ومن خلال التطبيق الأولي والانتقائي لروبوت أطلس في 16 عملية تصنيعية أساسية، تهدف المجموعة إلى تعزيز السلامة والجودة والإنتاجية في جميع عملياتها التصنيعية.

خطة أعمال كيا لعام 2026 وأهدافها المالية متوسطة وطويلة الأجل

خلال فعالية "يوم المستثمرين للرئيس التنفيذي 2026"، استعرضت شركة كيا خطتها التفصيلية للأعمال لعام 2026، بالإضافة إلى أهدافها المالية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وبالنسبة لعام 2026، تُخطط كيا لتحقيق إجمالي مبيعات بالجملة يبلغ 3.35 مليون وحدة، بنسبة نمو سنوية قدرها 7%، مع استهداف زيادة حصتها السوقية العالمية لتصل إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وفي الولايات المتحدة، تخطط كيا للحفاظ على زخم المبيعات من خلال إطلاق سيارات جديدة، بما في ذلك نسخ هجينة من طرازات رئيسية مثل سيارتي الدفع الرباعي الجديدتين كليًا سيلتوس وتيلورايد Telluride وSeltos. أما في أوروبا، فستعمل الشركة على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستفادة من مجموعة متكاملة من السيارات الكهربائية الموجهة للسوق الشامل، بدءًا من EV2 وصولًا إلى EV5.

وتستهدف كيا تحقيق مبيعات تبلغ 1.12 مليون وحدة من السيارات الكهربائية والهجينة (xEVs) في عام 2026، ما يمثل نموًا سنويًا يزيد عن 45%. يشمل ذلك 691,000 سيارة هجينة (HEV)، تمثل 21 بالمائة من إجمالي المبيعات، و400,000 سيارة كهربائية، تمثل 12 بالمائة من إجمالي المبيعات.

واستعرضت كيا الأهداف المالية التالية لعام 2026:

إيرادات بقيمة 122.3 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي

أرباح تشغيلية بقيمة 10.2 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 12.4% على أساس سنوي

هامش ربح تشغيلي بنسبة 8.3%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي

ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح التشغيلية في عام 2026 بمقدار 1.1 تريليون وون كوري على أساس سنوي، لتصل إلى 10.2 تريليون وون كوري. ومن المتوقع أن يفوق التحسن البالغ 3.5 تريليون وون كوري، المدعوم بزيادة حجم المبيعات، وتحسين مزيج المنتجات، وارتفاع متوسط ​​أسعار البيع، واستمرار خفض التكاليف، التأثيرات الناجمة عن عوامل مثل زيادة الحوافز، وأسعار الصرف، والتعريفات الجمركية، والتي من المتوقع أن تتجاوز مستويات عام 2025 بمقدار 2.4 تريليون وون كوري.

وستواصل كيا توسيع استثماراتها الهادفة إلى تعزيز قدرتها التنافسية المستقبلية. حيث تخطط لاستثمار إجمالي لعام 2026 يبلغ نحو 10.1 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 1.2 تريليون وون كوري مقارنةً بالعام السابق. كما وسّعت الشركة خطتها الاستثمارية الخمسية الجديدة (2026-2030) لتصل إلى 49 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 7 تريليونات وون كوري عن الخطة السابقة (2025-2029).

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيتم تخصيص 21 تريليون وون كوري لمشاريع النمو المستقبلية، بما في ذلك التحول إلى الكهرباء والقيادة الذاتية والروبوتات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنةً بالخطة السابقة.

وفيما يتعلق بالأهداف المالية متوسطة إلى طويلة الأجل، تستهدف كيا تحقيق إيرادات بقيمة 150 تريليون وون كوري وهامش ربح تشغيلي بنسبة 9% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات تبلغ 170 تريليون وون كوري، وهامش ربح تشغيلي بنسبة 10%، وأرباح تشغيلية تصل إلى 17 تريليون وون كوري.

وتشمل المحركات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف ما يلي:

كما أعلنت كيا عن مبادرات لتعزيز عوائد المساهمين. وخلال الفترة من 2026 إلى 2028، حيث حددت هدفًا لتحقيق إجمالي عائد للمساهمين (TSR) يتجاوز 35% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، على أن يتم تحقيق هذه العوائد من خلال مزيج من توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم وإلغائها.

وفي الختام، أكدت كيا مجددًا التزامها بتحقيق أهدافها المتوسطة والطويلة الأجل من خلال:

المضي قدمًا في تحولها إلى المركبات المحددة بالبرمجيات ( SDV )، مدعومًا بالريادة في تقنيات القيادة الذاتية ودفع عجلة الابتكار في التصنيع القائم على الروبوتات.

نبذة عن شركة كيا

