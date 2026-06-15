في خطوة تعكس التزامها بدعم حلول الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في مملكة البحرين، أعلنت شركة كانو للعقارات، الذراع العقاري لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، عن تدشين نقطة شحن للسيارات الكهربائية من بورشه في محطة سترة للخدمات، وذلك بالتعاون مع شركة بهبهاني وإخوانه، المستورد الرسمي لعلامة بورشه في مملكة البحرين ومن أبرز وكلاء السيارات في المملكة.

من جانبه، عبر السيد طلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات، عن سعادته بالشراكة مع شركة بهبهاني وإخوانه التي تعتبر من أبرز شركات موزعي السيارات المعتمدين في المملكة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد التزام الشركة المستمر بدعم الاستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، مشيراً إلى أن توفير محطة شحن للسيارات الكهربائية في محطة سترة للخدمات يأتي امتداداً لجهود الشركة في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمساهمة في دعم النقل المستدام والحد من الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

بدوره، صرح السيد محسن حاجي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات: أن مبادئ الاستدامة والحوكمة تشكل ركيزة أساسية في مختلف مشاريع الشركة ومبادراتها. وتأتي هذه الشراكة مع شركة بهبهاني وإخوانه ضمن جهودنا المستمرة لتطوير مرافقنا وخدماتنا بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع النقل والطاقة. مضيفاً أن كانو للعقارات تحرص على توفير تجربة متكاملة لمستخدمي السيارات الكهربائية، وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات المتنوعة التي توفرها محطة سترة للخدمات أثناء شحن مركباتهم.

وقد صرح نائب المدير التنفيذي السيد حسين شيرازي إن هذا التعاون مع شركة كانو للعقارات يُمثل علامة فارقة في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للتنقل المستدام في البحرين من خلال دمج تقنية الشحن عالية الأداء من بورشه في محطة سترة للخدمات، وبدورها تضمن الشركتان تمتع مالكي السيارات الكهربائية الفاخرة بإمكانية شحن سريعة وتجربة مريحة.

وقال ديفيد ويليامز، رئيس قسم السيارات في شركة بهبهاني وإخوانه: "تُمثل شراكتنا مع شركة كانو للعقارات خطوة هامة في التزامنا بتطوير حلول مستدامة لقطاع السيارات في مملكة البحرين. ومع تحول قطاع السيارات نحو الكهرباء، يُعد ضمان توفر بنية تحتية عالية السرعة للشحن أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال تزويد محطة سترة للخدمات بنقطة لشحن السيارات الكهربائية من بورشه، فإننا لا نُعزز تجربة امتلاك السيارات الفاخرة لعملائنا فقط، بل نُساهم أيضًا بشكل فعّال في تحقيق أهداف التحول البيئي والاستدامة الأوسع نطاقًا في البحرين."

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عن شركة كانو للعقارات

منذ تأسيسها عام 1890، تتولى شركة كانو للعقارات إدارة وتطوير الأصول العقارية التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو. وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة تشمل عقارات متعددة الاستخدامات منها الصناعية والسكنية والمكتبية والتجارية، إلى جانب حضور إقليمي يمتد عبر مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

عن شركة بهبهاني وإخوانه

بدأت شركة بهبهاني و إخوانه مسيرتها كشركة تجارية عامة قبل أن تدخل قطاع السيارات بشكل استراتيجي عام ١٩٥٧. وعلى مرّ العقود، وسّعت الشركة نطاق أعمالها بشكل ملحوظ لتشمل ١٧ علامة تجارية عالمية مرموقة في مجال السيارات. واليوم، تُعرف بهبهاني و إخوانه على نطاق واسع بأنها الوجهة الأساسية لتجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع في البحرين، وتساهم باستمرار في رسم ملامح مستقبل التنقل في المنطقة.