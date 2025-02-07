أعلنت مجموعة كليوباترا عن توقيع عقد شراكة مع شركة ماجد الفطيم، صاحبة الحقوق الحصرية لتشغيل علامة كارفور التجارية في مصر، وذلك لإطلاق هايبر ماركت كارفور داخل مول كليوباترا الشيخ زايد، في أكبر حدث تجاري.



وقام بالتوقيع كلا من يسري فهيم، المدير التنفيذي لمجموعة كليوباترا، محمد خفاجة المدير الإقليمى لشركة ماجد الفطيم للتجزئة فى مصر.



وفي هذا الإطار، صرّح المهندس يسري فهيم، المدير التنفيذي لمجموعة كليوباترا، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية تعزز مكانة مول كليوباترا كوجهة متكاملة للتسوق والترفيه والأعمال في واحدة من أسرع المناطق نموًا في القاهرة الكبرى.



ولفت الى ان مشروع كليوباترا مول اعد ليكون نموذجًا فريدًا في التصميم والتخطيط، ووجهة تستقطب أكثر من 30 مليون زائر سنويًا.



وأضاف فهيم خلال حفل التوقيع ان كارفور يعد شريكًا مثاليًا لنا، نظرًا لسمعته القوية في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيساهم فرع كارفور الجديد بمساحة 5,500 متر مربع في تعزيز تجربة جديدة للتسوق داخل المول، وتلبية احتياجات السكان والمجتمع المحيط."



وقال فهيم "نحن على أعتاب مرحلة جديدة في قطاع الاستثمار العقاري والتجاري في مصر، ومول كليوباترا سيكون إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والترفيه."



ونوة الى انه يتمتع مول كليوباترا الشيخ زايد بموقع استراتيجي على محور 26 يوليو، بالقرب من المناطق السكنية الحديثة ومطار سفنكس والمتحف المصري الكبير. ويمتد المشروع على مساحة 34 فدانًا، مع مبانٍ تبلغ مساحتها 312 ألف متر مربع، وجراج ضخم يتسع لأكثر من 3,500 سيارة، ليكون وجهة متكاملة تخدم جميع الفئات.





ويتميز المتجر الجديد لكارفور بتوفير تجربة تسوق متكاملة تشمل المنتجات الغذائية الطازجة واللحوم والمخبوزات إلي جانب الإلكترونيات والمستلزمات المنزلية، مما يعكس التزام كارفور بتقديم أعلي مستويات الجودة والخدمة لعملائها.

ويعد مول كليوباترا ليس مجرد مركز تجاري بل نموذج لمعايير جديدة في تصميم المشروعات متعددة الأنشطة بما يشمل المساحات التجارية والإدارية والترفيهية، وقد تم تصميمه بالتعاون مع كبار المهندسين العالميين مما جعله يحصد عدة جوائز دولية .

وكانت قد أعلنت إدارة مول كليوباترا عن فتح باب الحجوزات للشركات والعلامات التجارية، مع خطط مستقبلية لتقديم المزيد من الخدمات والمفاجآت لزوار المول، بما يشمل قطاعات البنوك، وشركات الاتصالات، ومتاجر التجزئة، ومراكز الترفيه العائلي.

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