كارفور تعلن عن خصومات تصل إلى 50% على المستلزمات المدرسية والتي تشمل الأجهزة الإلكترونية والقرطاسية والأغذية وغيرها الكثير

كارفور تتيح الفرصة لعملائها لإضافة بصمتهم الخاصة على مستلزماتهم المدرسية من خلال كاونتر تزيين مخصص في متاجر كارفور في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، عن خصومات تصل إلى أكثر من 50% على المستلزمات واللوازم المدرسية والتي تشمل الأجهزة الإلكترونية والقرطاسية والأغذية الطازجة وغيرها من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية.

وتوفر كارفور مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الحقائب المدرسية وصناديق الغداء والأدوات الإلكترونية والقرطاسية، الأمر الذي يعزز مكانتها كأفضل وجهات التسوق والمتجر المتكامل لكافة احتياجات ومستلزمات موسم العودة إلى المدارس في دولة الإمارات. كما تتيح كارفور الفرصة للعملاء لإضافة بصمتهم على مشترياتهم الخاصة بموسم العودة إلى المدارس وتخصيصها حسب الطلب، وذلك من خلال كاونتر تزيين مخصص عند الإنفاق بقيمة 200 درهم أو أكثر.

تعليقاً على هذه الحملة، قال بيرتراند لوماي، مدير كارفور الإمارات لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "يعتبر موسم العودة إلى المدارس تجربة مثيرة إلا أنها قد تشكل عبأً على أولياء الأمور. وبناءً على ذلك، عملنا على التنسيق والتعاون مع شركائنا لدراسة وفهم ما يحتاجه العملاء خلال هذا الموسم، وقمنا بتحديد مجموعة من التحديات التي يواجهها العملاء. كما حرصنا على تأمين أسعار معقولة لا ترهق ميزانية العائلات، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تناسب احتياجات ومستلزمات الفصول الدراسية المختلفة. وفي إطار جهودنا لجعل تجربة التسوق لموسم العودة إلى المدارس سلسة، وتعزيز دورنا وموقعنا كمتجر شامل يوفر كافة احتياجات عملائنا، عملنا على تخصيص قسم متكامل يحتوي على كافة المستلزمات واللوازم الأساسية في كل متجر من متاجر كافور. كما سيساهم كاونتر التزيين المخصص في إتاحة الفرصة أمام العملاء لإضافة لمسة شخصية وخاصة على مشترياتهم، الأمر الذي يساعد الطلاب على الحفاظ على حاجياتهم وتمييزها عن باقي الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز عروض وتخفيضات كارفور الاستثنائية تجربة التسوق الخاصة بموسم العودة إلى المدارس، وجعلها أكثر سهولة وبأسعار معقولة للجميع".

وانطلاقاً من إدراكها لأهمية توفير تجربة تسوق سهلة وممتعة، جهّزت كارفور قسماً خاصاً بموسم العودة إلى المدارس في جميع فروعها ليحصل العملاء على كافة المستلزمات الأساسية من مكانٍ واحد دون أي جهد. بالإضافة إلى ذلك، يتميز موقع كارفور الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة بسهولة الاستخدام، ومن شأنه تسهيل تسوق العائلات التي لا تمتلك الوقت الكافي للقيام بذلك.

يمكن زيارة أقرب متجر كارفور أو زيارة carrefouruae.com، لمعرفة المزيد عن عروض كارفور الحصرية لموسم العودة إلى المدارس.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.