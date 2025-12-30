الدوحة، قطر: تُوِّجت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلقب "أفضل شركة تأمينات عامة في قطر" ضمن جوائز مجلة وورلد فاينانس لعام 2025.

جاء التتويج بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لإسهامات الشركة في تطوير صناعة التأمين على المستوى الوطني، وذلك من خلال توفير حلول تستجيب بشكل أفضل للاحتياجات المتغيرة للأفراد في قطر، وتمكّنهم من العيش ببال مرتاح. كما يعكس الفوز باللقب للعام الثالث على التوالي نجاح قطر للتأمين في الحفاظ على مكانتها الريادية، لتبقى رمزاً للابتكار الرقمي والتميّز في خدمة العملاء وقوة الأداء المالي على المستويين المحلي والإقليمي.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "يُسعدنا أن نتوَّج مجدداً بلقب أفضل شركة تأمينات عامة في قطر، وهذا دليل آخر على تميّز رؤيتنا ونجاح استراتيجيتنا. كان عام 2025 عام ابتكار بامتياز في قطر للتأمين، نجحنا خلاله في إطلاق حلول تأمينية هي الأولى من نوعها في السوق، بما في ذلك أول تأمين سيبراني للأفراد وأول تأمين للرسوم الدراسية على المستوى الوطني. شكّلت هذه الحلول إضافة قوية لمحفظة منتجاتنا التأمينية الخاصة بالأفراد، ومكّنت الجميع ولأول مرة في قطر من الحصول على حماية مالية تشمل مختلف جوانب عيشهم اليومي، من الحياة المنزلية إلى التعليم والمعاملات الرقمية."

وأضاف المناعي: "لقد حققنا نقلة نوعية في عالم الخدمات الرقمية هذا العام، حيث أصبحنا الشركة الوحيدة التي تتيح لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمات تأمينية وغير تأمينية عبر منصة واحدة هي تطبيق قطر للتأمين. وبفضل جهودنا الكبيرة في تطوير هذه المنصة، بات بإمكان عملائنا تلبية مختلف احتياجاتهم اليومية بسهولة ومن دون الحاجة إلى التنقّل بين منصات متعددة، بدءاً من خدمات التأمين بمختلف أنواعها، ووصولاً إلى العناية بالمركبات، وبيع وشراء السيارات، فضلاً عن الخدمات المرتبطة بالفعاليات ومكافآت الولاء."

جدير بالذكر أن جوائز وورلد فاينانس من أرقى الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي. تشتهر هذه الجوائز بتسليطها الضوء كل عام على المؤسسات المالية وقادة التغيير الذين يسهمون في الدفع بعجلة الابتكار في عالم الصيرفة، والتأمين، وإدارة الاستثمارات، وإدارة الثروات.

لمزيد من المعلومات عن قطر للتأمين، يرجى زيارة qic.online

انتهى-

#بياناتشركات