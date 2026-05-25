الزي مُصمَّم ليعكس المهنية والراحة والضيافة الإماراتية

الكشف عن الزي يُمثّل محطة جديدة ضمن مسيرة الاستعداد للتشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، كشفت شركة قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن الزي الرسمي لطاقم قطار الركاب، في خطوة تُتيح للجمهور الاطّلاع للمرة الأولى على أحد أبرز الرموز البصرية لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، قبل بدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب.

وسيرتدي الزي الجديد، المصمَّم بدرجات الرمادي العصرية ولمسات مميّزة من اللون الأحمر، مُضيفو القطار، وفرق المحطات، والكوادر التي ستتعامل بشكل مباشر مع المسافرين على متن القطار. وقد طُوِّرت هذه المجموعة لتعكس قيم شركة قطارات الاتحاد، ولتجمع بين المهنية، وأصالة الاستقبال، والسلامة، والضيافة الإماراتية العصرية.

ويأتي الكشف عن الزي الرسمي ليُجسّد محطة جديدة في مسيرة الاستعداد لبدء تشغيل خدمات قطار الركاب والتي ستتم على مراحل مدروسة، بما يسهم في ربط المجتمعات وتدشين مرحلة جديدة من التنقّل في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

تصميم يلائم بيئة الدولة ومتطلبات التشغيل

صُمِّم الزي خصيصاً ليلائم بيئة دولة الإمارات والمتطلبات التشغيلية للسفر العصري على متن السكك الحديدية، مع التركيز على الراحة وسهولة الحركة، وكفاءة الأداء، إلى جانب الحفاظ على هوية بصرية أنيقة ومميّزة. كما دُرست تفاصيل التصميم والقصّات بعناية لتمنح الزي طابعاً عصرياً، يعكس رقياً مؤسسياً مميّزاً.

وعلى الرغم من تصميمه ليكون زياً رسمياً للطاقم، فإنه يشكّل جزءاً من تجربة المسافرين مع قطار الاتحاد، ويعكس هوية الفرق التي ستستقبل المسافرين على متن القطارات، وتواكب رحلاتهم عبر الشبكة، ويسهم في ترسيخ ثقافة السفر بالقطار في دولة الإمارات للأجيال القادمة.

واختيرت درجات الرمادي للتعبير عن الثقة والهدوء والموثوقية، فيما استلهمت اللمسات الحمراء من الطاقة والطموح اللذين تتميّز بهما الهوية المؤسسية لقطارات الاتحاد، ورؤية دولة الإمارات في مواصلة التقدم وتعزيز الترابط.

وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب: "يُجسد الكشف عن الزي الرسمي محطة مهمة ضمن مسيرة تشغيل خدمات قطار الركاب. ويُعدّ هذا الزي جزءاً من هويتنا البصرية، والأهم من ذلك أنها تعبّر عن الفرق التي ستكون الواجهة الأولى للتجربة التي تقدمها قطارات الاتحاد لآلاف المسافرين الجدد خلال السنوات المقبلة."

وأضافت المنصوري: "حرصنا في تصميم الزي الرسمي على مراعاة كل تفصيلة بعناية لتعكس القيم التي تشكّل جوهر قطارات الاتحاد، وهي السلامة والمهنية والضيافة والاعتزاز الوطني. ومع استعدادنا لاستقبال المسافرين على متن قطاراتنا للمرة الأولى، يُسهم هذا الزي في سرد قصة شبكة سكك حديدية عصرية مصمَّمة حول الإنسان والترابط والتجربة."

ويأتي الكشف عن الزي الرسمي ضمن استعدادات قطارات الاتحاد لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب، الذي سيربط في مرحلته الأولى عدد من المحطات الرئيسية وفق تسلسل تدريجي مدروس، يضمن أعلى معايير السلامة والموثوقية وتجربة الركاب منذ اليوم الأول للتشغيل.

وستشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات إضافية تتعلق بخدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية، والمحطات، وتجربة العملاء.

نبذة عن قطارات الاتحاد

تأسست شركة قطارات الاتحاد في عام 2009، بصفتها المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. وتمتد شبكة السكك الحديدية الوطنية لمسافة تقدر بنحو 900 كيلومتر، لتربط المُدن والمناطق الرئيسة والموانئ والمراكز الصناعية من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وباعتبارها جزءاً من "مشاريع الخمسين"، تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية بشكل محوري في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة. وتعمل منظومتها المتكاملة للنقل على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الربط على مستوى الدولة والمنطقة.

وتوفر شبكة قطارات الاتحاد حالياً خدمات نقل البضائع عبر 11 محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وفي العام 2026 ستتسع خدماتها لتشمل خدمات نقل الركاب، والتي ستوفر من خلالها وسيلة نقل حديثة وموثوقة ومريحة للمسافرين. وستربط خدمات نقل الركاب بين 11 مدينة ومنطقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر شبكة من المحطات المصممة لربط المراكز الحضرية والاقتصادية الرئيسية، مع ضمان توفير تجربة سفر سلسة وفعّالة، تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع من المسافرين اليوميين، العائلات، رجال الأعمال والسياح.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

قسم الاتصال المؤسسي/ قطارات الاتحاد

البريد الإلكتروني: media@etihadrail.ae

الموقع الإلكتروني: www.etihadrail.ae

أولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: EtihadRail@hkstrategies.com

-انتهى-

#بياناتشركات