دبي؛ الإمارات العربية المتحدة- مجموعة "فينجروب"، إحدى أبرز التكتلات الاقتصادية في فيتنام، تواصل تعزيز موقعها كشريكٍ عالميّ مفضّل في مجالات تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا. بفضل محفظتها المتنوّعة والمتكاملة التي تشمل مجالات العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم والتقنيات المتقدمة، باتت هذه المجموعة رمزًا للابتكار والتقدّم المستدام، على المستوى العالميّ.

من خلال "فينفاست"، شركتها الفرعية للسيارات، توسع "فينجروب" نطاق حضورها العالميّ، ليشمل منطقة الشرق الأوسط، بما يلاقي رؤية المنطقة الرامية إلى التنويع والتحوّل الرقمي والنموّ الاقتصاديّ المستدام.

في صلب نجاح "فينجروب" تكمن فلسفةٌ تقوم على بناء مستقبلٍ أفضل، عبر التكنولوجيا والابتكار وتنمية الإنسان. خلال العقد الماضي، أطلقت المجموعة ونفذت في فيتنام العديد من المشاريع التي تجمع بين الأنظمة الرقمية المتقدمة وحلول البنية التحتية المستدامة، ما يعزز التزامها بنمط العيش الذكي والحفاظ على البيئة وتحقيق قيمة مجتمعية طويلة الأمد في الوقت ذاته. ومن خلال شركاتها الفرعية، بما فيها "فينفاست" و"فين هومز" و"فين بيرل"، تواصل المجموعة تقديم حلولٍ رائدة تربط بين أحدث الصناعات والتطلعات المستقبلية للدول.

أحدث مثالٍ على هذا الالتزام تجلّى في شهر سبتمبر 2025، يوم أبرمت مجموعة "فينجروب" مذكرة تفاهم في إندونيسيا تهدف إلى التعاون في مشاريع الطاقة المتجدّدة الواسعة النطاق، مع التركيز في المرحلة الأولى على الطاقة الشمسية. هذه الشراكة تمثّل خطوةً استراتيجية مهمّة ضمن خطة "فينجروب" الهادفة إلى توسيع محور الطاقة الخضراء على المستوى العالميّ، وتعزيز التنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا، والمساهمة في التحوّل نحو الطاقة النظيفة في المنطقة، باعتماد مبادراتٍ تجمع بين التكنولوجيا والبنية التحتية والمسؤولية البيئية.

في الشرق الأوسط، يتجسد هذا الالتزام عبر شركة "فينفاست" التي لا كتفي بتوفير الاستثمارات المالية فحسب، بل تطرح كذلك الجدارة في الخبرة الإدارية والابتكارات التكنولوجية والرؤية المستقبلية التي تتناغم مع أهداف التحوّل في المنطقة.

من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والروّاد في القطاع الخاص، تسعى "فينفاست" إلى المساهمة في مشاريع تدعم التنقل النظيف والطاقة المتجدّدة والمدن الذكية والبنية التحتية المستدامة. هذه المبادرات لا تعكس القيم المشتركة بين فيتنام والشرق الأوسط فسحب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون في مجالاتٍ حيوية، ضمن أجندة الاستدامة العالمية.

بصفتها إحدى أسرع شركات تصنيع السيارات الكهربائية نموًا على المستوى العالميّ، سرعان ما حقّقت "فينفاست" اعترافًا دوليًا بموقعها، بفضل ابتكاراتها وتصاميمها والتزامها بمستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات. ففي شهر مارس من العام 2025، صنّفتها مجلة TIME ضمن قائمة "أفضل شركات منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعام 2025"، وهو تكريمٌ يعكس التأثير العالمي المتزايد لفينفاست ومصداقيتها كقوةٍ رائدة في مجال التنقل المستدام.

كما يعزز دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط جهود المنطقة الساعية إلى الحدّ من البصمة الكربونية والتحوّل نحو الطاقة النظيفة. مع تركيزها على سهولة الوصول والجودة والاستدامة، تلاقي فينفاست الرؤى الوطنية للتحول الأخضر، وتقدّم للمستهلكين خيارات نقل ذكية وموثوقاً بها وصديقة للبيئة.

إلى جانب التكنولوجيا وقطاع النقل، تتبنّى "فينجروب" رؤيةً شاملة لدورها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعمها الشراكات العالمية التي تجمع بين التميّز في البنية التحتية والابتكار الرقميّ. بدءًا من التخطيط الحَضَريّ المعتمد على البيانات، وصولًا إلى أنظمة الطاقة المتجدّدة وشبكات التنقل المتقدمة، يضمن النهج المتكامل لهذه المجموعة أن يكون النموّ شاملًا ومستدامًا. أما توسعاتها فتؤكد على رؤيتها الطويلة الأمد: بناء شراكاتٍ استراتيجية تمكّن المجتمعات وتساهم في تشكيل مدنٍ أكثر ذكاءً واستدامةً، على مستوى العالم.

