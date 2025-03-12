التكامل الفعّال بين حلول الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الفورية يُسهم في تحقيق الامتثال الفعّال وتعزيز أمن المعاملات وتسهيل ربط البيانات المالية

أعلنت "فينتك جالاكسي"، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والابتكار المالي، عن شراكة استراتيجية مع "بروجريس سوفت"، المزود العالمي لحلول المدفوعات الفورية، وذلك بهدف تسريع وتيرة تبني الخدمات المصرفية المفتوحة وتعزيز الامتثال التنظيمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف هذا التعاون إلى توظيف البنى التحتية الوطنية للدفع وشبكات الدفع القائمة بهدف تمكين البنوك ومقدمي خدمات الدفع والجهات التنظيمية من تبسيط عمليات الامتثال، وتعزيز جهود التحول الرقمي للمعاملات المالية، وتطوير أنظمة بيئية مالية أكثر تكاملاً وقابلية للتوسع.

وستتيح هذه الشراكة لشركة "بروجريس سوفت" الاستفادة من منصتي فينيكس كومبلاي (FINX Comply) وفينيكس كونيكت (FINX Connect) التابعتين لشركة "فينتك جالاكسي" لتزويد البنوك والمؤسسات المالية بأدوات متقدمة تُسرّع من آليات الامتثال التنظيمي، وتعزز من كفاءة المدفوعات الرقمية، وتسهم في تحقيق قيمة مالية آمنة من البيانات. كما ستتعاون الشركتان في تأسيس مراكز وطنية للخدمات المصرفية المفتوحة، الأمر الذي سيسهم في تزويد الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ببنية تحتية مالية مرنة وقابلة للتوسع لتسريع وتيرة الابتكار وتعزيز التكامل الرقمي في القطاع المالي.

وبهذه المناسبة، قال مايكل وكيله، الرئيس التنفيذي لشركة "بروجريس سوفت": "يشكل تعاوننا مع "فينتك جالاكسي" خطوة هامة في مسيرة جهودنا لإعادة تشكيل قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة، حيث سنتمكن من خلال توحيد قدراتنا من تقديم حلول متطورة تُسرّع من وتيرة التحول الرقمي للقطاع المالي، وتتيح لنا التركيز على تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتوسع نحو آفاق أوسع".

وتنسجم هذه الشراكة مع التطورات التنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، والاستجابة للطلب المتزايد على أطر الخدمات المصرفية المفتوحة، حيث تدعم جهود الهيئات التنظيمية، والبنوك التجارية، وشركات التكنولوجيا المالية في تبني هذه الحلول وحلول التمويل المضمّن.

من جانبه، قال رياض الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة فينتك جالاكسي: "لا شكّ أن هذه الشراكة ستعزز من وتيرة تبني الخدمات المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتيح للمؤسسات المالية الامتثال للمتطلبات التنظيمية بفاعلية أكبر، واعتماد حلول ذكية لإدارة المعاملات، وتسريع وتيرة الابتكار ضمن منظومة مالية أكثر كفاءة وترابطاً وأماناً.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات المالية من:

خفض تكاليف الامتثال واختصار المهل الزمنية للحصول على الموافقات التنظيمية بالاستفادة من حلول الخدمات المصرفية المفتوحة الجاهزة للتطبيق.

واختصار المهل الزمنية للحصول على الموافقات التنظيمية بالاستفادة من حلول الخدمات المصرفية المفتوحة الجاهزة للتطبيق. تعزيز تكامل واجهات برمجة التطبيقات ( API ) ، بما يتيح مشاركة البيانات المالية مع الجهات المعنية بشكل آمن، وتنفيذ المعاملات الرقمية بشكل فوري.

، بما يتيح مشاركة البيانات المالية مع الجهات المعنية بشكل آمن، وتنفيذ المعاملات الرقمية بشكل فوري. تطوير البنية التحتية للمدفوعات عبر دمج إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة مع الأنظمة المالية القائمة.

وتعد فينتك جالاكسي شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي حاصلة على التراخيص التنظيمية الرسمية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، كما تتمتع بتكامل مع أكثر من 15 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى تعزيز قدرات الامتثال التنظيمي، تمكّن فينتك جالاكسي البنوك من إطلاق فرص جديدة لخلق القيمة، وتحسين الخدمات المالية، والارتقاء بتجربة العملاء. كما تتمتع الشركة بأعلى معايير الأمان والامتثال، إذ تحمل شهادتي الأيزو ISO/IEC 27001:2022 وSOC 2 Type 2 التي تضمن لها تقديم حلول وفق أعلى مستويات الأمان والموثوقية. وبفضل تمويل قدره 9 ملايين دولار، تواصل الشركة توسيع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يعزز من ترابط المنظومة المالية وشموليتها على مستوى المنطقة.

نبذة عن فينتك جالاكسي

تعد فينتك جالاكسي شركة إقليمية رائدة في مجال الابتكار المالي، تقدم بنية تحتية متطورة وآمنة تدعم الخدمات المصرفية المفتوحة وحلول التمويل المدمجة بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع. تعمل الشركة تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، كما حصلت على موافقات تنظيمية أولية من البنوك المركزية في كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتستند منصة الشركة (FINX) إلى معايير الخدمات المصرفية المفتوحة الدولية والمحلية، مع تطبيق أفضل بروتوكولات أمان البيانات والمعلومات، إلى جانب الامتثال لمعايير ISO/IEC 27001:2022، و SOC 2 Type 2 ، لضمان أمن المعلومات والبيانات بأعلى المستويات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.fintech-galaxy.com

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