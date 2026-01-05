الشراكة تؤكد التزام الشركتين بدعم الفئات الأساسية في منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير حلول مستدامة للرعاية الصحية

التعاون يرسخ مكانة "فوري" كشريك موثوق في توفير حلول التمويل المدمج ودعم الشمول المالي

(القاهرة، مصر): أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة طلبات، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم بموجبها تقديم تأمين طبي متكامل لأكثر من 800 من سائقي التوصيل المتميزين، وذلك من خلال منتج فوري للتأمين “صحتك فوري”. وقد جاء هذا الإعلان خلال حفل تكريم الأبطال الذي أقامته "طلبات" تقديرًا لجهود السائقين ودورهم الحيوي، حيث شاركت "فوري" كراعٍ للفعالية، مؤكدةً بذلك التزامها بدعم الفئات الأساسية في منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير حلول مستدامة تدعم صحتهم واستقرارهم.

ويُعد منتج " صحتك فوري" منتج تامين طبي رقميً من خلال شركه فورى للوساطة التأمينية بالتعاون مع شركة جي اي جي مصر متكاملًا، أطلقته "فوري" بعد نجاحها في توزيع أكثر من 700 ألف وثيقة تأمين رقمية من خلال ذراعها للوساطة التأمينية، مما يعكس ريادتها في هذا القطاع. يتيح المنتج حلولاً مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، حيث يصبح متاحًا بسهولة عبر تطبيق “ماي فوري” وكارت ماي فوري الأصفر مسبق الدفع، وهو ما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للسائقين المستفيدين.

ويوفر "صحتك فوري" تغطية طبية متكاملة تُقدَّم للمرة الأولى في السوق المصري، بالإضافة إلى توفير الحماية التأمينية اللازمة في حال وقوع أي حوادث، بما يعكس التزام فوري بتقديم حلول عملية تسهم في دعم واستقرار العاملين على المنصة.

وفي هذا السياق، قال حسام عز، الرئيس التجاري لشركة فوري: "يعكس تعاوننا مع طلبات رؤيتنا المشتركة في دعم الفئات الأساسية في منظومة الاقتصاد الرقمي. ومن خلال تقديم التأمين الطبي لسائقي التوصيل المتميزين عبر "صحتك فوري"، نوفر لهم حماية صحية حقيقية وحلًا رقميًا سهل الاستخدام، يرسخ مكانتنا في توفير حلول التمويل المدمج ويعكس قوة وتنافسية حلول فوري في سوق التأمين والخدمات المالية المبتكرة."

وتؤكد هذه الشراكة التزام كل من فوري وطلبات بتقدير جهود سائقي التوصيل، وتوفير حلول مستدامة تدعم صحتهم واستقرارهم، كما ترسخ معايير جديدة للرعاية في قطاع التوصيل سريع النمو في مصر، وتواصل فوري تعزيز مكانتها كأحد رواد التمويل المدمج والشمول المالي في مصر، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل المدفوعات الرقمية، وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، والادخار، والتأمين، بما يدعم الأفراد والشركات ويوفر حلولًا عملية تلبي احتياجات السوق.

عن شركة فوري:

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.8 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 396 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة : www.fawry.com

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، مصر، عُمان، الأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

