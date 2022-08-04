يقع فندق الخوري كورت يارد المثالي للعائلات والمكون من 158 غرفة في موقع مركزي مثالي على شارع

شارع الواحة مقابل شارع الشيخ زايد، مما يوفر مكاناً مثالياً للاسترخاء واللعب والعمل لزوار دبي ودولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق الخوري، وهي جزء من قسم الضيافة في مجموعة الخوري، عن الافتتاح الرسمي لأحدث فنادقها من فئة 4 نجوم.

يقع فندق الخوري كورت يارد المثالي للعائلات والمكون من 158 غرفة في موقع مركزي مثالي على شارع الواحة ما بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، مما يوفر مكاناً مثالياً للعمل أو الاسترخاء لزوار مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر مزيجًا من الإقامة الاستثنائية والمرافق عالية الجودة ووسائل الراحة والترفيه المميزة.

يقع فندق الخوري كورت يارد على شارع الواحة، ويوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي، أما بالنسبة للعائلات فإن الموقع المركزي الذي يتمتع به الفندق قريب من عدد لا يحصى من المناطق السياحية مثل منطقة داون تاون ودبي مارينا ونخلة جميرا، بينما سيستمتع النزلاء من رجال الأعمال بموقع الفندق القريب من عدة مراكز أعمال أبرزها منطقة الخليج التجاري ومنطقة ديستريكت 2020 دبي.

يتكوّن الفندق من 158 غرفة مقسمة إلى ثماني فئات، تتراوح من غرف سوبيريور وديلوكس إلى أجنحة بريميوم وكورت يارد المميزة، ويمكن للضيوف الاستمتاع من بين أربع تجارب طعام مميزة بما في ذلك مطعم الباحة الشامي، كما ستتاح لهم أيضًا فرصة الاسترخاء في السبا وحوض سباحة من نوع إنفنيتي على السطح والمطل على منظر خلاب لمدينة دبي أو استكشاف العديد من المناطق السياحية ووجهات التسوق الموجودة بالقرب من الفندق.

وبهذه المناسبة قال السيد جيف إيزاكس، مدير فندق الخوري كورت يارد: " لقد شهدت فنادق الخوري نمواً مذهلاً في السنوات الأخيرة بفضل موقعنا المميز بالقرب من قلب مراكز الأعمال والترفيه في جميع أنحاء دبي، حيث تتميز جميع فنادقنا بموقعها الاستراتيجي، وفندق كورت يارد الجديد لن يكون استثناءً عن ذلك".

وأردف إيزاكس قائلاً: "سيتمكن ضيوف ونزلاء الفندق الجديد من الوصول بسهولة إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي ومنافذ المأكولات والمشروبات المميزة، وهذا ما يؤكد على الجودة بقيمة لا تضاهى، حيث نكتسب شعبيتنا ونمونا كشركة تقديراً لخدماتنا الفائقة التي نقدمها تزامناً مع عودة نزلائنا من رجال الأعمال والسياح والعائلات عامًا بعد عام".

يتميز فندق الخوري كورت يارد بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يتم تقديم المشروبات الكحولية بتاتاً وجميع غرف الفندق مخصصة لغير المدخنين، كما يقدم الفندق لنزلائه وضيوفه عدة خدمات فندقية مستوحاة من عادات الضيافة الإماراتية الأصيلة التي تمنحهم الشعور بالراحة والانتماء منذ لحظة وصولهم، مما يعزز انسجامهم مع روح الثقافة المحلية العريقة، وهذا ما يجعل من هذا الفندق خياراً مثالياً لإقامة العائلات في دولة الإمارات، كما تشمل الميزات الأخرى لغرف الفندق توفير خدمة الواي فاي المجانية ووجود شاشة تلفاز مسطحة عالية الدقة ونظام تقني حديث لإدارة غرف الضيوف، مما يتيح لهم إمكانية ضبط إضاءة وتكييف الغرفة وخلق بيئة مريحة حسب مزاجهم بلمسة عصرية مميزة.

يتضمن الفندق الجديد عدد من المرافق الترفيهية بالإضافة إلى حوض السباحة من نوع الإنفنيتي الموجود على سطح الفندق وصالة رياضية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى غرف منفصلة للرجال والنساء للساونا والبخار وخدمات التدليك والعلاج من ياسمين سبا، والتي تتيح للضيوف الاسترخاء والاستمتاع وتجديد نشاطهم، كما سيحتوي الفندق على نادي ليتل بيز للأطفال وحوض سباحة للضيوف الصغار في الطابق العلوي لكي يستمتع جميع أفراد الأسرة بقضاء أوقات سعيدة ومرحة.

يحتوي فندق الخوري كورت يارد على مجموعة متنوعة من المطاعم، حيث يقدم مطعم الباحة الشامي مجموعة من المقبلات الساخنة والباردة والمشاوي والمناقيش والمأكولات الشامية الأصيلة، كما يقدم مطعم سبايسس الرئيسي والذي يعمل على مدار الساعة مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والهندية، كما يحتوي الفندق على مقهى في ردهة الفندق ومقهى واستراحة شلال للوجبات الخفيفة والمشروبات المتنوعة.

من جهته علق السيد حامد محمد طيب محمد خوري، المدير التنفيذي لمجموعة الخوري قائلاً: "لقد اتخذنا قرارًا حكيماً لضمان راحة ضيوفنا وخاصةً العائلات لمنحهم الشعور بالراحة التامة وكأنهم في منزلهم الخاص عند زيارتهم لفندق الخوري كورت يارد، إذ أننا نضمن خلو جميع غرف فندقنا من التدخين، ونهتم بتقديم خدمات ممتعة وآمنة لضيوفنا الصغار وإضافة قوائم طعام ذات خيارات واسعة ولذيذة لهم في مطاعمنا. وتتوفر لدينا خدمة رعاية مخصصة للأطفال، مما يسمح للعائلات بالاسترخاء عند الإقامة معنا والاستمتاع بقدر إمكانهم في مدينة دبي".

هذا ويعد فندق الخوري كورت يارد مثالياً لإقامة رجال الأعمال نظراً لموقعه المثالي المميز الذي يربط بين مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة ديستريكت 2020 دبي، مما يتيح مزيجاً متجانساً بين الأعمال والترفيه.

ويقدم فندق الخوري كورت يارد عرضاً حصرياً احتفالاً بافتتاحه الرسمي، فلوقت محدود فقط يمكنك الحجز لليلة والحصول على خصم 50% على الليلة الثانية، وبالتالي يمكن للضيوف الاستمتاع بخصم 50٪ على سعر الحجز الثاني في حالة حجز غرفتين لليلة واحدة أو غرفة لليلتين متتاليتين مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام.

قم بزيارة فندق الخوري كورت يارد الآن أو احجز مباشرةً عن طريق:

الواتس آب: +971 50 500 6611

الإتصال: +971 4 314 6200

البريد الالكتروني: reservations@alkhooryhotels.com

لمزيد من المعلومات حول فندق الخوري كورت يارد الجديد، يرجى زيارة https://alkhooryhotels.com/courtyard/

الشروط والأحكام:

- يخضع العرض للتوافر ومتاح لجميع أنواع الغرف

- لا يشمل العرض رسوم الدرهم السياحي البالغ 15 درهمًا إماراتيًا للغرفة في الليلة الواحدة

- لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض آخر موجود

- يسري العرض على الحجوزات الجديدة فقط

- يطبق العرض للحجوزات في لليلة نفسها أو لأيام متتالية

- العرض محدود لمدة 5 أيام متتالية

- العرض ساري حتى 15 سبتمبر 2022

لمزيد من المعلومات حول فنادق الخوري، يرجى زيارة: .group.com/contents.php?ctype=Hospitality-http://www.alkhoory

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نبذة عن مجموعة الخوري:

يشكّل الخوري للضيافة جزء من مجموعة الخوري، وهي مجموعة شركات ذات اهتمامات متنوعة في العديد من قطاعات الأعمال مثل: الضيافة والعقارات والسيارات وتجارة المعدّات والمضخات ولوحات ومولدات التحكم الالكتروني وحاويات النفايات، بالإضافة إلى مضخات وأدوات مكافحة الحريق.

نجحت الشركة، والتي تأسست في العام 1972، بشكل مستمر بتوسيع حضورها في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. افتتح السيد محمد طيب خوري، رئيس المجموعة، في عام 2008 قسم الخوري للضيافة. وقمنا بعد ذلك في ديسمبر من نفس العام بإطلاق أول عقاراتنا: الخوري للشقق الفندقية في منطقة البرشاء في دبي. وقد قمنا منذ ذلك الحين حتى الآن بتوسيع أعمالنا عبر افتتاح ثلاثة فنادق أخرى ألا وهي: فندق الخوري أتريوم وفندق الخوري إكزكتيف وفندق الخوري إن وفندق اوربان الخوري وفندق الخوري سكاي جاردن.

نبذة عن فنادق الخوري:

تمتلك مجموعة الخوري مجموعة من الفنادق التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لضيوفنا، حيث تمتلك المجموعة حالياً سبعة فنادق قيد التشغيل الكامل وهناك ثلاثة أخرى قيد التطوير في عمان، ومن المتوقع افتتاحها بحلول نهاية العام.

تشمل المحفظة الحالية لفنادق الخوري كلاً من: شقق الخوري الفندقية المكونة من 144 غرفة، وفندق الخوري أتريوم المكون من 227 غرفة من فئة الأربع نجوم في منطقة البرشاء وفندق الخوري إكزيكتيف من فئة الـ 3 نجوم في منطقة الوصل المؤلف من 221 غرفة وفندق الخوري إن ذو النجمتين المؤلف من 69 غرفة والواقع في منطقة بر دبي وفندق الخوري إن من فئة الثلاث نجوم والمؤلف من 92 غرفة في منطقة القوز وفندق الخوري سكاي جاردن من فئة الأربع نجوم والذي يضم 279 غرفة ويبعد أقل من 5 كم عن مطار دبي الدولي..

تم بناء جميع الفنادق أيضًا في مواقع رئيسية مركزية تتيح سهولة الوصول إلى عدد لا يحصى من المؤسسات التجارية والمالية، كما أنها قريبة من أماكن الترفيه الشهيرة ومراكز التسوق والمطاعم العالمية والوجهات الأخرى الفريدة في دبي.