لاهور، باكستان، 30 أكتوبر 2025: أعلنت "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن بدء تسيير رحلاتها المباشرة بين لاهور ودبي اعتباراً من 29 أكتوبر، في خطوة تعزز من النقل الجوي بين باكستان والإمارات. وتشكل هذه الخدمة الجديدة إضافة مهمة إلى شبكة وجهات الشركة الدولية المتنامية.

وأقامت الشركة مراسم احتفالية في مطار علامة إقبال الدولي قبل مغادرة الرحلة الأولى بحضور ممثلين عن "فلاي جناح" ومسؤولين من المطار. وتم تنظيم حفل استقبال مماثل في مطار دبي الدولي احتفاءً بهذه المناسبة.

توفر الرحلات المباشرة للشركة بين لاهور ودبي جداول زمنية مرنة، حيث تغادر الطائرة لاهور عند الساعة 18:45 (بالتوقيت المحلي) ومن دبي عند الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي). وسيتم تسيير رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء، مما يوفر راحة ومرونة أكبر للمسافرين بين المدينتين.

وبهذه المناسبة، قال المتحدث باسم شركة "فلاي جناح": "يسرنا البدء بتسيير رحلات مباشرة بين لاهور ودبي، مما يوسع شبكة وجهاتنا الدولية ويوفر خيارات سفر أكثر راحة لمسافرينا. وتساهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز السفر الجوي بين باكستان والإمارات، بالإضافة إلى دعم التجارة والسياحة والتبادل الثقافي بين الدولتين. وتلتزم ’فلاي جناح‘ بتقديم تجربة سفر جوي موثوقة ومعقولة التكلفة للمسافرين."

ومع إطلاق رحلاتها الجديدة بين لاهور ودبي، باتت "فلاي جناح" تربط باكستان بشكل مباشر الآن مع كل من الشارقة ودبي. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي جناح" (www.flyjinnah.com)، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (+971) 600508001 أو عبر وكالات السفر.

حول فلاي جناح:

فلاي جناح، هي شركة طيران اقتصادي ومشروع مشترك بين مجموعة "لاكسون جروب" و"مجموعة العربية للطيران". وتتخذ الشركة كراتشي مركز لعملياتها التشغيلية. وتتبع فلاي جناح نموذج الأعمال الناجح منخفض التكلفة الذي تديره العربية للطيران والذي يركز على توفير خدمات سفر جوي مريحة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

للمزيد من المعلومات:

pressoffice@flyjinnah.com

