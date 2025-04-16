الرياض، المملكة العربية السعودية – شركة فرِيمِكس للاستثمار، الذراع الاستثماري لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من ٤٥ عاماً، أعلنت عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض وتعد هذه خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز توسع المجموعة في السوق السعودي، ويعكس التزامها المستمر بتعزيز النمو الاقتصادي المحلي ودعم رؤية المملكة 2030. سيعمل المكتب الجديد على تحسين كفاءة العمليات، تلبية متطلبات السوق المتغيرة، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والهيئات التنظيمية. كما سيسهم هذا المكتب في تعزيز دور فرِيمِكس في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع السعودي وتدعم الاقتصاد الوطني.

حافظت فرِيمِكس على شراكات قوية وموثوقة في السوق السعودي منذ تأسيسها عام 1979، من خلال قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات. بالتعاون مع شركاء سعوديين بارزين، تدير فرِيمِكس محفظة متنوعة من الاستثمارات والشركات، بما في ذلك شركة (OKAM) الرائدة في توزيع المواد الغذائية، والشركة الوطنية للبسكويت (NBCC) وهي أحد كبار مصنعي البسكويت والوجبات الخفيفة ومن منتجاتها الشهيرة علامة تي شوب، ميموريز، أبو ولد، والبطل. وشركة الصناعات الغذائية الوطنية (NFIC) المعروفة بعلامتها التجارية لونا، وشركة المخازن المتحدة (UWC) المتخصصة في تقديم حلول اللوجستيات وسلسلة الإمداد. كما تمتاز فرِيمِكس بحضور قوي في مجال التكنولوجيا من خلال شركة تكنوفال، شركة سريعة النمو داخل المنطقة متخصصة في SAP وOpenText والذكاء الاصطناعي. كما أنها تمارس التجارة في العلف الحيواني عبر الشركة المتحدة للأعلاف (UFC)، وتقدم حلول التعبئة والتغليف من خلال الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (UCIC)، وكلها شركات رائدة في المنطقة. كما تملك فرِيمِكس بالكامل الشركة المتطورة (AITC)، وهي شركة ناشئة رائدة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، ما يعزز موقعها الريادي في هذا القطاع، بالإضافة إلى الشركة العقارية (SFRD).

صرح رئيس مجلس إدارة فرِيمِكس وعضو مجلس إدارة HSA Group، السيد إبراهيم هائل سعيد، قائلاً: "على مدار أكثر من أربعة عقود، كنا جزءاً أساسياً ومحل ثقة في عدة قطاعات أعمال في المملكة، ما يعكس استمراريتنا في السوق وتوسعنا المستمر. كما يعكس افتتاح مكتبنا في الرياض التزامنا الثابت باقتصاد المملكة المتنامي ورؤيتها الطموحة 2030. هذه الخطوة تعزز دورنا في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز النمو المستدام، وبناء الشراكات الدائمة. نحن نؤمن في فريمكس بالعلاقات القائمة على قيمنا الأساسية من الابتكار، والعمل الجاد، والشفافية، والرؤية المشتركة مع المملكة للنجاح."

حضر حفل الافتتاح الكبير رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group)، السيد عبد الجبار هائل سعيد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس ممثلي الملاك، وكبار التنفيذيين في فرِيمِكس، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لتوسع المجموعة في المملكة.

عن فرِيمِكس للاستثمار

فرِيمِكس، هي الذراع الاستثماري لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) في المملكة العربية السعودية. تمتلك فريمِكس محفظة متنوعة من الاستثمارات والشركات التي تشمل الصناعات لمنتجات متنوعة، والعقارات، والتجارة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، وغيرها. تُعرف فرِيمِكس بخبرتها الواسعة، وابتكارها المستمر، واهتمامها البالغ بالتميز. تتبع فريمكس نهجًا عمليًا في أدائها، حيث تركز على تعزيز العمل الجماعي واستقطاب أفضل المواهب. كما تواصل فرِيمِكس، موجهة بقيمها الأساسية من النزاهة والابتكار والمسؤولية والتعاون، دفع عجلة النمو المستدام والنجاح طويل الأمد عبر مختلف الصناعات. ما يسهم بدوره في دعم نمو المجتمع السعودي من خلال خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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