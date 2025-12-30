دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة "فارنك"، الرائدة في إدارة المرافق الذكية والخضراء في الإمارات العربية المتحدة، والمزود الرئيسي لحلول تعويض انبعاثات الكربون، على تسجيل رسمي لدى سجل "إيفيدنت" كمزود معتمد لشهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، التي تُمثل خصائص الكهرباء المتجددة.

كما وقّعت "فارنك" اتفاقية مع "إيكو إنرجي"، العلامة البيئية الدولية للطاقة المتجددة، حيث تُمنح علامة "إيكو إنرجي" لشهادات الطاقة المتجددة الدولية المؤهلة التي تستوفي معايير بيئية واستدامة إضافية، وهي شرط أساسي للحصول على شهادة "ليد زيرو"، مما يوفر للمؤسسات مسارًا عالي الموثوقية لإثبات مصادر الكهرباء المتجددة الموثوقة والامتثال لمعايير المباني الخضراء المتقدمة.

هذا وتعد شهادات الطاقة المتجددة الدولية هي أدوات سوقية تُصدّق على توليد ميغاواط/ساعة واحدة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل كنظام تتبع يسمح للشركات والأفراد بالتحقق من استخدامهم للطاقة المتجددة بشكل موثوق، ودعم تطوير الطاقة المستدامة، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو على الصعيد الدولي.

وتُتاح جميع معلومات المشتريات والوثائق والمشاريع عبر منصة "إمارات الكربون" التي أطلقتها شركة "فارنك" مؤخرًا، وهي منصة مجانية مفتوحة المصدر تُتيح حسابات البصمة الكربونية، والوصول المباشر إلى برامج تعويض عالية الجودة، وشهادات الكربون المعتمدة، بالإضافة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs).

وبهذه المناسبة قالت منى النهدي، مديرة قسم الاستدامة والاستشارات لدى شركة "فارنك": "إن كوننا مزودًا معتمدًا لشهادات الطاقة المتجددة الدولية يدعم مسارات إزالة الكربون للشركات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، ويوفر آلية موثوقة ومعترف بها دوليًا لخفض انبعاثات النطاق 2".

وأضافت قائلة: "كما يُمكّن هذا الشركات التي تستهدف تحقيق أهداف النطاقين 1 و2 للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، من سدّ الثغرات التي تحدّ فيها البنية التحتية أو اللوائح أو التكنولوجيا المتوفرة في الموقع من تبني الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تضمن شهادات الطاقة المتجددة الدولية الشفافية وإمكانية التتبع، مما يقلل من مخاطر التضليل البيئي ويدعم إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجاهزة للتدقيق".

يُمكّن تسجيل شركة فارنك في سجلّ الأدلة من إصدار وتوفير شهادات الطاقة المتجددة الدولية المعتمدة (I-RECs) وشهادات الطاقة المتجددة المعتمدة من إيكو إنرجي، حيث تُركّز منصة الإمارات للكربون الوصول إلى عمليات شراء الشهادات والوثائق، ومعلومات المشاريع وإمكانية تتبعها، وحسابات خفض انبعاثات النطاق 2 المؤتمتة، والتكامل مع لوحات المعلومات لإعداد التقارير والتحقق من خلال كربون تك من فارنك، وهو حلّ متميز يتتبع انبعاثات النطاقات 1 و2 و3 بالكامل عبر العمليات وسلاسل التوريد.

كما تُعطي المنصة الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيثما أمكن، بما يتماشى مع أفضل ممارسات مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، وتُتيح الوصول إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية عالية الجودة (I-RECs) عندما يكون التوافر المحلي محدودًا، وتضمن امتثال جميع الشهادات لقواعد المحاسبة الكربونية الدولية وأطر الإبلاغ والتحقق والإشراف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تُمكّن منصة الإمارات للكربون المؤسسات من الحصول على خصائص الطاقة الكهربائية المتجددة على أي نطاق، بدءًا من الاحتياجات السنوية الصغيرة وصولًا إلى المحافظ الكبيرة التي تستهلك آلاف الميغاواط/ساعة. وتدعم المنصة المؤسسات في إظهار التزامها الفعلي بالعمل المناخي من خلال تبني الطاقة الكهربائية المتجددة، وليس من خلال آليات التعويض. كما تتحقق شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs) من أن الكهرباء التي تدعيها المنظمة تأتي من مصادر متجددة معتمدة داخل الدولة أو من مشاريع خارجية معتمدة، وتفي بمعايير الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري.

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

