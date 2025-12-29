البحرين: وقّعت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة مذكرة تفاهم مع فندق كراون بلازا البحرين، بهدف البناء على التعاون المشترك القائم بين الجانبين ومواصلة الشراكة في مختلف المجالات، والاستمرار في إتاحة فرص تدريب نوعية لطلبة الكلية داخل واحد من أبرز الفنادق ضمن فئة الخمس نجوم في مملكة البحرين.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الكلية الدائم إلى تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة الميدانية المتقدمة، بما يعزز جاهزية الطلبة لدخول سوق العمل في قطاع السياحة والضيافة والفندقة بمعايير احترافية عالية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة أن تعزيز التعاون مع فندق كراون بلازا البحرين يعكس إيمان الكلية الراسخ بأهمية الشراكات مع كبرى مؤسسات الضيافة في المملكة، لما توفره من فرص للطلبة للانخراط في تجارب واقعية في بيئة عمل راقية تعتمد أعلى المعايير، مما يمكّنهم من تطبيق ما تعلموه في أجواء عملية تتطلب دقة واحترافية عالية، ويمنحهم خبرة قيّمة تساهم في صقل شخصياتهم وإعدادهم لتحديات السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف: "نحرص على أن يحصل كل طالب في "فاتيل البحرين" على تدريب ميداني يوازي تطلعاتهم المهنية ويواكب متطلبات وتوقعات قطاع الضيافة، ويمنحهم القدرة على الاندماج بسهولة وكفاءة في سوق العمل سريع النمو والتطور، وذلك من خلال محفظة شراكاتنا الواسعة مع شتى مؤسسات القطاع التي تزوّد طلبتنا بالمهارات والقدرات العملية اللازمة للتميز في مختلف العمليات التشغيلية بالفنادق".

من جانبه، قال المدير العام لفندق كراون بلازا البحرين السيد شربل حنا: "يسعدنا مواصلة شراكتنا مع كلية "فاتيل البحرين"، التي نعتز بكونها شريكاً أساسياً لنا في إعداد الجيل القادم من الكوادر والكفاءات المؤهلة في قطاع الضيافة، عبر تمكين الطلبة من التدرّب في بيئة عمل حيوية تمنحهم خبرات حقيقية تعكس المعايير العالمية التي نعمل وفقها، وتعود بفوائد ملموسة على مستوى المهارات التي يكتسبها الطلبة، سواء في التعامل مع الضيوف أو العمل بمختلف الأقسام في الفندق أو اكتساب أساليب إدارة الفنادق الاحترافية".

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

-انتهى-

#بياناتشركات