دبي: وقّعت "علي بابا كلاود"، رائدة التكنولوجيا الرقمية والذكاء في "مجموعة علي بابا"، مذكرة تفاهم مع "ويو بنك"، المنصة المالية الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، لتسريع الابتكار في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وذلك على هامش معرض جيتكس العالمي 2025. ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية مهمة لقطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، ويظهر التزام كلتا المؤسستين بدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المصرفية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون استراتيجية "ويو بنك" متعددة السحابات، ويسرّع من اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الاستفادة من نموذج Qwen اللغوي المتطور من علي بابا كلاود، ومنصة الذكاء الاصطناعي (PAI)، والمنصات الوكيلة. كما ستعمل الشركتان معاً على إنشاء وكلاء مصرفيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات والارتقاء بخدمة العملاء، عبر استضافة آمنة على مراكز بيانات علي بابا كلاود في دبي، مما يضمن المزيد من قابلية التوسع والكفاءة والسرعة في طرح المنتجات في السوق.

وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي في ويو بنك: "تجسد هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم حلول أذكى وأسرع وأكثر أماناً لعملائنا"، وأضاف: "يعدّ الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لرؤيتنا لمستقبل الخدمات المصرفية، وعبر توسيع قدراتنا باستخدام تقنيات علي بابا كلاود المتقدمة، سنتمكن من بناء وكلاء أذكياء يبسّطون العمليات ويمكّنون عملائنا من النمو والازدهار وتحقيق المزيد بطريقة آمنة".

وقال إريك وان، نائب رئيس علي بابا كلاود العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في علي بابا كلاود إنتليجنس: "يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع ويو بنك عبر توفير نموذجنا اللغوي المتقدم Qwen، ومنصة الذكاء الاصطناعي الشاملة، لدفع عجلة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في الشرق الأوسط. ويتماشى نهج ويو بنك الاستشرافي للخدمات المصرفية الرقمية تماماً مع رسالة علي بابا كلاود لتمكين قطاعات الأعمال بأحدث التقنيات. كما يؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم التحول الرقمي لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم".

وتعدّ "علي بابا كلاود" مزوداً رائداً للخدمات السحابية للشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2016، حيث تتمتع الشركة بمنظومة محلية قوية في المنطقة تضم قاعدة عملاء من قطاع الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، والإعلام، والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى شركاء محليين من مختلف القطاعات.

نبذة عن علي بابا كلاود

علي بابا كلاود (https://www.alibabacloud.com/) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتقدم حلولاً ذكية فائقة التطور مع شبكة حوسبة سحابية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر خدمات ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام من قبل المطورين في مختلف أنحاء العالم. وأمّا Qwen (معروفة باللغة الصينية باسم: Tongyi Qianwen) فهي باقة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها علي بابا وتتضمن لغات واسعة الانتشار. وتم في العام 2023 طرح نماذج Qwen المفتوحة النطاق للمرة الأولى، وهي متاحة حالياً أمام المطورين في العالم عبر "هاغينغ فيس" HuggingFace و"موديل سكوب" ModelScope.

