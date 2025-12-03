جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ 1955، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز حلول المولدات العاملة بالهيدروجين في المملكة مع شركة "يودف"، وهي شركة صناعية رائدة مقرها فرنسا متخصصة في حلول توليد الطاقة النظيفة وتخزينها، وشركة "أكتوبيان"، شركة رائدة مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات وحلول تكنولوجية مبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.

وتُجسّد هذه الخطوة مواصلة عبداللطيف جميل للسيارات جهودها المكثفة لتعزيز حلول التنقل واستخدام طاقة أكثر نظافة وكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم توجه المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للهيدروجين. واستمرارًا لمبادراتها وبرامجها التجريبية في مجال التنقل الهيدروجيني، تتوسع عبداللطيف جميل للسيارات اليوم نحو تطبيقات الهيدروجين خارج المجال.

وبموجب المذكرة، ستتعاون عبداللطيف جميل للسيارات وشركتا "يودف" و"أكتوبيان" على إطلاق مولدات الهيدروجين الموجودة لدى "يودف" في السوق السعودي. وتعتمد حلول "يودف"، على تقديم المولد الهيدروجيني الثابت "GEH2"، والذي يعتمد على تقنية خلايا وقود الهيدروجين والمقدمة من تويوتا وذلك لتوفير طاقة خالية من الانبعاثات ملائمة لاستخدامات عديدة.

وبهذه المناسبة، قال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات: "يعكس هذا التعاون التزام عبداللطيف جميل للسيارات ودورها في دعم جهود المملكة للحياد الكربوني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ومن خلال توسيع نطاق حلول الهيدروجين لتشمل الاستخدامات التجارية والصناعية إلى جانب قطاع التنقل، ونحن من خلال هذه المذكرة نعمل على الإسهام في بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة ونظافة للجميع."

ومن جهته، قال ستيفان جاردان، نائب الرئيس التنفيذي في "يودف": "نحن فخورون بالتعاون مع عبد اللطيف جميل للسيارات وشركة "أكتوبيان" لتوفير حلول الطاقة الهيدروجينية إلى المملكة. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في التوسع العالمي لـ "يودف" وتؤكد مدى فعالية مولدنا "GEH2" الذي يجمع بين تكنولوجيا خلايا الوقود الموثوقة من تويوتا وخبرتنا في مجال الطاقة. معًا، نسعى لدعم طموح المملكة العربية السعودية لتكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات."

ومن جانب آخر، صرّح الدكتور طارق جبارة، الرئيس التنفيذي لشركة "أكتوبيان": "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية وأهداف شركة "أكتوبيان" لدعم التحول لأنظمة طاقة نظيفة، ذكية ومستدامة. شركة "أكتوبيان" ستوظف جهودها وخبراتها وبالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات وشركة "يودف" لحلول تكنولوجيا الهيدروجين، نطمح سوية للدفع بتسريع التوجه لتبني تقنيات الهيدروجين في حلول الطاقة النظيفة التي ستسهم بشكل كبير في المستقبل المستدام للمملكة العربية السعودية."

كما تُمهّد مذكرة التفاهم الطريق لفرص مستقبلية للإنتاج المحلي، إلى جانب التخطيط طويل المدى لتأسيس منظومة متكاملة لتقنيات مولدات الهيدروجين في المملكة. ويعكس هذا التعاون الطموح المشترك بين عبداللطيف جميل للسيارات وشركة "يودف" وشركة "أكتوبيان" في دعم تطوير حلول الطاقة النظيفة، ودعم مسيرة المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن عبداللطيف جميل للسيارات:

تأسست عبداللطيف جميل للسيارات في عام 1955 في السعودية. وفي نفس العام، تم اعتمادها الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة. وفي عام 1989 الموزع المعتمد لسيارات لكزس في المملكة. ويستند نهج عمل عبداللطيف جميل للسيارات على تجربة "الضيف أولاً" وفلسفة "كايزن"، مما جعلها ترسخ مكانتها كشريك مفضل في مجال التنقل تلبي الاحتياجات المتطورة للمملكة وشعبها.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول أخبار عبداللطيف جميل للسيارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني alj.com وToyota.com.sa.

نبذة عن شركة "أكتوبيان":

شركة عالمية رائدة تقدم خدمات وحلول تكنولوجية مبتكرة في تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الأمن السيبراني، التحول الرقمي، والطاقة المستدامة.

تأسست الشركة في عام 1995 وتعمل في أقاليم الشرق الأوسط، أوروبا، الأمريكتين، وأفريقيا، وتقدم للشركات والمنظمات حلول شاملة في أدارة الخدمات التكنولوجية، دعم البنى التحتية الحيوية، بالإضافة إلى تقديم حلول تقنية متطورة ومصممة لتدعم أعلى درجات الكفاءة، المرونة والنمو طويل الأمد.

للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني octopian.com

نبذة عن شركة "يودف":

تعد "يودف" شركة صناعية رائدة متخصصة في حلول توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. ومن المولدات العاملة بالهيدروجين إلى أنظمة البطاريات المتقدمة، تطوّر شركة "يودف" تقنيات موثوقة ونظيفة وقابلة للتوسع تسهم في دعم جهود إزالة الكربون في القطاعات ذات الأثر الكبير، مثل البناء، والخدمات اللوجستية، والقطاع البحري، والمرافق.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في فرنسا، وتعمل شركة "يودف" دوليًا من خلال شبكة متنامية من الشركاء والموزعين، مما يوفر بدائل قوية وعالية الأداء للأنظمة العاملة بالديزل حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى متابعتنا وزيارة eo.dev

