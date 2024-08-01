مسقط، عمان، أعلنت شركة "عالم الخزائن" Closet World، أحد المزوّدين الرائدين لحلول التخزين المخصّصة والمصنعة حسب الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح فرعها الجديد في مسقط بسلطنة عُمان. يمثّل هذا الافتتاح إنجازاً هاماً للشركة، التي تواصل توسيع حضورها وامتدادها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

يقع الفرع الجديد في ساحة الموالح، ويتولى تزويد المتعاملين بأشهر وأفخم المنتجات التي تقدّمها شركة "عالم الخزائن" Closet World، والتي تتضمّن الخزائن المصمّمة والمنفّذة حسب الطلب، وتصاميم غرف النوم الكاملة ومناطق الترفيه. يساهم كلّ منتج في تعزيز المساحة وتحسين عملية التنسيق والتنظيم، كما يضفي لمسة من الأناقة المتميّزة على أي منزل.

وفي هذا السياق، قال السيد يوسف جمال، المدير التجاري لشركة "عالم الخزائن" Closet World: "يشكّل افتتاح فرعنا الجديد في مسقط شهادة على التزامنا بتزويد عملائنا في عُمان بحلول التخزين الأفضل ضمن فئتها والأعلى جودة." وأضاف: "نحن سعداء للغاية لجلب تصاميمنا المبتكرة، وخدمة العملاء المتميزة إلى مسقط، كما نتطلّع إلى مساعدة عملائنا على تنفيذ التغييرات التي يحلمون بها على منازلهم بفضل حلول التخزين المخصّصة التي تقدمها شركتنا."

وبمناسبة الافتتاح الذي سيجري يوم 5 أغسطس 2024، ستقدم شركة "عالم الخزائن" Closet World مجموعة حصرية من الحسومات والاستشارات الشخصية المخصّصة مع عدد من أفضل مصمّميها المحترفين.

تتمتع شركة "عالم الخزائن" Closet World بسمعة متميّزة لتقديمها أفضل حلول التخزين المخصّصة التي تسمح بتلبية الاحتياجات الفردية للمتعاملين. وتهدف الشركة من خلال فرعها الجديد في مسقط إلى تزويد العملاء بفرصة استثنائية لاختبار نهجها الفريد من نوعه في تنسيق وتنظيم المنزل.

لمحة عن شركة "عالم الخزائن" Closet World:

تعدّ شركة "عالم الخزائن"Closet World من المزوّدين الرائدين لحلول التخزين المخصّصة والمنفّذة حسب الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها فروع مختلفة في كلّ من دبي والشارقة، تتولى تزويد العملاء بمنتجات مصمّمة بطريقة عمليّة تساهم بتعزيز مساحات التخزين وتحسين مهمة تنسيق المنزل وترتيبه. من خلال التزامها الراسخ وتركيزها الدؤوب على الجودة والابتكار ورضا العملاء، توفر شركة "عالم الخزائن"Closet World حلولاً شخصية مخصّصة بموجب احتياجات كل متعامل وتفضيلاته. وتتضمّن قائمة المنتجات التي تقدمها الشركة خزائن الملابس المفتوحة أو المكشوفة (Walk-in Closets) المصمّمة حسب الطلب، وغرف المكياج، وخزائن (تسريحات) الحمامات، ومناطق الترفيه، تسمح بتحويل مساحات ومظهر المنزل الجمالي إلى بيئات عمليّة وأنيقة يحلو العيش فيها.

الفروع:

عمان – مسقط – السيب – 33 ب – ساحة الموالح

دبي - الإمارات العربية المتحدة - شارع أم سقيم البرشاء 2 – إلى جانب متجر Creative Minds

الشارقة – الإمارات العربية المتحدة - شارع مليحة (7F7W+V47-18) - المنطقة الصناعية

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا