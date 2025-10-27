الرياض، المملكة العربية السعودية – يشهد اليوم، 26 أكتوبر 2025، لحظة فخر حقيقية للمملكة مع انطلاق طيران الرياض في أولى رحلاته اليومية إلى مطار لندن هيثرو (LHR). تمثل هذه الخطوة المحورية تجسيداً مباشراً لطموح طيران الرياض للوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، في ظل طموح المملكة العربية السعودية في ربط العالم، والاستراتيجية الوطنية للسياحة و استراتيجية المملكة للطيران.

تُشغَّل هذه الرحلات على متن طائرتنا التي تحمل اسم "جميلة"من طراز بوينج 787-9 وتشكل عنصراً أساسياً في خطتنا التشغيلية " المسار نحو الانطلاق". وقد صُممت لضمان جاهزية تشغيلية استثنائية. هذه الرحلات متاحة حصرياً لموظفي طيران الرياض وعدد محدود من الضيوف، مما يتيح لنا التأكد وقياس أدق التفاصيل بدقة متناهية، لضمان تجربة سفر سلسة وعالمية المستوى للضيوف المسافرين.

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

