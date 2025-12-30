الكويت: وقّعت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مطار مدينة عمّان في خطوة تمثل محطة مهمة جديدة في قطاع الطيران الإقليمي حيث تستعد "الجزيرة" بموجب هذه المذكرة لتكون أول شركة طيران تُسيّر رحلات تجارية منتظمة من وإلى المطار الجديد بما يعزز النقل الجوي بين الكويت والأردن.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي، والرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين، ومن المتوقع أن تساهم في تخفيف الضغط عن المطارات الرئيسية وتوفير منفذ إضافي إلى قلب العاصمة عمّان، إلى جانب دعم السياحة وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وفي تعليق له على هذا التوقيع، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي: "بينما نحتفل بمرور 20 عاماً على انطلاق أولى رحلاتنا، نحتفي أيضاً بعقدين من تشغيل خط الرحلات بين الكويت وعمّان. واليوم يشرفنا أن نكون أول شركة طيران تؤسس عملياتها في مطار مدينة عمّان الجديد بفضل هذه المذكرة التي تعكس التزامنا تجاه السوق الأردني. ومن خلال تسيير رحلاتنا إلى هذا المطار الاستراتيجي، سنوفر للمسافرين خيارات أوسع وخطاً أسرع للوصول إلى العاصمة بما يدعم رؤيتنا بتوفير رحلات تتناسب مع احتياجات عملائنا. كما ننقل تجربة مبنى ركاب الجزيرة T5 المميزة مباشرة إلى عمّان لنقدم رحلة سريعة وسلسة بقيمة تنافسية، تضع في مقدمة أولوياتها أثمن ما يملكه عملاؤنا: الوقت والمال."

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام: "هذه المذكرة هي خطوة استراتيجية محورية في مسيرة تطوير مطار مدينة عمّان وتعزيز دوره كبوابة حيوية لحركة النقل الجوي الإقليمي. يسعدنا الترحيب بطيران الجزيرة كأول شركة طيران تُطلق رحلات تجارية منتظمة من المطار، في تجسيدٍ واضح لقوة الشراكة والرؤية المشتركة بين الطرفين. ومن شأن هذا التعاون أن يوسّع خيارات السفر أمام المسافرين، ويخفف الضغط عن المطارات الرئيسية الأخرى، ويساهم في تعزيز السياحة والروابط الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، داعماً استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير بنية تحتية مرنة ومواكبة متطلبات المستقبل في قطاع المطارات."

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية في مطار مدينة عمّان خلال الشهر القادم، وذلك عقب استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

حافت طيران الجزيرة على حضور قوي في السوق الأردني منذ تأسيسها، حيث أطلقت أولى رحلاتها إلى عمّان في عام 2005، ولعبت دوراً محورياً في نقل العائلات ورجال الأعمال والسياح على مدى عشرين عاماً، مواصلةً زيادة عدد رحلاتها لتلبية الطلب على السفر بين البلدين.

