الكويت، احتفلت اليوم طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، بتحليق أولى رحلاتها المباشرة من الكويت إلى مطار ميلانو بيرغامو، وذلك إيذاناً بافتتاح أحدث خطوطها إلى الوجهة الأوروبية وأول ربط مباشر لها مع إيطاليا.

وأقلعت الرحلة من مبنى الركاب T5 الخاص بطيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي، بحضور سعادة لورينزو موريني، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الكويت، الذي قام بتوديع الرحلة

وقال سعادة السفير موريني:"إنه لشرف أن أمثل السفارة الإيطالية في هذا الحدث المهم احتفالاً بإطلاق رحلات طيران الجزيرة المباشرة بين مدينة الكويت ومطار ميلانو بيرغامو، والتي ستخلق جسراً جديداً يربط إيطاليا والكويت ليتمكّن شعبيهما من تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. أنا على ثقة بأن هذه الرحلة المباشرة الجديدة ستساهم أيضاً في تعزيز الصداقة التاريخية بين إيطاليا والكويت، بما يسمح لعدد كبير من السياح الإيطاليين باكتشاف هذا البلد الجميل، ويمكّن المسافرين الكويتيين من زيارة شمال شرق إيطاليا، وهي منطقة غنية جداً بالتقاليد والمعالم السياحية."

وتُسيّر "الجزيرة" هذا الخط الجديد بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، ما يوفر للمسافرين مرونة أكبر لزيارة الكويت أو التخطيط لرحلات عمل قصيرة وعطلات أطول إلى إيطاليا.

وقال باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:"يمثل إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى ميلانو بيرغامو محطة مهمة أخرى في مسيرة التوسع المستمر لشبكة طيران الجزيرة، حيث يستجيب هذا الخط للطلب المتنامي على الربط المباشر بين الكويت وأوروبا. لطالما كانت إيطاليا وجهة جاذبة للغاية للمسافرين بغرض السياحة والأعمال، ونحن فخورون بإضافة مطار بيرغامو كأحدث وجهاتنا لتشكل بوابة لتوسعنا الأوروبي. ومع استمرارنا في التوسع نحو وجهات جديدة ومميزة، نواصل التركيز على توفير خيارات أكبر وراحة وسهولة وصول أكثر لمسافرينا. كما يعكس هذا الإطلاق التزامنا المستمر بتعزيز الربط العالمي للكويت، ودعم السفر والسياحة والعلاقات الاقتصادية بين بلدينا."

ويأتي إطلاق وجهة ميلانو بيرغامو في إطار مواصلة طيران الجزيرة توسيع شبكتها المباشرة من الكويت. وتخدم الشركة حالياً أكثر من 34 وجهة في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك في المرحلة ما بعد الأزمة الجيوسياسية التي أدت إلى تعليق العمليات في مطار الكويت الدولي لفترة ممتدة.

وخلال صيف 2026، توفر طيران الجزيرة للمسافرين مجموعة واسعة من خيارات السفر إلى أكثر من 60 وجهة بطرحها مليوني مقعد.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم إلى ميلانو بيرغامو عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة أو عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 177.

