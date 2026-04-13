جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق رحلات مجدولة بين جدة ودبي، كما تعيد تشغيل خدماتها بين العاصمة السعودية ودبي، اعتبارًا من 15 أبريل 2026.

يسهم توسيع عمليات طيران أديل في دبي في تعزيز الربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يمثل المسار الجديد من جدة توسعًا مهمًا في حضور طيران أديل في أكبر مدن دولة الإمارات. كما أن استئناف رحلات الرياض – دبي الدولية، بدءًا برحلة يومية مع زيادة تدريجية لتصل إلى أربع رحلات يوميًا، يعكس الثقة في أحد أكثر الأسواق حيوية في المنطقة.

ومن خلال تقديم جدة كبوابة جديدة إلى مطار دبي الدولي، مع بدء التشغيل بثلاث رحلات أسبوعيًا، يعزز طيران أديل خيارات السفر للمسافرين من رجال الأعمال والسياح والمسافرين بغرض الترفيه على حد سواء.

تُعد جدة مركزًا تجاريًا رئيسيًا وثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، كما تُعتبر نقطة دخول مهمة للسياحة الدينية، حيث يمر عبرها الحجاج من مختلف أنحاء العالم في طريقهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال لويد ميسكويتا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران أديل: "تظل دبي واحدة من أكثر الوجهات شعبية لدى عملائنا، ولذلك يسعدنا تقديم خيارات سفر إضافية من خلال إطلاق أول خدمة مباشرة لنا من جدة، وإعادة رحلاتنا بين الرياض ودبي إلى التشغيل المنتظم ابتداءً من هذا الأسبوع.

"لا تقتصر أهمية مسار جدة – دبي على تعزيز الربط بين مدينتين رئيسيتين في المنطقة فحسب، بل يأتي أيضًا ضمن تركيز استراتيجي مستمر على توسيع شبكة طيران أديل الدولية."

وأصبحت التذاكر مطروحة للبيع عبر تطبيق طيران أديل على الأجهزة الذكية، والموقع الإلكتروني www.flyadeal.com ، إضافة إلى وكلاء السفر.

نبذة عن طيران أديل:

تواصل طيران أديل ترسيخ مكانتها كأسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، من خلال تشغيل أسطولها الحديث المكوّن من 46 طائرة من عائلة إيرباص A320، انطلاقاً من قواعدها في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام، إلى أكثر من 40 وجهة موسمية ودائمة داخل المملكة وخارجها، تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ومع التقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتطلع طيران أديل إلى توسيع شبكتها وأسطولها بشكل كبير، لتتجاوز 100 وجهة وأكثر من 100 طائرة خلال السنوات المقبلة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أبوديش كابور

إدارة الاتصال المؤسسي

البريد الإلكتروني: updesh.kapur@flyadeal.com

www.flyadeal.com

-انتهى-

#بياناتشركات