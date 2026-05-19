الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية والتابع لمجموعة السعودية، عن إطلاق رحلاتها المجدولة إلى الهند، عبر تشغيل رحلات يومية مباشرة بين الرياض وحيدر آباد اعتباراً من 1 يوليو 2026.

التذاكر متاحة الان للحجز عبر تطبيق طيران أديل على أجهزة Android وiOS، ومن خلال الموقع الإلكتروني www.flyadeal.com، إضافة إلى وكلاء السفر ومنصات الحجز الإلكترونية.

وتُعد حيدر آباد من أبرز مراكز التكنولوجيا في الهند، حيث شهدت نمواً متسارعاً لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار، مع احتضانها لعدد من أكبرالشركات العالمية، إلى جانب نمو قطاعيّ الطيران والدفاع فيها.

كما تتميز حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانغانا جنوب الهند، بإرثها الثقافي والمعماري الغني، وتشتهر بمعالمها التاريخية ذات الطابع الهندي الإسلامي، وفي مقدمتها “تشارمينار”، المسجد التاريخي الذي يعود إلى القرن السادس عشر ويُعرف بأقواسه الأربعة ومآذنه الشاهقة.

وقال سانجيف كابور، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران أديل ونائب الرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في مجموعة السعودية:"تمثل الهند إضافة استراتيجية مهمة طال انتظارها ضمن شبكة الوجهات الدولية المتنامية لطيران أديل، كما يشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية طويلة المدى لكل من مجموعة السعودية وطيران أديل.

ويعكس التزامنا بتقديم خدمات موثوقة وفعالة، بأسعار تنافسية ورحلات دقيقة في مواعيدها، إلى الإرث العريق لمجموعة السعودية في السوق الهندية، والذي يمتد منذ عام 1964 عبر شركة السعودية، الناقل الشقيق لطيران أديل.

وتُعد حيدر آباد الوجهة الأولى ضمن خطتنا التوسعية في الهند، انطلاقاً من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والهند منذ عقود. ومن خلال التكامل بين خدمات السعودية وطيران أديل، ستتمكن مجموعة السعودية من تقديم خيارات سفر متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين، حيث توفر السعودية تجربة سفر متكاملة الخدمات، فيما تقدم طيران أديل حلول سفر اقتصادية بأسعار تنافسية للمسافرين الباحثين عن القيمة."

وأضاف: "ضمن خطتنا التوسعية في السوق الهندية، ستعلن طيران أديل قريباً عن إطلاق وجهة جديدة ثانية في الهند."

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شغّلت طيران أديل رحلات خاصة مخصصة للحجاج والمعتمرين من عدد من المدن الهندية إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن إطلاق الرحلات الجديدة يمثل أول تشغيل منتظم ومجدول للشركة بين البلدين.

وسيتم تشغيل رحلات الرياض – حيدر آباد عبر طائرات إيرباص A320neo التابعة لطيران أديل، والتي تضم 186 مقعداً ضمن مقصورة موحدة للدرجة السياحية. وتتميز الطائرات بتوفير منافذ شحن USB-A أوUSB-C في جميع المقاعد، إلى جانب تصميم مقصورة “Airspace” الحديثة من إيرباص، المعروفة بمساحاتها الرحبة والخزائن العلوية الكبيرة.

ويُعد إطلاق الوجهة الهندية الجديدة خطوة مهمة ضمن التوسع الدولي المتواصل لطيران أديل، التي تشمل شبكتها الحالية رحلات مجدولة من المملكة العربية السعودية إلى كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وسوريا وتركيا وباكستان.

ومنذ انطلاقها، نجحت طيران أديل التي يعكس اسمها "fly a deal" مفهوم السفر بأسعار مناسبة، إلى جانب ارتباط كلمة “أديل (عدل)” بمعنى العدالة في اللغة العربية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وتشغّل الشركة أسطولاً حديثاً يضم 46 طائرة من عائلة إيرباص A320، انطلاقاً من قواعدها التشغيلية في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، لتخدم 37 وجهة موسمية ودائمة داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبحلول عام 2030، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تخطط طيران أديل لتوسيع شبكتها التشغيلية وأسطولها بأكثر من الضعف، لتتجاوز 100 وجهة و100 طائرة. كما تستعد الشركة، ابتداءً من عام 2027، لاستقبال طائرات إيرباص A321neo والطائرات عريضة البدن A330-900neo، لتنضم إلى أسطولها الحالي من طائرات A320.

نبذة عن طيران أديل:

بدأت طيران أديل عملياتها في 23 سبتمبر 2017، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإطلاق رحلتها الافتتاحية التاريخية من جدة إلى الرياض. وبصفتها شركة رائدة ومبتكرة، كانت طيران أديل أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها عبر قنوات التوزيع الرقمية فقط.

وباعتبارها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني متكامل الخدمات "السعودية" وكلاهما تحت مظلة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) فقد تم إطلاق طيران أديل لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أسعار مناسبة والمواكبين للتقنية، في سوق يشكّل فيه من هم دون سن الأربعين نحو 80% من السكان، ويمتلك كل منهم ما لا يقل عن هاتفين محمولين.

وتهدف طيران أديل إلى تحفيز السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المناسبة التي توفر قيمة مقابل المال، وتلبي احتياجات المسافرين لأغراض الترفيه، والعبادات والعائلة والأعمال. وتُعد البساطة العنصر الأساسي، مع اعتماد مقصورة موحدة من الدرجة الاقتصادية عبر أسطولها من الطائرات ضيقة البدن.

وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن برنامج رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات المرشحة لنمو ديناميكي. وتُعد طيران أديل أسرع شركات الطيران نمواً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهي معروفة بتميزها في الالتزام بمواعيد الرحلات، بما يتجاوز باستمرار متوسط الأداء العالمي في القطاع.

ومنذ انطلاق أولى رحلاتها في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز بارز خلال عام 2025، نقلت الشركة أكثر من 10 ملايين مسافر لأول مرة خلال عام واحد.

وفي مايو 2024، أعلنت طيران أديل عن أكبر طلبية طائرات في تاريخها، والتي شملت 51 طائرة ضيقة البدن، تضم 12 طائرة من طراز A320neo و39 طائرة أكبر من طراز A321neo، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2027.

كما ستدخل طيران أديل سوق الرحلات طويلة المدى من خلال تشغيل طائرات عريضة البدن مخصصة، حيث من المقرر تسلّم أولى طائرات إيرباص A330neo من أصل 10 طائرات طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025 خلال العام المقبل.

وتجعل استراتيجية التوسع القوية من طيران أديل واحدة من أكثر الشركات نمواً وجاذبية للعمل في المملكة.

