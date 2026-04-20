دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ضمان للإستثمار (ش.م.ع)، إحدى شركات إدارة الأصول الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع أليانز جلوبال إنفستورز (AllianzGI)، إحدى أبرز شركات إدارة الأصول النشطة الرائدة على مستوى العالم، للتعاون في تقديم خيارات استثمارية قائمة على مستوى المخاطر ضمن برنامج نهاية الخدمة من ضمان للإستثمار والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ستُسهم هذه المبادرة في توسيع البرنامج الحالي، الذي يوفّر حالياً حلاً ادخارياً مع حماية رأس المال لمكافآت نهاية الخدمة، وذلك عبر طرح خيارات استثمارية إضافية تمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم.

يجمع هذا التعاون بين فهم ضمان لبيئة الأطر التنظيمية ومدخرات مكان العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخبرة العالمية التي تتمتع بها أليانز جلوبال إنفستورز في الاستثمار طويل الأجل وحلول التقاعد. وترتبط الشركتان بالفعل بعلاقة قائمة، إذ سبق لهما إطلاق أول صندوق مُغذٍّ محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اختارت ضمان أليانز جلوبال إنفستورز كشريكها المفضل لهذه المبادرة، نظراً إلى ما تقدمه من حلول مميزة وسجل قوي في الحلول الاستثمارية القائمة على الأهداف، والتي يمكن تكييفها يما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، ويمكن أن تجمع بين التعرض للأسواق العامة والخاصة لتحقيق نتائج استثمارية طويلة الأجل.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال شهاب قرقاش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للإستثمار: ""يشرفنا أن نكون من بين مزوّدي الخدمات المعتمدين من وزارة الموارد البشرية والتوطين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعزّز تعاوننا مع أليانز جلوبال إنفستورز تأكيد التزامنا وإيماننا بمتانة اقتصاد دولة الإمارات واستقراره."

وأضاف أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لضمان للإستثمار: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق تقدم مهم في تحديث أطر مدخرات مكان العمل. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى البناء على الأساس الذي يقوم عليه برنامج نهاية الخدمة من ضمان للإستثمار، من خلال تقديم خيارات استثمارية إضافية تدعم الاحتياجات المتطورة لأصحاب العمل والموظفين."

وقالت ألكسندرا آور، رئيسة التوزيع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أليانز جلوبال إنفستورز:"يسرنا أن نتعاون مع ضمان في هذه المبادرة في إطار التزامنا المستمر في المنطقة. وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهماً لحلول الادخار طويلة الأجل، ونتطلع إلى الأستفادة من الخبرات الفريدة التي تتمتع بها أليانز جلوبال إنفستورز في حلول التقاعد الشاملة من خلال ريسك لاب، وذلك عبر تقديم خدماتنا الاستشارية والاستثمارية العالمية لدعم التطور المستمر لمنظومة مدخرات مكان العمل في الدولة. "

حول ضمان للإستثمار:

تُعد ضمان للإستثمار شركة استثمارية إقليمية رائدة، تتميّز بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية التي تلبي احتياجات المؤسسات والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويتمثل هدفنا الاستراتيجي في أداء دور محوري في الاقتصاد العربي الجديد المتنامي. وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بالأخلاقيات والتميّز وتركيزنا على العميل، نقدّم حلولًا مبتكرة ومصممة خصيصاً لمساعدتكم ليس فقط على تحقيق تطلعاتكم المالية، بل وتجاوزها. وعلى مدار أكثر من 27 عاماً، واصلت ضمان للإستثمار إعادة رسم مشهد الخدمات المالية.

ضمان للإستثمار ش.م.خ ("ضمان") هي شركة مساهمة خاصة تعمل تحت تنظيم ، رقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة"). ضمان مرخصة وخاضعة للهيئة - رقم الترخيص - 301043 لمزاولة الأنشطة المالية التالية: (أ) إدارة المحافظ (الفئة 2- التعامل في الاستثمار)؛ (ب) ادارة استثمارات صناديق الاستثمار (الفئة 2- التعامل في الاستثمار)؛ (ت) الترويج (الفئة 5- الترتيب و المشورة) ؛(ث) التعريف (الفئة 5- الترتيب و المشورة) ؛(ج) الاستشارات المالية (الفئة 5- الترتيب و المشورة) ؛(ح) مستشار الإدراج (الفئة 5- الترتيب و المشورة)، و (خ) المستشار المالي (مدير الاصدار) (الفئة 5- الترتيب و المشورة).

نبذة عن أليانز جلوبال إنفستورز

أليانز جلوبال إنفستورز هي شركة رائدة في إدارة الأصول النشطة، تدير أصولاً بقيمة 694 مليار دولار أمريكي لصالح الأفراد والعائلات والمؤسسات حول العالم. ويتمثل هدفنا في المساهمة بفاعلية في تشكيل مستقبل الاستثمار لجميع عملائنا، بغض النظر عن مواقعهم أو أهدافهم.

البيانات كما في 31 ديسمبر 2025

لمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى damaneos@daman.ae أو الاتصال على