توفر المنصّة سيولة عميقة، وخدمات مخصّصة، وتسويات بالدرهم الإماراتي، وربطاً مباشراً بالقنوات المصرفية في دولة الإمارات، إلى جانب فريق متخصّص لإدارة علاقات العملاء يعمل على مدار الساعة منذ اليوم الأول

وتتوفر المنصّة حالياً للعملاء المؤهلين على المستويين المحلي في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، مستندة إلى إرث يمتد لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ضمان للأصول الافتراضية، ذراع الأصول الافتراضية المؤسّسية التابعة لشركة ضمان للأوراق المالية والمملوكة بالكامل لشركة ضمان للاستثمار، عن الإطلاق الرسمي الكامل لمنصّتها الرائدة لتداول الأصول الرقمية ضمان كريبتو.

ويأتي إطلاق المنصّة في وقت يشهد فيه سوق الأصول الرقمية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ استقبلت الدولة تدفقات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي من الأصول المشفّرة ما بين العامين 2024 و2025 وفقاً لبيانات "تشيناليسيس"، ومن هذا المنطلق أنشئت ضمان كريبتو كمنصّة مؤسّسية متكاملة ومرخّصة، تجمع بين التنفيذ والتسوية والامتثال ضمن إطار تنظيمي موحّد ومعتمد من "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" في دولة الإمارات.

وتوفر المنصّة المخصّصة لتلبية متطلبات المؤسّسات والمستثمرين المحترفين، خدمات التداول الفوري للأصول المشّفرة عبر أبرز الأزواج والعملات المستقرة، إلى جانب عمليات الإيداع والسحب السلسة للعملات النقدية، وربط مباشر مع القنوات المصرفية في دولة الإمارات، مما يتيح تسويات سريعة بالدرهم الإماراتي وعدة عملات أخرى.

وأصبحت ضمان كريبتو متاحة الآن للعملاء المؤهلين على المستويين المحلي والدولي، في خطوة تعد محطة جديدة ضمن رؤية ضمان للأصول الافتراضية لترسيخ مكانتها كبوابة مؤسّسية موثوقة للأصول الافتراضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعقيباِ على هذا الإطلاق قال شهاب قرقاش، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: "نجحت دولة الإمارات في ترسيخ بيئة متكاملة تتناسب مع متطلبات المشاركة المؤسّسية في قطاع الأصول الرقمية، وتعتبر منصة ضمان كريبتو استجابتنا لهذه الفرصة. فمن خلال الجمع بين الإرث والخبرة والحوكمة التي تتمتع بها مجموعتنا المالية، والبنية التحتية التي يتطلبها الجيل الجديد من الخدمات المالية المؤسّسية، فإننا نتطلع إلى استقبال السوق والانطلاق بهذه المرحلة الجديدة".

وتأتي ضمان كريبتو ضمن منظومة مالية متكاملة تضم ضمان للأوراق المالية وضمان ماركتس، لتقدّم للعملاء إطاراً موثوقاً ومعتمداً بالكامل للتعامل في الأصول الرقمية، ما يعزّز التداول المرخّص في هذا القطاع ضمن كافة دول الخليج والأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية: "يعد إطلاق ضمان كريبتو امتداداً طبيعياً واستراتيجياً لمسيرة ضمان للأوراق المالية، فقد لمسنا اهتماماً متزايداً من عملائنا للحصول على مسار منظم وموثوق للدخول إلى قطاع الأصول الرقمية، وجاءت ضمان كريبتو لتلبية هذه الحاجة، مستندة إلى النهج التشغيلي المنضبط والتركيز على خدمة العملاء الذي تميزت به ضمان للأوراق المالية على مدار أكثر من 27 عاماً".

وتعتبر المنصّة نموذجاً يحتذى به من حيث تقديمها لخدمة متكاملة تتوفر فيها كافة الشروط الممكنة المطلوبة لكل معاملة، وحيازتها سيولة عميقة تدعم تنفيذ الصفقات ذات الأحجام الكبيرة بكفاءة عالية وكل هذا مقابل رسوم تنافسية.

كما ترتكز ضمان كريبتو على منظومة متقدمة من الحوكمة والأمان، حيث تُحفظ أصول العملاء في حسابات منفصلة ومدعومة بالكامل بنسبة 1:1، مع تقارير تدقيق دورية للاحتياطيات، كما تخضع جميع العمليات لمراقبة دقيقة للمعاملات وضوابط صارمة لإدارة المخاطر وتنفيذ التداولات، بما يتماشى مع متطلبات "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية".

أما أحمد اسماعيل الشريك المؤسّس لضمان للأصول الافتراضية قال: " تم تطوير ضمان كريبتو استجابةً لاحتياجات حقيقية في السوق، إذ يستحق المستثمرون المؤسّسيون مستوى تنفيذ عالي الجودة، ووضوحاً تنظيمياً، وتجربة خدمات ترتقي إلى معاييرهم المهنية. وعلى مدى سنوات، عملنا على تصميم بنية تحتية، وإطار تنظيمي، وتجربة العميل بالشكل الذي يضمن تقديم منصّة متكاملة وموثوقة، واليوم نضع هذه المنظومة بين أيدي السوق، وما نراه اليوم ليس سوى البداية، انطلاقاً من قناعة بأن الخدمات المصرفية الاستثمارية الرقمية والأصول المشفّرة باتتا جزءاً من منظومة مالية واحدة".

وصُمّمت إجراءات الانضمام إلى المنصّة لتكون سلسة وفعّالة، تمكّن العملاء المؤهلين من الانتقال من التسجيل إلى تنفيذ أول صفقة بأعلى مستويات الكفاءة والسهولة، كما توفر ضمان كريبتو فريقاً متخصّصاً لإدارة علاقات العملاء يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر مختلف المناطق الزمنية، لضمان حصول كل عميل على دعم مباشر ونقطة تواصل موثوقة منذ اليوم الأول.

وتتوفر المنصّة حالياً للعملاء المؤهلين على المستويين المحلي في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، باستثناء الدول والجهات الخاضعة للعقوبات.

ويمكن للمؤسّسات، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، وشركات التقنيات اللامركزي ويب 3، التسجيل وبدء إجراءات الانضمام عبر الموقع الإلكتروني : www.damanvirtual.com.

نبذة عن "ضمان للأصول الافتراضية":

تُعد شركة ضمان للوساطة في الأصول الافتراضية ذ.م.م. "ضمان للأصول الافتراضية" الذراع المؤسّسية المتخصّصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة ضمان للأوراق المالية، إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في دولة الإمارات، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في تقديم الخدمات المالية.

وحصلت الشركة على ترخيص "خدمات الوساطة" من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ما يتيح لها تقديم خدمات الأصول الافتراضية للمؤسّسات والشركات وكبار المستثمرين، إضافة إلى شركات تقنيات الويب اللامركزي (ويب3)، وذلك ضمن بيئة تشغيلية مدعومة بالأنظمة المصرفية في دولة الإمارات، مع إمكانية التسوية بالدرهم الإماراتي.

وتقدم منصّتها الرئيسية "ضمان كريبتو" خدمات تداول الأصول الرقمية المتوافقة مع الأطر التنظيمية، مع مستويات عالية من الأمان المؤسّسي والتنفيذ الشفّاف للعمليات، تحت إشراف الجهة التنظيمية المختصة، كما تعتمد الشركة نموذجاً تشغيلياً قائماً على إدارة علاقات مخصّصة، يعزّز جودة الخدمة ويلبّي متطلبات المستثمرين المؤسّسيين.

وتسعى "ضمان للأصول الافتراضية" إلى ترسيخ مكانتها كبوّابة مؤسّسية للأصول الافتراضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.damanvirtual.com.

