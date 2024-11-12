أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، التابعة لـ»بيورهيلث«، على لقب أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في دولة الإمارات، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية «براند فاينانس«

ويؤكِّد هذا مكانة «ضمان» في قطاع التأمين الصحي، حيث حقَّقت نمواً في عدد مشتركيها ليصل إلى ثلاثة ملايين مشترك خلال عام 2024. ويأتي هذا الإنجاز بعد إعلان «براند فاينانس» مطلع العام 2024 عن قائمتها لأقوى العلامات التجارية على مستوى جميع القطاعات، التي حازت بها «ضمان» المركز الرابع في دولة الإمارات، والمركز العاشر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: «نفخر بحصولنا على هذا التكريم المرموق الذي يؤكِّد من جديد ريادة (ضمان) في مجال التأمين الصحي في دولة الإمارات، ونعتز بثقة المجتمع بنا وتوصيتهم بخدماتنا. ويعكس هذا التقدير الرؤية الاستراتيجية للشركة في تقديم حلول تمكِّن المشتركين من تلقّي خدمات صحية عالية الجودة، وينسجم مع رسالتنا الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة، والتزاماً برؤية القيادة الرشيدة في إيجاد نظام مزدهر ومستدام للرعاية الصحية. «

وأضاف الظاهري: «إنَّ تميُّز خدماتنا التي حازت جوائز في مجال التأمين الصحي يعتمد بالدرجة الأولى على فريق عملنا المتفاني، الذي يسعى باستمرار للابتكار والريادة، ما يضمن تقديم أفضل الحلول لعملائنا والمجتمع. ويعكس نمو عدد مشتركينا من 2.8 مليون إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشترك خلال العام الجاري، ثقتهم العالية بشركتنا والتزامنا الراسخ بتحقيق التميُّز؛ فنحن نحرص على مواصلة جهودنا لتقديم قيمة مضافة أكبر تلبّي تطلُّعاتهم وتفوق توقُّعاتهم«

ويُذكر أن شركة الاستشارات «براند فاينانس» التي منحت «ضمان» اللقب، تمثل هيئة استشارية مستقلة رائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية، وهي تجري تقييمات دورية لقوة العلامات التجارية، إضافة إلى تحديد قيمتها المالية. ويُشار إلى أن مجلة فوربس الشرق الأوسط أدرجت الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ضمن قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2024، وهي قائمة تسلط الضوء على قادة أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها ابتكاراً في المنطقة.

لمحة حول الشركة الوطنية للضمان الصحي- "ضمان":

تُقدم الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 2.8 مليون عضو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد جزءاً من مجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتحرص "ضمان" على تحفيز وتشجيع الابتكار بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات ذات الصلة بالرعاية الصحية، مستندة إلى طواقمها التي تتمتع بسوية عالية من الكفاءات والمهارات والمعرفة، وهو ما يزوّد عملائها بقيمة مضافة عالية عن طريق خدمات فريدة مثل برامج إدارة الأمراض. كما تدير ضمان مركزاً لاتصالات العملاء يعمل على مدار الساعة، ويعمل لديها فريق متخصص في إدارة الخدمات الطبية يتعاون بشكل مباشر مع شبكة الشركة من مزودي الرعاية الصحية، والتي تزخر بأكثر من 3 آلاف منشأة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات الرقمية التي قل نظيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين الطبي، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة خلال فترة قصيرة نسبياً.

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