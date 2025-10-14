دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن صندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، عن توسيع محفظته الاستثمارية بشكل استراتيجي ليشمل قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر استحواذه على عقار مستشفى إن إم سي رويال الواقع في مجمع دبي للاستثمار (DIP) والتابع لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات. يمثّل هذا الاستحواذ الإضافة السادسة إلى محفظة الصندوق، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 1.4 مليار درهم إماراتي، ويضم الصندوق حالياً ستة أصول متنوعة مدرّة للدخل، موزّعة على قطاعات حيوية تتميّز بالمرونة في الاقتصاد الإماراتي.

ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول للصندوق إلى قطاع الرعاية الصحية، ما يعكس رؤيته بعيدة المدى في تنويع أصوله المدرة للدخل، وتعزيز استثماراته في قطاعات اقتصادية حيوية ومرنة تدعم استدامة النمو في الدولة.

تتألف المنشأة من مبنيين: مبنى للمستشفى ومبنى تجاري، بمساحة إجمالية مبنية تبلغ 492,332 قدمًا مربعًا. يوفر المستشفى نحو 120 سريرًا، إلى جانب خدمات العيادات الخارجية، والصيدلية، ووحدة الطوارئ. أما المبنى التجاري، فهو مؤجر بالكامل، ما يساهم في تعزيز استقرار دخل المحفظة، ويعد خطوة استراتيجية تنسجم مع الأداء التشغيلي المستقر للمستشفى وضمان نموه المستقبلي.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، مدفوعاً بالتوسّع السكاني وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الخاصة، ويمثّل خطوة مدروسة نحو تعزيز مكانة الصندوق في قطاعات عقارية متخصصة تشهد تنامياً في الطلب، ما يساهم في الارتقاء بمستويات القيمة على المدى الطويل مع توفير عوائد مستقرة للمستثمرين. تم تأجير مباني المستشفى لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية بموجب اتفاقية طويلة الأجل، تتضمن متوسط مدة إيجار متبقية يقارب 17 عامًا، ما يوفّر تدفقات نقدية مستقرة وعوائد أكثر استقراراً بدون تقلبات حادة.

صرح ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: "يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة في مسيرة نمو صندوق المال كابيتال ريت. يساهم دخولنا إلى قطاع الرعاية الصحية، في توسيع نطاق استثماراتنا في الصندوق لتشمل أصول البنية التحتية الأساسية التي توفر عوائد مرنة وطويلة الأجل. وتضمن شراكتنا مع مشغل رائد مثل إن إم سي للرعاية الصحية الحصول على أصول مدرّة للدخل، ذات أداء تشغيلي ثابت وقيمة طويلة الأجل. وتتماشى هذه الصفقة مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز تنويع المحفظة الاستثمارية، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة لحاملي وحداتنا. يعكس توجه الصندوق نحو القطاعات العقارية المتخصصة استجابة مدروسة لتحولات السوق الإماراتية، وسعياً لتعزيز القيمة طويلة الأجل ضمن بيئة اقتصادية واعدة".

يواصل صندوق المال كابيتال ريت نهجه المنضبط في إدارة الاستثمارات، بدعم من دبي للاستثمار وتحت إشراف المال كابيتال، مستهدفاً أصولاً واعدة، تضمن عوائد مستقرة ونمواً طويل الأجل. ويأتي هذا التوجّه في إطار استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء محفظة متنوعة في قطاعات عقارية متخصصة، مدرّة للدخل، ما يوفّر للصندوق قاعدة استثمارية متينة قادرة على مواجهة تقلبات السوق وتعزيز القيمة مستقبلاً.

صندوق المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري مغلق، مُدرج في سوق دبي المالي، وتديره المال كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول، والتي تأسست عام 2005 وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع. وبصفتها شركة تابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، تواصل المال كابيتال التزامها بالتميز، مقدمة تنفيذًا استراتيجيًا ومنضبطًا للاستثمارات، ومعززة قيمة مالكي الوحدات عبر محفظتها المتنوعة من الأصول عالية الجودة.

-انتهى-

#بياناتشركات