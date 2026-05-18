مسقط : في إطار التزامه المتواصل بتعزيز تواجده بالقرب من زبائنه وتوسيع نطاق التفاعل معهم خارج الأطر المصرفية التقليدية، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة النفط العُمانية للتسويق (OOMCO)، حيث يهدف هذا التعاون الأول من نوعه في السلطنة إلى تطوير مبادرات مبتكرة في مجالات الهوية المؤسسية وتجربة الزبائن عبر عدد من نقاط الخدمات التابعة لشبكة شركة النفط العُمانية للتسويق في مختلف أنحاء السلطنة. وتعكس مذكرة التفاهم رؤية مشتركة بين الجانبين ترتكز على الارتقاء بتجربة الزبائن من خلال منصات تفاعلية مبتكرة وسهلة الوصول، تنسجم مع تفاصيل الحياة اليومية وتواكب تطلعات المجتمع في مختلف المحافظات. كما تأتي هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجية صحار الدولي الرامية إلى تعزيز القرب من الزبائن عبر مبادرات وتجارب نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، و طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارة التنفيذية من الجانبين.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نحرص في صحار الدولي على بناء شراكات استراتيجية تُمكّننا من التواجد بصورة أقرب وأكثر ارتباطًا بالمجتمعات التي نخدمها، عبر منصات تفاعلية مبتكرة تحمل قيمة حقيقية وتجارب ذات أثر ملموس. وتعكس هذه الشراكة مع شركة النفط العُمانية للتسويق التزامنا بتعزيز التواصل مع زبائننا من خلال تجارب تنسجم بسلاسة مع تفاصيل حياتهم اليومية، بما يعزز مكانة صحار الدولي كمؤسسة عصرية تضع الزبون في صميم أولوياتها. ومن خلال هذه المبادرات، نسعى إلى خلق قيمة مستدامة تجمع بين سهولة الوصول والابتكار والارتباط الواقعي باحتياجات المجتمع."

ومن جانبه، قال طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: "نواصل في شركة النفط العُمانية للتسويق العمل على تطوير تجربة الزبائن وتعزيز القيمة التي نقدمها عبر مختلف خدماتنا ومنصاتنا التشغيلية. وتجسد هذه الشراكة مع صحار الدولي رؤية مشتركة قائمة على الابتكار وتعزيز التفاعل مع الزبائن وتقديم تجارب نوعية ضمن وجهات تخدم شرائح واسعة من المجتمع في مختلف أنحاء السلطنة. ونؤمن بأن مثل هذه الشراكات تسهم في بناء روابط أقوى مع الزبائن، وتواكب في الوقت ذاته تطلعات السوق ومتغيراته المتسارعة."

وتؤكد هذه الشراكة كذلك على تنامي أهمية التعاون الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، بما يمكّن المؤسسات من تعزيز حضورها، والحفاظ على قربها وارتباطها بأنماط الحياة المتغيرة للزبائن والمجتمعات. ومن خلال هذا التعاون، يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كمؤسسة عُمانية حديثة ترتكز على تقديم تجارب نوعية تجمع بين الابتكار وسهولة الوصول والحضور المجتمعي الفاعل.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات