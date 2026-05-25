في خطوة تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع محافظة ظفار لتقديم خدمات استشارية مالية واستراتيجية تُسهم في دعم المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءة التخطيط والتمويل بمحافظة ظفار، ويأتي ذلك في إطار شراكة استراتيجية تدعم مسارات التطوير الاقتصادي والاستثماري في واحدة من أبرز المناطق ذات الزخم السياحي والاقتصادي في السلطنة، وتكاملاً مع مسار رؤية عُمان 2040 نحو بناء شراكات قطاعية تعزز القاعدة الاقتصادية الوطنية. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، حيث وقع الاتفاقية كل من خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي والمستشار الدكتور سعود بن محمد بن سالم الفارسي، مستشار محافظ ظفار.

بموجب هذه المذكرة، سيتولى صحار الدولي، من خلال وحدة الاستشارات الاستثمارية الحكومية، تقديم حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تشمل الاستشارات الاستراتيجية للاستثمار، والاستشارات المالية، وتمويل المشاريع، وترتيب القروض المشتركة، إلى جانب إعداد دراسات السوق، وتحليل السياسات الاقتصادية، وتقديم استشارات تطوير الأعمال.

ومن جانبه، صرّح خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي، قائلاً: "نفخر في صحار الدولي بمستوى الثقة المؤسسية التي يواصل القطاع الحكومي منحها للبنك، بما يعكس مكانته كشريك مالي واستراتيجي داعم لمسيرة التنمية الوطنية. وتمثل هذه الشراكة مع محافظة ظفار امتدادًا لعلاقة راسخة بُنيت على التعاون في عدد من المبادرات والمشاريع ذات الأثر التنموي، وفي مقدمتها الرعاية الاستراتيجية لفعاليات خريف ظفار 2026، التي تُعد إحدى أبرز المحطات السياحية والاقتصادية في السلطنة. وانطلاقًا من التزامنا بدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، نؤمن بأهمية توظيف الشراكات المؤسسية في تعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المشاريع الوطنية، وتمكين المحافظات من تعظيم إمكاناتها الاقتصادية والسياحية. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يسهم في خلق قيمة بعيدة المدى، وتعزيز جودة القرار الاستثماري، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن في محافظة ظفار.”

يواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة، مستفيداً من خبراته المتراكمة في تمويل المشاريع الكبرى، وهيكلة الصفقات، وتقديم الاستشارات المالية المتخصصة للجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان. ويُعد البنك شريكاً فاعلاً في العديد من المبادرات الوطنية، حيث أسهم في دعم مشاريع استراتيجية عبر قطاعات متعددة تشمل البنية الأساسية، والطاقة، والتطوير العمراني، بما يعكس دوره في دعم مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز كفاءة الاستثمار العام. كما يواصل توسيع حضوره في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية، وفي مقدمتها محافظة ظفار التي تمثل إحدى الركائز الحيوية للنمو السياحي والاستثماري في السلطنة.

تأتي هذه المذكرة لتؤكد التوجه المشترك بين صحار الدولي ومحافظة ظفار نحو تطوير أدوات التخطيط المالي والاستثماري، بما يسهم في رفع جودة المشاريع وتعزيز جاهزيتها للتنفيذ، ويدعم بناء شراكات مؤسسية مستدامة تخدم أهداف التنمية المحلية وتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات